Верховна Рада ухвалила мовний закон, запропонований "регіоналами"

Верховна Рада ухвалила в цілому закон про засади державної мовної політики, запропонований народними депутатами від Партії регіонів Сергієм Ківаловим та Вадимом Колесніченком.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 248 народних депутатів із 364 зареєстрованих в сесійній залі.

Голосування за цей закон відбувалося під час бійки, тому депутати самі не зрозуміли, за що голосували. Оскільки опозиція зламала мікрофони, не було чутно, що ставить на голосування головуючий на засіданні перший віце-спікер Адам Мартинюк.

При переслуховуванні диктофонного запису журналісти спочатку почули, що А.Мартинюк поставив на голосування питання про включення мовного законопроекту до сьогоднішнього порядку денного. Зокрема, цього вимагав лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов, який зауважив, що це вимога не лише його фракції, але й фракції КПУ.

Одразу після цих слів О.Єфремова у сесійній залі почалася бійка.

Спочатку пропозицію про включення до порядку денного підтримали 219 народних депутатів.

Згодом А.Мартинюк поставив на голосування питання щодо повернення до розгляду цього законопроекту. І депутати прогосували 241 «за».

Після цього було чутно, що А.Мартинюк ставить на голосування законопроект у редакції першого читання, однак номер документа він так і не назвав.

Лише згодом вдалося з’ясувати завдяки стенограмі засідання, що це все ж був мовний закон, який таким чином проголосовано в цілому.