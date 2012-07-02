ТОП-10 (2 липня)

Україна вклала інвестиції у своє майбутнє, підготувавшись до Євро-2012 - Янукович

МВФ поки що не має наміру відновлювати програму кредитування України

Китай профінансує український аграрний сектор на 3 млрд дол.

Тігіпко пропонує ВР цього тижня розглянути законопроект про податок на багатство

У день фінального матчу Євро-2012 український кордон перетнула рекордна кількість осіб

Українська ГТС після модернізації окупиться раніше, ніж запустять «Південний потік» - Ferrostaal

Уряд зберіг прогнозний курс гривні на цей рік

Мінфін у липні планує провести лише один аукціон з пропозицією валютних ОВДП

Нафтогаз» і німецька Ferrostaаl підписали меморандум про модернізацію газопроводу «Союз»

ДТЕК придбав у Росії три вугільних підприємства

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Україна вклала інвестиції у своє майбутнє, підготувавшись до Євро-2012 - Янукович

Президент України Віктор Янукович упевнений, що Україна, підготувавшись до Євро-2012, вклала інвестиції у своє майбутнє.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Янукович сказав під час зустрічі з Президентом Республіки Таджикистан Емомалі Рахмоном у Києві.

В.Янукович відзначив, що поки що рано говорити про економічні вигоди, які одержала Україна під час проведення фінальної частини чемпіонату.

«Поки що можна сказати одне – це інвестиція в майбутнє», - наголосив Президент, додавши, що під час підготовки до Євро-2012 в Україні були побудовані або реконструйовані аеропорти, стадіони, дороги тощо.

В.Янукович зазначив, що для України проведення Євро-2012 було великою честю і відповідальністю. Він висловив упевненість, що вболівальники, які приїжджали до України зі всього світу, одержали не тільки позитивні емоції від самого чемпіонату, а й побачили, що Україна є європейською державою і в ній живуть доброзичливі люди.

«Це головний підсумок», - наголосив В.Янукович.

У свою чергу Президент Таджикистану високо оцінив підготовку України до проведення чемпіонату. Він повідомив, що порівняв Україну, яку побачив півроку тому під час свого попереднього візиту, і нинішню, і констатував, що Україна показала високий рівень розвитку і організації.

«Чемпіонат продемонстрував, що Україна розвинена країна, яка може провести спортивні заходи світового рівня», - сказав Е.Рахмон.

Він високо оцінив рівень сервісу в Україні, а також культуру вболівальників, які, зокрема, були вчора на НСК «Олімпійський» на фінальній грі Євро-2012.

Е.Рахмон привітав В.Януковича із завершенням чемпіонату, який, за його словами, відбувся на найвищому рівні.

Користуючись нагодою, Е.Рахмон підтвердив своє запрошення В.Януковичу відвідати Таджикистан з офіційним візитом у зручний для нього час.

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МВФ поки що не має наміру відновлювати програму кредитування України

Міжнародний валютний фонд поки не має наміру відновлювати програму співпраці з Україною, й очікує від неї виконання раніше взятих зобов'язань, зокрема, що стосуються підвищення тарифів на газ для населення.

Як повідомляється на сайті МВФ, про це повідомив директор департаменту зовнішніх зв'язків Геррі Райс за підсумками переговорів міністра фінансів Юрія Колобова з першим заступником керуючого директора МВФ Девідом Ліптоном.

«Пан Ліптон підтвердив, які дії необхідно зробити для того, щоб цілі програми були виконані, включаючи фіскальну консолідацію, енергетичні реформи й реформи фінансового сектора», – сказав Г.Райс на традиційному брифінгу в штаб-квартирі МВФ.

Як повідомляв УНІАН, 29 червня планувалося проведення засідання ради директорів МВФ, на якому мало обговорюватися виконання Україною зобов'язань із валютного режиму. Йдеться не про кредит stand-by, а про розгляд ст.4 консультацій із виконання Україною своїх зобов'язань по валютному режиму.

Після схвалення програми stand-by влітку 2010 року Україна отримала від МВФ перший транш у розмірі 1,89 млрд дол. У грудні 2010 року було виділено другий транш у розмірі близько 1,5 млрд дол.

Після цього виділення коштів за програмою було заморожено через невиконання Україною низки взятих на себе зобов'язань, зокрема, з підвищення тарифів на газ і теплопостачання для населення.

Чергова місія Фонду наприкінці травня ц.р. провела в Києві переговори з представниками уряду й Нацбанку. За підсумками роботи місія заявила, що МВФ повернеться до питання відновлення кредитування України в рамках програми співпраці, коли побачить готовність українського уряду виконати рекомендації фонду, зокрема, що стосуються підвищення цін на газ для населення.

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Китай профінансує український аграрний сектор на 3 млрд дол.

Китай профінансує український аграрний сектор на 3 мільярди доларів.

Відповідний меморандум про співпрацю між Міністерством аграрної політики і продовольства України і Експортно-імпортним банком Китаю з підтримки пріоритетних проектів у сільському господарстві було підписано 28 червня 2012 року, повідомили УНІАН у міністерстві з посиланням на главу відомства Миколу Присяжнюка.

За його словами, меморандум дасть можливість Україні залучити кошти в сумі 3 млрд дол. на фінансування конкретних проектів у сільськогосподарському секторі.

Про умови фінансування поки що не повідомляється.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2012 року Національний банк України (НБУ) і Народний банк Китаю (НБК) у Пекіні підписали трирічну валютну операцію своп на загальну суму 15 млрд юанів (2,36 млрд дол.).

“Ця операція ставить завданням покращити двосторонню фінансову кооперацію, сприятиме розвитку торгівлі та інвестиціям, і підтримує регіональну фінансову стабільність”, - говориться в повідомленні Центробанку Китаю.

Нагадаємо, що в листопаді 2011 року українська делегація на чолі з першим заступником голови НБУ Юрієм Колобовим під час візиту до Китаю домовилася про підписання угоди про здійснення операцій валютний своп.

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Тігіпко пропонує ВР цього тижня розглянути законопроект про податок на багатство

Віце-прем’єр-міністр України, міністр соціальної політики Сергій Тігіпко пропонує парламенту цього тижня розглянути законопроект щодо оподаткування багатства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.Тігіпко заявив сьогодні на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів.

«У мене тільки одна пропозиція – сьогодні у Верховній Раді є чотири законопроекти, які прописують зміни до законів, що стосуються оподаткування багатства. У мене пропозиція – можна розглянути їх і зробити наступний крок вперед. Остаточно буде важко це прийняти, але наступний крок можна було б зробити. І, якщо буде можливість, розглянути це питання на цьому тижні», - сказав С.Тігіпко.

Водночас голова Верховної Ради Володимир Литвин зауважив, що депутати можуть схвалити один з цих законопроектів за основу.

«Наскільки я знаю, комітет не розглядав цього питання, там виникли суперечки, з цього приводу думки розділилися… Або приймемо якийсь за основу, або треба створити нормальну серйозну робочу групу, яка б серйозно працювала над цим питанням не під вибори, а для країни», - наголосив спікер парламенту.

Як повідомляв УНІАН, 5 червня Кабінет міністрів подав до Верховної Ради законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування багатства та предметів розкоші», згідно з яким пропонується оподатковувати квартири загальною площею понад 200 кв. м за ставкою 2% мінімальної зарплати за 1 кв. м (розмір мінімальної заробітної плати на сьогодні становить 1094 грн), іншу нерухомість великих площ, автомобілі, судна, літаки і вертольоти, ювелірні вироби тощо.

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У день фінального матчу Євро-2012 український кордон перетнула рекордна кількість осіб

Минулої доби український кордон перетнула рекордна кількість осіб, які їхали на фінальний матч Євро-2012 між збірними Італії та Іспанії на НСК «Олімпійський» у Києві, - 360 тисяч.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, 1 липня через кордон прослідувало 360 тисяч осіб та 70 тисяч транспортних засобів. Даний показник є своєрідним рекордом за останній час. Тільки за вчорашній день в аеропорту «Бориспіль» прикордонники оформили понад 640 рейсів, з яких 400 були на приліт в Україну. 30 червня в Україну через аеропорт Борисполя прилетіло 250 рейсів.

У відомстві нагадали, що під час чвертьфінальних матчів на кордоні також було зафіксовано один з найбільших показників осіб, які перетнули кордон – 340 тисяч.

Загалом, починаючи з 5 червня, кордон перетнуло 8,3 мільйона осіб та майже 2 мільйона транспортних засобів. За цей період через кордон пропущено понад 1500 організованих груп вболівальників та прийнято окремі рішення щодо пропуску більш як 550 осіб, які прямували на Євро-2012, однак не мали належно оформлених паспортних документів, проте мали квитки на футбольні матчі.

Крім того, оформлено 1500 літаків, близько 650 автобусів та 22,5 тисячі транспортних засобів, якими слідували вболівальники футбольного чемпіонату Європи.

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Українська ГТС після модернізації окупиться раніше, ніж запустять «Південний потік» - Ferrostaal

Українська газотранспортна система після модернізації окупиться раніше, ніж буде введено в експлуатацію «Південний потік», вважає керуючий директор німецької компанії Ferrostaal Марк Нойман.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду України, про це він заявив сьогодні в ході зустрічі з прем'єр-міністром України Миколою Азаровим.

«Представники компанії Ferrostaal звернули увагу на те, що протягом року вони вивчали технічні параметри української ГТС. Вони переконані, що глибинна модернізація української ГТС, яка, за оцінками як вітчизняних, так і європейських фахівців, коштує близько 5,3 млрд доларів, окупиться раніше, ніж може бути введений в експлуатацію «Південний потік», - йдеться в повідомленні прес-служби уряду.

Як повідомляв УНІАН, «Бейкер Тіллі Україна ЕК» (м. Київ) стала переможцем конкурсу з оцінки вартості активів української газотранспортної системи (ГТС).

«Бейкер Тіллі Україна» повинна провести оцінку вартості активів системи магістрального трубопровідного транспорту газу України, зокрема підземних сховищ газу і об'єктів інфраструктури, в строк до 1 серпня 2012 року.

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України є другою в Європі й однією з найбільших у світі. Загальна довжина газопроводів (без урахування нових об'єктів), які експлуатує компанія, становить 37,1 тис. км, зокрема магістральних газопроводів - 22,2 тис. км і газопроводів-відведень - 14,9 тис. км. Кількість газорозподільних станцій (ГРС) становить 1449.

З метою диверсифікації маршрутів експортних поставок природного газу ВАТ «Газпром» реалізує проект будівництва газопроводу через акваторію Чорного моря до країн Південної та Центральної Європи - проект «Південний потік».

Для реалізації сухопутної частини проекту з Болгарією, Сербією, Угорщиною, Грецією, Словенією, Хорватією та Австрією підписано міжурядові угоди.

16 вересня 2011 року відбулося підписання Угоди акціонерів компанії South Stream Transport AG з реалізації морської ділянки проекту. Відповідно до документа, частка участі ВАТ «Газпром» у проекті морського газопроводу становить 50%, італійською ENI - 20%, німецької компанії Wintershall Holding GMBH і французької EDF - по 15%.

Будівництво газопроводу планується почати наприкінці цього року. Перші поставки газу по «Південному потоку» заплановано на кінець 2015 року.

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Уряд зберіг прогнозний курс гривні на цей рік

Кабінет Міністрів України, як і на початку року, зберігає прогнозний курс гривні на 2012 рік на рівні 8,1 грн/дол.

Це випливає із зареєстрованого на сайті Верховної Ради законопроекту про внесення змін до держбюджету-2012, яким передбачається здійснення запозичень на рівні до 24,3 млрд грн, або до 3 млрд дол. При цьому має бути проведено відповідне коригування граничного рівня дефіциту держбюджету і граничного рівня державного боргу.

«Законопроект розроблено з метою забезпечення реалізації проектів у сфері сільського господарства, а саме - закупівлі китайських засобів захисту рослин, насіння для сільськогосподарських культур, сільськогосподарського інвентарю та іншої сільгосппродукції для України або продажу українських злакових культур до Китаю, будівництва заводів засобів захисту рослин, переробки органіко-мінеральних добрив та інших будівельних проектів в Україні, культивації землі, висаджування тощо...», - зазначається у пояснювальній записці до законопроекту.

Довідка УНІАН. Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2012 рік» (з поправками), доходи бюджету плануються на рівні 366,621 млрд грн, у т.ч. доходи загального фонду - 317,408 млрд грн, витрати - 391,810 млрд грн, зокрема, витрати загального фонду - 342,005 млрд грн.

Граничний рівень дефіциту держбюджету на 2012 рік заплановано на рівні 25,130 млрд грн.

Бюджет розраховано, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП за підсумками 2012 року на рівні 3,9%, прогнозу номінального ВВП - 1,5 трлн грн, інфляції - на рівні 7,9%, з курсу 8 грн за один долар.

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Мінфін у липні планує провести лише один аукціон з пропозицією валютних ОВДП

Міністерство фінансів України в цьому місяці планує провести лише один аукціон, на якому у інвесторів буде можливість придбати облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), номіновані в доларах США.

Зокрема, згідно з оприлюдненими на сайті Мінфіну графіком розміщень ОВДП на липень, аукціони з продажу держпаперів планується провести 3, 10, 17, 24 і 31 липня.

На цих аукціонах Мінфін запропонує гривневі ОВДП з терміном обігу 2, 5 і 7 років. При цьому, на аукціоні 17 липня інвесторам додатково будуть запропоновані трирічні валютні ОВДП.

Довідка УНІАН. За даними Національного банку України, в результаті продажу ОВДП на первинних аукціонах, номінованих як у національній, так і в іноземній валютах, до державного бюджету України за січень-травень 2012 року надійшло 17,3 млрд грн, 1,2 млрд дол. і 276,3 млн. євро.

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Нафтогаз» і німецька Ferrostaаl підписали меморандум про модернізацію газопроводу «Союз»

Сьогодні, 2 липня, НАК «Нафтогаз України» і компанія Ferrostaаl (Німеччина) підписали меморандум про взаєморозуміння щодо модернізації устаткування магістрального газопроводу «Союз».

Про це повідомляється в прес-релізі НАК «Нафтогаз України», переданому УНІАН.

Згідно з прес-релізом, меморандум був підписаний заступником голови правління «Нафтогазу України» Вадимом Чупруном і керуючим директором компанії Ferrostaаl Марком Нойманом. Документом передбачається модернізація устаткування на газокомпресорній станції Бар (Вінницька область) магістрального газопроводу «Союз». Метою цього проекту реконструкції є продовження терміну експлуатації газових турбін і газових компресорів станції на наступні 15 років, зниження обсягів споживання паливного газу газовими турбінами приблизно на 28% при повному навантаженні устаткування й підвищення коефіцієнта корисної дії газових компресорів.

«Компанія постійно працює над проектами з реконструкції української газотранспортної системи. Минулого року ми почали роботи на газопроводі «Уренгой-Помари-Ужгород», сьогодні ми разом із німецькою компанією Ferrostaаl починаємо пілотний проект реконструкції газоперекачувального устаткування газопроводу «Союз». Ми з усією відповідальністю ставимося до забезпечення надійності й безпеки роботи українських газотранспортних комплексів, оскільки зараз стало ясно, що серед усіх існуючих варіантів поставок природного газу до Європи, українська ГТС є найбільш економічно вигідним», - наводить прес-служба «Нафтогазу» слова В.Чупруна.

У свою чергу, керуючий директор компанії Ferrostaаl Марк Норман зазначив, що технічні фахівці німецької компанії почнуть роботу відразу після підписання меморандуму, а також назвав цей проект вигідним для обох сторін.

Довідка УНІАН. Магістральний газопровід «Союз» (Оренбург-Держкордон) побудовано за часів СРСР у 1975-78 рр. спільно з Болгарією, Угорщиною, НДР, Польщею й Чехословаччиною. Проектна потужність газопроводу 26 млрд куб. на рік, проектний тиск 7,5 МПа; довжина по території України — 1568,5 км. На газопроводі знаходиться 12 компресорних станцій. Компресорна станція Бар газопроводу «Союз» була введена в експлуатацію в 1979 році, має 7 газоперекачувальних агрегатів загальною потужністю 70 тис. кВт.

Газотранспортна система України складається з 39,8 тис. км газопроводів, зокрема 14 тис. км діаметром 1020-1420 мм, 74 компресорних станцій (112 компресорних цехів) загальною потужністю 5450 МВт і 13 підземних сховищ газу з активним обсягом 32 млрд куб. м. Пропускна спроможність системи становить на вході 288 млрд куб. м на рік, а на виході - 178,5 млрд куб. м на рік. На сьогодні існує технічна можливість для збільшення транзиту газу до країн Центральної та Західної Європи до 142 млрд куб. м на рік без розширення газотранспортної системи.

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ДТЕК придбав у Росії три вугільних підприємства

Компанія ДТЕК здійснила перше придбання вугільних активів за межами України, завершивши угоду з купівлі трьох шахт і збагачувальної фабрики у компанії «Ростовський антрацит» (Росія).

Про це повідомляється в прес-релізі ДТЕК, переданому агентству УНІАН.

Відповідно до прес-релізу, угода передбачає отримання корпоративних прав на ВАТ «Шахтоуправління «Обухівська» (шахта «Обухівська» і збагачувальна фабрика), ВАТ «Донський антрацит» (шахта «Дальня») і ТОВ «Сулінантрацит» (шахта № 410, знаходиться в консервації).

Сума угоди не розкривається.

Всі підприємства розташовані в Ростовській області (Російська Федерація). Промислові запаси вугілля придбаних активів оцінюються в 136 млн тонн, сумарний вуглевидобуток у 2011 році склав близько 0,5 млн тонн. ДТЕК планує довести показники видобутку вугілля цих шахт до 2 млн тонн на рік.

«Покупка вугільних активів, які виробляють вугілля з низьким вмістом сірки, дозволяє ДТЕК забезпечити майбутній попит на продукцію «ДТЕК Свердловантрацит» і «ДТЕК Ровенькиантрацит» і фактично гарантує майбутнє завантаження українських антрацитових шахт ДТЕК. Зниження вмісту сірки в загальному портфелі продукції зміцнює перспективи споживання українського вугілля на внутрішньому ринку, особливо з урахуванням посилення екологічних норм і вимог щодо викидів сірки», - наголошується в прес-релізі ДТЕК.

У компанії також наголошують, що реалізація високосірчистого вугілля українських шахт ДТЕК одночасно з низькосірчистим вугіллям шахт «Обухівська» і «Дальня» дозволить сформувати портфель експортної якості, який буде в цілому відповідати нормативам ЄС за вмістом сірки (менше 1%). Таким чином, Україна зможе заповнити утворену після закриття шахт в Німеччині та Англії потребу європейського ринку в антрацитах в обсязі до 2,5 млн тонн щорічно.

«Придбання підприємств у Ростовській області розширить ресурсну базу ДТЕК, забезпечить зростання якості вугілля, що поставляється на українські теплові електростанції. Ми зможемо підвищити ефективність виробництва електроенергії на ТЕС, і, головне, суттєво скоротити викиди шкідливих речовин», - наводить департамент зв'язків з громадськістю ДТЕК слова генерального директора компанії Максима Тимченка.

Довідка УНІАН. ТОВ «Ростовський антрацит» вугледобувне підприємство, видобуває вугілля марки антрацит з низьким вмістом сірки. У вугільний сегмент ТОВ «Ростовський антрацит» входили: ВАТ «Шахтоуправління «Обухівська» (шахта «Обухівська» і збагачувальна фабрика), ВАТ «Донський антрацит» (шахта «Дальня») і ТОВ «Сулінантрацит» (шахта № 410 законсервована з 2008 г .). «Ростовський антрацит» володів 100% ВАТ «Шахтоуправління «Обухівська» і 100% «Донський антрацит». «Донський антрацит» володіє 66,67% ТОВ «Сулінантрацит», решта 33,33% акцій ТОВ належать самому товариству.

ДТЕК - найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ). Підприємства ДТЕК створюють ефективний виробничий ланцюжок від видобутку і збагачення вугілля до генерації та продажу електроенергії.

У вугільний блок ДТЕК входять ВАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» (об'єднує 10 шахт), ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» (5 шахт), ПАТ «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу», ТОВ «ДТЕК Ровенькиантрацит» (6 шахт і 3 збагачувальні фабрики), ТОВ « ДТЕК Свердловантрацит »(5 шахт і 3 збагачувальні фабрики), ТДВ «Шахта «Білозерська», 5 збагачувальних фабрик, а також активи в Росії: ВАТ «Шахтоуправління «Обухівська» (1 шахта, 1 збагачувальна фабрика), ВАТ «Донський антрацит» ( 1 шахта), ТОВ «Сулінантрацит» (1 шахта в консервації).

Сегмент генерації представлений ТОВ «ДТЕК Східенерго», ПАТ «ДТЕК Західенерго» та ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго».

ТОВ «Сервіс-Інвест», ПАТ «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля», ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго», ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» та ПАТ «ДТЕК Крименерго» представляють сегмент передачі та продажу електроенергії.

До складу ДТЕК входить ПАТ «Київенерго», яке генерує і постачає теплову та електричну енергію в Києві.

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