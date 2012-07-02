ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 2 липня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» в публікації «Уболівальники Євро-2012 не ризикнули їхати до України власними автомобілями» пише: незважаючи на приїзд мільйона вболівальників до України, навантаження на станції техобслуговування не збільшилося. Просто мало хто наважився їхати автомобілем.

http://delo.ua/opinions/bolelschiki-evro-2012-ne-risknuli-ehat-v-ukrainu-na-sobstvennyh-180323/

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Також «Діло» в публікації «Росія знизила мита на нафту» пише: експортне мито на російську нафту з 1 липня знижено до $369,3. Знижено також мита на вивезення нафтопродуктів і бензину.

http://delo.ua/world/rossija-snizila-poshliny-na-neft-180324/

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«Діло» в публікації «Microsoft змінює топ-менеджмент» пише: заступник гендиректора компанії Microsoft Стів Гугенхаймер полишає свою посаду.

http://delo.ua/business/microsoft-menjaet-top-menedzhment-180326/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «На імпортерів оформлять документи», в якому пише: у розпорядженні видання опинився текст законопроекту про посилення контролю над продажем товарів іноземного виробництва. Для реалізації побутової техніки, мобільних телефонів, ювелірних виробів і брендових годинників продавцям знадобиться завірена копія митної декларації, а її номер і дату треба буде вказувати у накладній із ПДВ. У перспективі ця модель застосовуватиметься до всіх імпортних товарів.

http://www.kommersant.ua/doc/1971810

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Дмитро Фірташ пробує соду», в якому пише: підприємець Дмитро Фірташ вирішив зайнятися виробництвом харчової соди, основний обсяг якої зараз імпортується з Росії. Кримський содовий завод, який належить йому, минулого тижня почав будівництво цеху з її випуску. Споживачі соди відзначають, що якість продукції від різних виробників не відрізняється і "Кримській соді" достатньо запропонувати нижчу ціну. Експерти ж не виключають, що компанія намагатиметься також добитись обмеження на поставки соди з РФ і почне диктувати ціни споживачам.

http://www.kommersant.ua/doc/1971811

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Газета «Сьогодні» в публікації «Рекорди і збитки Євро-2012 для України» пише: готелі були заповнені лише на 40%, зате український кордон перетнуло 7 млн. мандрівників.

http://www.segodnya.ua/news/14402844.html

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Також «Сьогодні» в публікації «Європа без Британії: англійці незадоволені тим, що вони «годують» бідних членів ЄС» пише: якщо криза посилюватиметься, Євросоюз може покинути не тільки Великобританія, але й інші країни.

http://www.segodnya.ua/news/14402793.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Бойко заявив, Міллер спростував. Усі залишилися при своїх» пише: якщо зіставити заяви Юрія Бойка і Олексія Міллера, зроблені ними до і після засідання міжурядового комітету України і Росії, то від них відгонить відвертим абсурдом...

http://economics.unian.net/ukr/detail/132345

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Переозброєння армії може бути відкладено» пише: програма переозброєння армії РФ до 2020 р. вартістю понад 20 трлн руб. може бути перенесена. В уряді бояться не тільки нової хвилі світової кризи, але й неготовності оборонної промисловості.

http://www.vedomosti.ru/politics/news/2234881/tri_goda_v_zapase

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Також «Ведомости» в публікації «Квас і вино врятовано» пишуть: вино, квас, кефір та інші продукти, що містять спирт, не зникнуть з продажу через нерозторопність влади. У жертву принесуть тільки сидр і мед.

http://www.vedomosti.ru/companies/news/2234877/kvas_i_vino_spaseny

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Видання «Известия» в публікації «Держдума хоче штрафувати клієнтів домів розпусти» пише: федеральні парламентарії мають намір перейняти досвід білгородських колег: карати рублем споживачів послуг повій.

http://izvestia.ru/news/529050

(УНІАН)