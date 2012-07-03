ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 3 липня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» у публікації «Ф'ючерс на чорноморську пшеницю не змінюється вже два тижні» пише: ціна вересневого контракту на чорноморську пшеницю залишається на рівні 255 доларів/т. Вартість незмінна вже 16 сесію поспіль...

http://delo.ua/business/fjuchers-na-chernomorskuju-pshenicu-ne-menjaetsja-uzhe-dve-nedeli-180376/

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Також «Діло» у публікації «Трансляція матчів Євро-2012 виявилася збитковою для телеканалів» пише: надходження до бюджетів трьох українських телеканалів, які транслювали матчі Євро-2012 ("Перший національний", "Україні" та "Футбол"), за час проведення чемпіонату склали близько 3 млн євро. А покупка права на трансляцію обійшлася в 13 млн євро...

http://delo.ua/ukraine/transljacija-matchej-evro-2012-okazalas-ubytochnoj-dlja-telekanalov-180387/

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«Діло» у публікації «Сьогодні Європейський суд винесе рішення у справі Луценка» пише: екс-глава МВС Юрій Луценко стане першим з колишніх чиновників України, чию справу розгляне Європейський суд...

http://delo.ua/ukraine/segodnja-evropejskij-sud-vyneset-reshenie-po-delu-lucenko-180388/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Вугілля атаки», в якому пише: ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова придбала перший вугільний актив за межами України. У компанії повідомили про покупку трьох шахт і збагачувальної фабрики у "Ростовського антрациту". Сума угоди не розкривається, але експерти оцінюють її в $ 40-50 млн. Покупка дозволить ДТЕК поліпшити якість українського антрациту і збільшити його експорт в європейські країни, говорять учасники ринку. А експерти прогнозують, що для підвищення якості українського вугілля за таким же сценарієм можуть піти й інші бізнес-групи...

http://www.kommersant.ua/doc/1972275

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Китайців запросили в село», в якому пише: уряд вирішив підтримати експансію китайської продукції на сільськогосподарський ринок України. У Мінагрополітики повідомили, що домовилися з Експортно-імпортним банком Китаю про залучення до $ 3 млрд для фінансування сільськогосподарських проектів в Україні з оновлення та закупівлі сільгосптехніки і продукції китайського виробництва. В першу чергу програма спрямована на підтримку Державної продовольчо-зернової корпорації і дрібних фермерів, оскільки великі агрохолдинги не ризикують зв'язуватися з китайською продукцією, віддаючи перевагу світовим брендам...

http://www.kommersant.ua/doc/1972486

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Газета «Сьогодні» в матеріалі «Курс євро в Україні може різко підскочити» пише: експерти запевняють, що ейфорія протриває недовго...

http://www.segodnya.ua/news/14403576.html

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Також «Сьогодні» у публікації «Московський ролик про Україну підірвав інтернет: «Влада не боїться свого народу. Є демократія, є свобода» пише: колектив, що надихнув Медведєва на думки про реп, оцінив підготовку нашої країни до Євро і відзначив здорову політичну ситуацію в Україні...

http://www.segodnya.ua/news/14403501.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Тарифи на електроенергію: на чию користь крутить лічильник» пише: з 1 липня підвищені тарифи на електроенергію для населення, яке споживає понад 800 кВт/год на місяць. І якщо влада каже, що таким чином захищає незаможних, то лукавить...

http://economics.unian.net/ukr/detail/132500

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» у публікації «Економіка пішла на посадку» пише: прогнози економістів на друге півріччя обіцяють Росії уповільнення економіки, прискорення інфляції і ослаблення рубля. Експерти сподіваються, що посадка буде м'якою...

http://www.vedomosti.ru/finance/news/2239976/ekonomika_idet_na_posadku

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Також «Ведомости» у публікації «Російські банки здають позиції» пишуть: згідно рейтингу The Banker, лідер РФ і Східної Європи - Сбербанк в 2011 р. втратив дев'ять позицій і тепер знаходиться на 49-му рядку ($ 26,9 млрд). ВТБ опустився на 21 сходинку (88-ме місце, $ 13 млрд). Стільки ж недорахувався Газпромбанк, опинившись на 174-му місці (був на 152-му). Єдиним великим держбанком, хто зміг піднятися в таблиці, став Россельхозбанк (з 212-го на 189-те місце - $ 4,8 млрд)...

http://www.vedomosti.ru/finance/news/2240099/russkie_sdayutsya

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Видання «Известия» в публікації «Росія побудує найбільший у світі атомний криголам» пише: очікувана вартість проекту близько 37 млрд рублів...

http://izvestia.ru/news/529147

(УНІАН)