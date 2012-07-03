Анонс на 4 липня

* Під головуванням прем'єр-міністра України Миколи Азарова відбудеться засідання Кабінету Міністрів України. Під час засідання Уряду планується проведення брифінгів за участю: міністра економічного розвитку і торгівлі Порошенка, голови Держмитслужби І.Калетника і першого заступник голови Адміністрації Держприкордонслужби П.Шишоліна.

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* Прес-конференція на тему: "Євро-2012 пройшло. Чи треба буде Україні переживати девальвацію гривні, чи така вона страшна і як з нею боротися?". Учасники: керуючий партнер "Капітал Таймс", д.е.н. Ерік Найман; генеральний директор "Лізинг ІТ" Дмитро Богодухов; фінансовий директор "Лізинг ІТ" Юрій Деревко.

* Прес-конференція заступника голови Державного агентства водних ресурсів України Олексія Чунарева на тему: "Забезпечення населення Харкова та Харківської області водними ресурсами".

* Прес-конференція на тему: «Підвищення імпорту м'яса: причини і наслідки». Учасники: заступник гендиректора Української аграрної конфедерації Олександр Ярославський і керівник аналітичного відділу консалтингової компанії «ААА» Марія Колесник.

* Прес-конференція на тему: "Управління юридичними ризиками: як бізнесу мінімізувати правові ризики". Учасники: Сергій Алексєєв, керуючий партнер ЮК "Алексєєв, Боярчуков і партнери"; Сергій Боярчуков, управляючий партнер ЮК "Алексєєв, Боярчуков і партнери"; Віра Валле, керівник практики корпоративного права ЮК "Алексєєв, Боярчуков і партнери".

* Відбудеться підсумкова прес-конференція Президента України Віктора Януковича.

* Відбудеться відеоміст Москва - Київ - Кишинів - Єреван - Астана на тему: «Криза в Європі та світі. Що чекає економіку країн СНД?». Учасник в Києві: Ігор Бураковський, керівник Інституту економічних досліджень і політичних консультацій. В Москві: Михайло Головнін, заступник директора Інституту економіки РАН. В Єревані: Татула Манасерян, керівник аналітичного центру "Альтернатива". В Астані: Максат Муханов, президент Інституту економічних досліджень Казахстану. У Кишиневі: Олена Горєлова, заступник директора Центру стратегічних досліджень і реформ, Олександр Муравський, консультант віце-прем'єр-міністра Молдови з економіки.

* Відбудеться засідання Комітету ВРУ з питань соціальної політики та праці. Питання: Проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо забезпечення гласності та прозорості діяльності фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування); Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання гарантій соціального захисту працівників закладів освіти та охорони здоров'я я та ін.

* Відбудуться парламентські слухання на тему: "Українська книга: реалії та перспективи розвитку вітчизняного книговидання та книгорозповсюдження".

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