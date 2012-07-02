Азаров пропонує створити спецкомісію з розв’язання проблем у торгівлі між Україною і МС

Прем'єр-міністр України Микола Азаров пропонує створити постійно діючу комісію з оперативного розв’язання проблемних питань, які виникають під час торговельно-економічної співпраці України з країнами - учасницями Митного союзу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це М.Азаров заявив під час зустрічі з главою Адміністрації Президента Російської Федерації Сергієм Івановим.

«Потрібно створити комісію, щоб швидко і оперативно вирішувати проблемні питання», - сказав М.Азаров.

Крім того, сторони обговорили питання двостороннього економічного співробітництва в торговій, транспортній, авіаційній, енергетичній галузях.

При цьому співбесідники відзначили необхідність збільшення обсягів прямих взаємних інвестицій в реальний сектор економіки.

Як повідомляв УНІАН, М.Азаров на зустрічі з С.Івановим заявив, що вважає за необхідне обговорити під час засідання Міждержавної російсько-української комісії під головуванням президентів двох країн, запланованої на 12 липня, питання усунення торгових бар'єрів між Україною і Росією, а також тему взаємодії України з Митним союзом.

«Є проблеми, пов'язані з функціонуванням нового утворення (Митного союзу) і новими механізмами, новими бар'єрами... Ми думаємо, що ця тема має прозвучати і на зустрічі президентів", - сказав М.Азаров.