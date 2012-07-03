Єфремов не виключає проведення позачергової сесії ВР, зокрема для ухвалення мовного закону

Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов не виключає можливості проведення позачергової сесії Верховної Ради, зокрема для ухвалення закону про засади мовної політики.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу у ВР.

За словами О.Єфремова, цього тижня закінчується «30-денний термін, і у нас є можливість голосувати за даний (мовний законопроект – УНІАН). Ми працюємо в цьому напрямку. І якщо ми зрозуміємо, що у нас є відповідні голоси щодо даного законопроекту, значить, ми виходитимемо на його ухвалення».

На запитання, чи буде парламент продовжувати сесію, якщо голосів не вистачатиме, О.Єфремов відповів: «Якщо не буде голосів, значить, ми далі працюватимемо з цього питання. Якщо виникне необхідність продовжити сесію, але не лише з цього питання, оскільки там виникають й інші досить серйозні питання, які треба було б прийняти найближчим часом, я думаю, що коли ці питання будуть уже підготовлені для ухвалення в сесійному залі, не виключається варіант розгляду й цього (мовного законопроекту – УНІАН) разом з іншими питаннями».

О.Єфремов підкреслив, що сьогодні «турбують питання», пов'язані зі створенням нових робочих місць, а також питання й скарги підприємців із приводу посилення тиску з боку правоохоронних органів.

За його словами, якщо пакет законопроектів із цих питань буде підготовлено, «я не виключаю варіант, що нам доведеться скликати позачергову сесію й ухвалювати ці рішення».

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Єфремов вважає, що на цій сесії закон про податок на розкіш не буде прийнято

Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов вважає, що на цій сесії не буде прийнято закон про оподаткування багатства і предметів розкоші.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.

За словами О.Єфремова, в парламенті зареєстровано 4 відповідних законопроекти.

Як сказав О.Єфремов, профільний комітет ВР не ухвалив позитивного рішення по жодному з цих законопроектів.

О.Єфремов вважає, що ці законопроекти буде розглянуто в сесійному залі, й можливо, буде ухвалено рішення, щоб на базі одного або двох законопроектів робоча група підготувала узгоджений законопроект, який би ввібрав у себе всі позитивні моменти з чотирьох зареєстрованих.

Він не виключає, що вже у вересні, тобто на наступній сесії парламенту, закон буде прийнято.

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Єфремов називає «брехнею й провокацією» заяву опозиції про розкрадання грошей при підготовці до Євро-2012

Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов називає заяву представників опозиції про розкрадання грошей при підготовці до Євро-2012 «брехнею й провокацією».

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер фракції ПР заявив на брифінгу.

За його словами, «зараз опозиція нічим іншим не займається, окрім як обливає брудом нашу державу». Він підкреслив, що опозицію дратує те, що світові ЗМІ й уболівальники з інших країн дали високу оцінку підготовці Євро-2012.

Коментуючи пропозиції опозиції про створення ТСК із приводу використання коштів при підготовці до Євро-2012, О.Єфремов сказав, що «ми вже попросили КМУ підготувати відповідний звіт щодо Євро-2012, і ви приємно здивуєтеся, що стадіони, які будувалися у нас, незважаючи на те, що вони будувалися значно в більш стислі терміни, коштують, приміром, дешевше, ніж стадіони, побудовані в Польщі». «А коли окремі депутати, які претендують на роль лідерів, із високої трибуни називають цифри 10 млрд доларів крадіжки, то в мене взагалі-то виникає питання – в них у голові хоч що-небудь є, вони розуміють суми, які вони називають», - сказав О.Єфремов. «І взагалі вони співвідносять те, що вони говорять із реальністю, яка відбувається, чи вони живуть у якомусь віртуальному світі», - підкреслив він. За його словами, заява опозиції про розкрадання грошей при підготовці Євро-2012 «це брехня, це провокація, це невідповідність існуючим реаліям, це просто маячня».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 липня, на засіданні парламенту народний депутат, голова ради Об'єднаної опозиції Арсеній Яценюк заявив, що опозиція вимагає створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, яка розслідує, куди було витрачено 10 млрд доларів, що надійшли на будівництво об'єктів Євро-2012 із кишень 46 млн українців.

За словами А.Яценюка, провівши Євро-2012, «українці пройшли тест на європейськість». «Ми дійсно довели, що ми - європейська держава. Проте, українська корумпована й авторитарна влада такий тест на європейськість не пройшла», - переконаний А.Яценюк.