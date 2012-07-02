Головний тренер збірної Італії ставить своїй команді вісім із десяти

Головний тренер збірної Італії Чезаре Пранделлі ставить своїй команді вісім із десяти балів за гру на чемпіонаті Євро-2012 та шкодує, що у фінальному матчі його збірна була дуже втомлена.

Про це він заявив у Києві на конференції після фінального матчу із збірної Іспанії.

"Можемо шкодувати лише про те, що ми виявилися дуже втомленими. Нам протистояла велика команда, чемпіон світу. Коли залишилися вдесятьох, все було скінчено. На початку другого тайму створили кілька моментів, але не скористалися ними. Потім поле залишив Тьяго Мотта, і наш бак виявився порожнім» - каже Ч. Пранделлі.

За його словами, італійська збірна провела «чудовий чемпіонат Європи».

«За гру на цьому турнірі поставлю своїй команді вісім із десяти балів. У нас була складна група, провели кілька відмінних матчів. Зараз же ми просто не змогли відновитися фізично. Збірна Італії проявила неймовірний командний дух. Мої футболісти показали атакуючу гру, проявили величезне завзяття і вміння реагувати на складні ситуації», - зазначає наставник італійців.

За його словами, він залишає «залишає турнір із високо піднятою головою».

«Коли пролетимо над Києвом і побачимо світло прожекторів на стадіоні, буду відчувати шалене розчарування, але зараз я залишаю турнір із високо піднятою головою" – уклав Ч. Пранделлі.