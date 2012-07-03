Курс НБУ на 03.07.2012

Офіційний курс НБУ на 03.07.2012 100 USD - 799.2500 (на 2 липня - 799.2500) 100 EUR - 1006.4955 (на 2 липня - 997.3042) 10 RUR - 2.4571 (на 2 липня - 2.4339)

Офіційний курс НБУ на 03.07.2012 100 USD - 799.2500 (на 2 липня - 799.2500) 100 EUR - 1006.4955 (на 2 липня - 997.3042) 10 RUR - 2.4571 (на 2 липня - 2.4339) Облікові курси банківських металів на 03.07.2012 за 10 тройських унцій (грн) 959 XAU 10 Золото - 127580.28 (на 2 липня - 125282.44) 961 XAG 10 Срібло - 2186.75 (на 2 липня - 2144.79) 962 XPT 10 Платина - 115251.85 (на 2 липня - 112614.33) 964 XPD 10 Паладій - 46356.50 (на 2 липня - 46556.31)

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