Оператори мобільних кав'ярень ініціюють запровадження ліцензії на вуличну торгівлю

Асоціація мобільних кав'ярень ініціює внесення змін до закону «Про торгівлю», в якому пропонує запровадити ліцензію на вуличну торгівлю, щоб ввести роботу мобільних кав'ярень у законодавче поле.

Про це повідомив заступник голови правління громадської організації «Асоціація мобільних кав'ярень» Олексій Бусаєв у ході дискусії на тему: «Євро-2012: чи виправдалися сподівання малого і середнього бізнесу?».

«У законодавстві про торгівлю прописані автолавки, автокафе, автокрамниці, автоцистерни, але ні слова немає про автомобілі. Цей перелік вичерпний. Ми хочемо подати пропозицію щодо зміни в закон, щоб внести так звану street-ліцензію, за якою працює вся цивілізована Європа», - сказав він.

О.Бусаєв пояснив, що в Європі така ліцензія дає можливість підприємцеві продавати на вулиці все що завгодно і бути платником податків.

Він повідомив, що асоціація розробляє зміни до Закону «Про торгівлю» спільно з Радою підприємців при Кабінеті Міністрів. Завершити розробку документа планується найближчими днями.

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У Києві за час Євро-2012 мобільні кав'ярні дістали збитки

У Києві за час проведення Євро-2012 мобільні кав'ярні дістали збитки. Про це повідомив заступник голови правління громадської організації «Асоціація мобільних кав'ярень» Олексій Бусаєв під час дискусії на тему: «Євро-2012: чи виправдалися очікування малого і середнього бізнесу?».

За його словами, мобільним кав'ярням не вдалося заробити через розпорядження Київської міської державної адміністрації, а також через те, що діяльність мобільних кав'ярень виявилася законодавчо не врегульована.

О. Бусаєв зазначив, що мобільні кав'ярні, що працювали в центрі міста, дістали збитки, а до чемпіонату їх робота була прибутковою.

«У центральній частині, де знаходилася єврозона, ганяли всіх не тому, що є закон, а тому, що сказали зверху всіх закрити, всіх ганяти, щоб нікого тут не було», - сказав він.

О. Бусаєв пояснив, що територія, яка знаходиться біля фан-зони, має можливість «відбивати» гроші у фан-зони. «Тобто, біля фан-зони можна купувати все вдвічі дешевше, ніж у самій фан-зоні. Це людям, які працюють у фан-зоні, нецікаво. Відповідно, треба вигнати всіх, хто біля неї працює», - додав він.

О. Бусаєв уточнив, що біля фан-зони поодинокі мобільні кав'ярні працювали час від часу — від перевірки до перевірки.