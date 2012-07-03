До кінця літа для українців можуть стати доступні «про-візи» на Кіпр

До кінця літа Кіпр сподівається впровадити для громадян України режим «про-віза».

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомив посол Республіки Кіпр в Україні Евагорас Вріонідес.

«Кіпр не може особливо вплинути на лібералізацію візового режиму з усім Європейським Союзом, але Кіпр може вплинути на забезпечення віз для громадян України» - сказав він і додав, що частково це завдяки тому, що Кіпр ще не належить до Шенгенської зони, відповідно, має «певний рівень гнучкості» для вирішення цього питання.

«Дуже скоро, ми сподіваємося, що ще цього літа ми зможемо впровадити те, що називається «про-віза» для громадян України» - зазначив посол і додав, що цей механізм буде схожий до того, який використовується для громадян Росії.

Е.Вріонідес пояснив, що громадяни України зможуть подавати свої заявки у електронному вигляді до посольства і швидко отримувати візи.

Посол наголосив, що поки система ще не працює. «Це не є офіційним оголошенням… Ми очікуємо на можливість запровадження цієї системи досить скоро, можливо, впродовж наступних кількох тижнів» - сказав Е.Вріонідес.