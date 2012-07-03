Євросуд з прав людини задовольнив скаргу Луценка – адвокат

Брюссель. Європейський суд з прав людини задовольнив скаргу колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка.

Як повідомила кореспонденту УНІАН телефоном зі Страсбурга адвокат Ю.Луценка Валентина Теличенко, відповідне рішення Європейський суд виніс сьогодні під час слухань у Страсбурзі.

“Суд визнав порушення статті 5-ї (Конвенції прав людини – УНІАН) – незаконність утримання під вартою Ю.Луценка. Так само визнав наявність політичних мотивів”, - сказала В.Теличенко.

За її словами, формулювання суду є чіткими та однозначними і вказують на неприйнятність практики, яка мала місце у провадженні проти Ю.Луценка.

При цьому адвокат зазначила, що те, що було відзначено судом сьогодні, стосується і справ інших колишніх українських урядовців, зокрема, колишнього прем’єр-міністра Юлії Тимошенко та колишнього т.в.о. міністра оборони Валерія Іващенка, які також звернулися до Європейського суду з прав людини.

“Цим рішенням суд фактично визнав, що в Україні можливе переслідування з політичних міркувань. На жаль, віднині однозначно ясно, що Віктор Янукович увійде в історію України як Президент, при правлінні якого суд і судову систему використовували з метою вирішення політичних забаганок”, - підкреслила В.Теличенко.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Луценко звернувся до Європейського суду з прав людини 21 січня 2011 року. Він, зокрема, оскаржував необґрунтоване та незаконне затримання, а також те, що не був поінформований про причини свого арешту.

17 квітня цього року палата суддів Європейського суду з прав людини провела публічні слухання за цією скаргою.