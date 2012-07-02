Льовочкін та Іванов сподіваються на успішне засідання українсько-російської комісії

Голови адміністрацій президентів України і Росії Сергій Льовочкін та Сергій Іванов сподіваються на успішне проведення засідання Міждержавної українсько-російської комісії під головуванням двох президентів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони сказали під час зустрічі в Києві.

Зокрема, С.Льовочкін відзначив, що сьогоднішня зустріч присвячена проведенню 12 липня засідання Міждержавної комісії в Ялті, і він сподівається, що завдяки цьому засідання комісії буде успішним.

У свою чергу, С.Іванов сказав, що за останній місяць контакти між двома країнами інтенсифікувалися після певної паузи, пов'язаної з виборчим процесом у Росії.

Сьогодні, підкреслив С.Іванов, в Росії сформовано всі інститути влади, і нічого більше не заважає для розвитку відносин.

«Головне, що президенти двох країн налаштовані на поліпшення відносин у всіх сферах», - сказав він.

При цьому С.Іванов висловив сподівання, що в ході засідання Міждержавної комісії буде підписано міждержавні документи, підготовлені підкомісіями, які останнім часом працюють у цьому напрямі.

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