Анонс на 2 липня

* Круглий стіл на тему: «ART WINE 2012 - новий імпульс розвитку виноробства і винного туризму України». Учасники: начальник відділу розвитку садівництва, виноградарства та виноробства Мінагрополітики і продовольства України Віктор Костенко, голова Асоціації «Українське Бюро винограду і вина» Іван Плачков, ген.директор Асоціації «Українське Бюро винограду і вина» Ігор Николин, перший заст.ген.директора Української корпорації з виноградарства і виноробної промисловості "Укрвинпром" Володимир Кучеренко, голова ради директорів корпорації «Перший Національний Виноробний Холдинг» Валерій Шамотій, ген.директор Державного концерну НВАО «Масандра» Микола Бойко, винний експерт (енолог) Федеріко Джотто та ін.

* Відбудеться засідання Погоджувальної ради ВРУ.

* Відбудеться брифінг на тему: "Прогноз гідрометеорологічних умов в Україні". У роботі візьме участь Микола Кульбіда, директор Українського гідрометеорологічного центру МНС України.

* Відбудеться чергове засідання постійної комісії Київради з питань культури і туризму. Комісія розгляне питання: про передачу земельної ділянки Національному музею медицини, про відведення земельної ділянки для будівництва Музею Марчука, про творчих майстерень по вул. Сошенка, 33 та ін.

* Відбудуться урочистості з нагоди професійного свята - Дня працівника державної податкової служби України.

* Відбудуться громадські слухання Комітету ВРУ з питань промислової та регуляторної політики і підприємництва на тему: «Механізми державної підтримки агропромислового комплексу та розвиток підприємництва на селі». Питання: проект закону «Про внесення змін до статті 3 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» про регулювання закупівельних цін на молоко»; ситуація в галузях молокозаготівлі та молокопереробки: вихід із кризи й підвищення ефективності роботи секторів, проблеми та перспективи молочного скотарства в Україні; Впровадження ринкових механізмів підтримки агропромислового комплексу. Відбудеться підхід до преси голови Комітету з питань промислової та регуляторної політики і підприємництва, лідера партії «Україна - Вперед!» Наталії Королевської.

* Прес-конференція віце-прем'єр-міністра - міністра інфраструктури України Бориса Колеснікова з нагоди закінчення футбольного Євро-2012.

* Відбудеться прес-брифінг, присвячений підписанню кредитної угоди між Міжнародною Фінансовою Корпорацією (IFC) та Аснова Холдинг. Учасники: Димітріс Цицирагос, віце-президент IFC по регіону Європи, Центральної Азії, Близького Сходу і Північної Африки, Урфа Гулієв, директор Аснова Холдинг.

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