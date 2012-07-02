Анонс на 3 липня

* Під головуванням голови КМДА Олександра Попова відбудеться розширена апаратна нарада Київської міської державної адміністрації. Під час наради буде підбито підсумки проведення в Києві фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* Круглий стіл з обговорення законопроектів «Про заборону ввезення і реалізації на території України мийних засобів на основі фосфатів» і «Про обмеження виробництва, використання, ввезення та розповсюдження в Україні полімерних пакетів».

* Інститут енергетичних досліджень спільно з аналітично-інформаційним агентством «Главком» проведе прес-конференцію на тему: «Наслідки підвищення ціни на електроенергію». Учасники: провідний експерт енергетичних програм Центру Разумкова Сергій Дяченко і член наглядової ради Інституту енергетичних досліджень Юрій Корольчук. Питання: коли чекати наступного підвищення ціни на електроенергію; чи буде держава фінансувати модернізацію теплових блоків приватизованих електрогенеруючих підприємств; як підвищення ціни на електроенергію вплине на рівень розрахунків споживачів за електроенергію.

* Круглий стіл на тему: "Проблеми оподаткування транспортно-експедиторських послуг в Україні". Модератори: Дмитро Гарний, юрист, керівник КЦПРБ; Олександра Федак, податковий консультант. Запрошені представники: ДПСУ; Асоціації Міжнародних Експедиторів України; експедиторських компаній; аудиторських та юридичних компаній.

* Відбудеться зустріч прем'єр-міністра України Миколи Азарова з об'єднаннями громадян, що працюють у сфері агропромислового комплексу України.

* Прес-конференція АУБ на тему: «Підсумки діяльності банківської області та економічні наслідки Євро-2012». Учасники: Станіслав Аржевітін, голова Ради Асоціації українських банків, народний депутат України, Комітет ВРУ з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики, Олександр Сугоняко, президент Асоціації українських банків, віце-президент Центрально-Євразійської банківської федерації, заслужений економіст України.

* Відбудеться онлайн-дискусія на тему: «Євро-2012: чи виправдалися очікування малого і середнього бізнесу?». Гості: Олексій Буса, заступник президента Асоціації мобільних кав'ярень, Андрій Антонюк, ВГО "Українська таксомоторна асоціація", Вадим Бухкалов, власник фан-кемпу "Litvinovka Entertainment", Євгенія Степанова, директор екскурсійної компанії «Open Kiev» Дмитро Кохан, власник мережі хостелів в Києві. Організатори: народний контроль "Слово і Діло", ГО "Українська справа".

* Круглий стіл на тему: «Питання законодавчого врегулювання колекторської діяльності в Україні». Організатори: Асоціація колекторського бізнесу України і Федерація споживачів фінансових послуг. Учасники: Юрій Полунєєв, народний депутат України, голова Федерації споживачів фінансових послуг, Олександр Ільчук, президент Асоціації колекторського бізнесу України; Павло Михайліді, голова Громадської ради з розвитку саморегулювання; Наталя Луценко, Світовий банк; Роксолана Ханик-Посполітак, експерт Проекту USAID FINREP, Юрій Блащук, Форум провідних міжнародних фінансових установ та ін.

* Відбудеться засідання Комітету ВРУ з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики. Питання: проект Закону про реалізацію соціальних ініціатив Президента України про здешевлення вартості іпотечних кредитів; Проект закону про внесення змін до статті 11 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" про казначейські зобов'язання; Проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо збільшення доходів Державного бюджету для реалізації соціальних програм) та ін.

* 14-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Територіальна організація влади і земельна реформа: куди йти і на що сподіватися», присвячена презентації нових видань, здійснених в рамках діяльності Інституту громадянського суспільства (www.csi.org.ua ). Буде презентована книга народного депутата України, члена Комітету ВРУ з питань бюджету Юрія Ганущака «Територіальна організація влади. Стан і напрям змін »(містить дослідження, яке стосується правових, фінансових та організаційних аспектів реформування місцевого самоврядування та виконавчої влади на території, формування їх нової просторової основи). І два видання, автором яких є директор з науки і розвитку Інституту громадянського суспільства, народний депутат України 1-го скликання Анатолій Ткачук «Земля, село, люди. Що думає Панько Цікавий про земельну реформу в Україні», «Земля - село - люди - реформа» (результати дослідження проблеми «завершення земельної реформи» виходячи з взаємозв'язку земельної реформи з проблемами сільського господарства і занепаду сільських територій в Україну) (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).

* З нагоди професійного свята - Дня працівника податкової служби України відбудеться урочисте відкриття Центру обслуговування платників податків при ДПС у м. Києві для іноземних громадян за участю голови ДПС України Олександра Клименка, голови Київської міської державної адміністрації Олександра Попова та голови ДПС в м. Києві Ірини Носачової.

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