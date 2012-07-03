ТОП-10 (3 липня)

Янукович: актуальне завдання 2012 року - прискорення реформи економіки та соціальної системи

Янукович не буде виступати у ВР із щорічним посланням

Аграрна біржа планує цього літа розпочати торги на спотовому ринку

Мінфін не розраховує на ринковий попит на ОВДП у липні - експерт

Виконання рішень саміту ЄС під загрозою зриву через позицію Фінляндії та Нідерландів

Мінагропрод знизив оцінку експорту зерна у 2011-2012 МР до 21,7 млн. тонн

Верховна Рада ухвалила мовний закон, запропонований "регіоналами"

У вівторок на аукціоні був відсутній попит на покупку ОВДП

Янукович ветував включення молока до об‘єктів державного цінового регулювання

Обов'язкову перевірку транспорту під час держреєстрації скасовано

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Янукович: актуальне завдання 2012 року - прискорення реформи економіки та соціальної системи

Актуальним завданням 2012 року є прискорення реформування національної економіки та соціальної системи, наголосив Президент України Віктор Янукович у вступному слові до щорічного послання до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, глава держави підкреслив, що базовими пріоритетами у цьому процесі мають стати забезпечення усталеного економічного зростання в непростих світових умовах, підвищення соціальних стандартів, збільшення реальних доходів працюючих і загальне поліпшення якості життя громадян.

Першочергового значення у контексті перебудови соціально-економічної сфери, на думку Президента, набувають подальша структурна трансформація національної економіки, підвищення її конкурентоспроможності та стійкості до спадів світової кон’юнктури.

«Це передусім передбачає сприяння розвитку підприємництва. Створення вільного середовища для розкриття підприємницького потенціалу суспільства, лібералізація і дерегуляція підприємницької діяльності мають залишатися стрижнем економічних реформ», - наголосив В.Янукович.

Президент висловив переконання, що поліпшення бізнес-клімату стимулюватиме зростання економіки, розвиток внутрішнього ринку, створення нових робочих місць.

Водночас, на його думку, зняття адміністративних перепон і підвищення правових гарантій інституту власності позитивно вплине на залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій. Крім того, зниження адміністративного та фіскального тиску на суб’єктів підприємництва сприятиме подальшій детінізації економіки й підвищенню доходів державного бюджету, йдеться у вступному слові.

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Янукович не буде виступати у ВР із щорічним посланням

Виступу Президента України Віктора Януковича у Верховній Раді із щорічним посланням щодо напрямків внутрішньої і зовнішньої політики не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на брифінгу народний депутат, представник Президента у ВР Юрій Мірошниченко, відповідаючи на запитання журналістів, чи презентуватиме В.Янукович у ВР своє послання.

За словами Ю.Мірошниченка, дане послання буде роздано народним депутатам.

Ю.Мірошниченко повідомив, що серед обов’язків Президента України є обов’язок на щорічне послання. «Форма, в якій презентується це послання, може бути у вигляді виступу Президента України, але враховуючи, що цей документ складає велику кількість сторінок, його оголосити навіть технічно буде дуже складно», - пояснив він.

За словами Ю.Мірошниченка, В.Янукович у цьому посланні «спирався на роботу експертів, на роботу представників громадянського суспільства, і цей документ вийшов досить і досить об’ємним».

Він зазначив, що представник Президента у парламенті й існує для того, щоб представляти позицію глави держави і відповідати на запитання.

«Тому оптимальним режимом для презентації цього послання стала підготовка відповідного видання, передача його до офісів народних депутатів, і мій брифінг, під час якого я б відповів на всі запитання», - сказав Ю.Мірошниченко.

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Аграрна біржа планує цього літа розпочати торги на спотовому ринку

Аграрна біржа має намір цього літа розпочати тестові торги на спотовому ринку.

Про це повідомила прес-служба Аграрної біржі з посиланням на слова керівника Аграрної біржі Олександра Марюхнича.

«Спотовий біржовий майданчик сформується в найближчій перспективі. Уже в липні-серпні Аграрна біржа запустить тестові торги на аграрному ринку. Ми маємо всі можливості для того, щоб даний проект став успішним», - сказав О.Марюхнич.

Він також додав, що всі учасники торгів будуть мати доступ до спеціалізованого навчання практичним навичкам роботи з системою спотових торгів, і мати постійний супровід фахівців Аграрної біржі під час торгів.

«У центральному офісі Аграрної біржі працює спеціально підготовлений центр, де аграріїв ознайомлять, перш за все, з механізмами електронних біржових торгів. Крім цього, тут будуть проходити тематичні семінари, навчально-роз'яснювальні заходи», - зазначив О.Марюхнич.

Відзначимо, що зараз торгівля товарами в аграрному секторі України відбувається переважно поза біржових майданчиків.

Відзначається, що запуск спотових торгів на Аграрній біржі може повністю змінити ситуацію на ринку - в результаті повноцінного функціонування біржових механізмів аграрії отримають ряд переваг: справедливе ціноутворення, прозорі торги і надійний та ліквідний майданчик для торгівлі. Бюджет країни, в свою чергу, буде забезпечено стабільними надходженнями від експорту українського зерна, а перевагами біржової торгівлі зможуть скористатися всі учасники аграрного ринку України.

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Мінфін не розраховує на ринковий попит на ОВДП у липні - експерт

З урахуванням запропонованих на сьогоднішньому аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) держпаперів, Міністерство фінансів України не розраховує на ринковий попит, вважає фахівець відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital Сергій Фурса.

Він нагадав, що сьогодні, 3 липня, Мінфін проведе черговий аукціон із розміщення ОВДП, на якому запропонує стандартні облігації з терміном обігу 2, 5 і 7 років.

«Поки Мінфін пропонує до продажу всього три серії паперів. При цьому уряд, судячи з усього, в принципі не розраховує на ринковий попит в липні і не планує розміщувати річні облігації протягом найближчого місяця», - говорить С.Фурса.

При цьому експерт зазначає, що якщо Мінфін не запропонує інвесторам валютні ОВДП, то, швидше за все, сьогоднішній аукціон буде проігноровано ринком.

«Таким чином, якщо Мінфін в останній момент не додасть ряд доларових випусків, аукціон буде проігноровано ринковими покупцями й обмежиться співпрацею уряду і державних банків», - вважає С.Фурса.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін у липні планує провести тільки один аукціон з пропозицією валютних ОВДП.

Згідно з графіком розміщень ОВДП на липень, аукціони з продажу держпаперів планується провести 3, 10, 17, 24 і 31 липня.

На даних аукціонах Мінфін запропонує гривневі ОВДП з терміном обігу 2, 5 і 7 років. При цьому на аукціоні 17 липня інвесторам додатково будуть запропоновані трирічні валютні ОВДП.

Довідка УНІАН. За даними Національного банку України, в результаті продажу ОВДП на первинних аукціонах, номінованих як у національній, так і в іноземній валютах, у державний бюджет України за січень-травень 2012 року надійшло 17,3 млрд грн, 1,2 млрд дол і 276,3 млн євро.

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Виконання рішень саміту ЄС під загрозою зриву через позицію Фінляндії та Нідерландів

Фінляндія та Нідерланди мають намір блокувати операції з купівлі фондом порятунку єврозони державних облігацій, повідомляє ВВС.

Їхні заяви ставлять під питання виконання рішень лідерів ЄС з порятунку єврозони від боргової кризи, прийнятих на саміті минулого тижня - без згоди хоча б одного з членів єврозони фонд не зможе скуповувати держоблігації на вторинному ринку.

Фінляндія вимагає забезпечення більш суворої бюджетної дисципліни для країн єврозони, які страждають від боргової кризи. Фінляндія - одна з небагатьох країн ЄС з найвищим кредитним рейтингом.

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Мінагропрод знизив оцінку експорту зерна у 2011-2012 МР до 21,7 млн. тонн

Міністерство аграрної політики і продовольства України знизило оцінку експорту зерна у 2011-2012 маркетинговому році (МР, липень 2011 р. – червень 2012 р.) до 21,7 млн. тонн у порівнянні з 22,5 млн. тонн за оцінкою Української аграрної конфедерації (УАК). Такі дані повідомили УНІАН у міністерстві.

За даними Мінагропроду, у 2011-2012 МР Україна поставила на зовнішні ринки 5,173 млн. тонн пшениці, зокрема 3,072 млн. тонн продовольчої і 2,1 млн. тонн фуражної. Експорт ячменю становив 2,576 млн. тонн, жита — 11,6 тис. тонн. Найбільша частка в експорті припадала на кукурудзу — поставки цієї культури на зовнішні ринки становили 13,858 млн. тонн.

Експорт олійних культур оцінюється у 2,394 млн. тонн, зокрема рапсу — 1,158 млн. тонн і сої — 1,236 млн. тонн.

Нагадаємо, напередодні Українська аграрна конфедерація озвучила свою оцінку зернового експорту у 2011-2012 МР. За даними УАК, Україна у 2011/2012 маркетинговому році експортувала 22,5 млн. тонн зерна, зокрема 13,5 млн. тонн кукурудзи, 5,6 млн. тонн пшениці і 2,6 млн. тонн ячменю.

Наголошується, що при такому обсязі експорту, з урахуванням рекордного врожаю минулого року, на кінець маркетингового року Україна має у своєму розпорядженні безпрецедентні перехідні залишки зерна – понад 12 млн. тонн.

Довідка УНІАН. Експорт зерна з України у 2010-2011 МР становив 12,037 млн. тонн. Поставки на зовнішні ринки пшениці за вказаний період становили 4,093 млн. тонн, ячменю – 2,7 млн. тонн, жита – 38 тис. тонн. Також за вказаний період було експортовано 5,055 млн. тонн кукурудзи і 149 тис. тонн інших зернових.

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Верховна Рада ухвалила мовний закон, запропонований "регіоналами"

Верховна Рада ухвалила в цілому закон про засади державної мовної політики, запропонований народними депутатами від Партії регіонів Сергієм Ківаловим та Вадимом Колесніченком.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 248 народних депутатів із 364 зареєстрованих в сесійній залі.

Голосування за цей закон відбувалося під час бійки, тому депутати самі не зрозуміли, за що голосували. Оскільки опозиція зламала мікрофони, не було чутно, що ставить на голосування головуючий на засіданні перший віце-спікер Адам Мартинюк.

При переслуховуванні диктофонного запису журналісти спочатку почули, що А.Мартинюк поставив на голосування питання про включення мовного законопроекту до сьогоднішнього порядку денного. Зокрема, цього вимагав лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов, який зауважив, що це вимога не лише його фракції, але й фракції КПУ.

Одразу після цих слів О.Єфремова у сесійній залі почалася бійка.

Спочатку пропозицію про включення до порядку денного підтримали 219 народних депутатів.

Згодом А.Мартинюк поставив на голосування питання щодо повернення до розгляду цього законопроекту. І депутати прогосували 241 «за».

Після цього було чутно, що А.Мартинюк ставить на голосування законопроект у редакції першого читання, однак номер документа він так і не назвав.

Лише згодом вдалося з’ясувати завдяки стенограмі засідання, що це все ж був мовний закон, який таким чином проголосовано в цілому.

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У вівторок на аукціоні був відсутній попит на покупку ОВДП

На сьогоднішньому аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) був відсутній попит на урядові папери, не була подана жодна заявка.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

До розміщення пропонувалися стандартні облігації з терміном обігу 2, 5 і 7 років.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін у липні планує провести тільки один аукціон з пропозицією валютних ОВДП.

Згідно з графіком розміщень ОВДП на липень, аукціони з продажу держпаперів планується провести 3, 10, 17, 24 і 31 липня.

Довідка УНІАН. За даними Національного банку України, в результаті продажу ОВДП на первинних аукціонах, номінованих як у національній, так і в іноземній валютах, в державний бюджет України за січень-травень 2012 року надійшло 17,3 млрд грн, 1,2 млрд дол. і 276,3 млн євро.

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Янукович ветував включення молока до об‘єктів державного цінового регулювання

Президент України Віктор Янукович заветував Закон "Про внесення змін до статті 3 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" щодо регулювання закупівельних цін на молоко.

Про це повідомляє прес-служба Президента.

Своє рішення він обґрунтовує тим, що, зокрема, за статтею 1 Закону «Про молоко та молочні продукти» молоко сире - це продукт, температура якого не перевищує 40 градусів і який не піддавався будь-якій обробці. Зважаючи на це, а також на обмеженість строку зберігання молока сирого, здійснення інтервенційних операцій щодо молока сирого через Аграрну біржу (як того вимагає підпункт 9.2.1 пункту 9.2 статті 9 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України») є неможливим.

Також, на думку Президента, щодо віднесення до об'єктів державного цінового регулювання молочних продуктів, то реалізація цього положення потребуватиме додаткових видатків державного бюджету як на закупівлю названої продукції в зазначених обсягах, так і на її зберігання (оскільки велика кількість видів молочної продукції має короткі строки зберігання) та транспортування. У свою чергу, це призведе до зростання як оптових, так і роздрібних цін на молоко і молочні продукти.

В.Янукович вважає, що запропоноване законом зменшення строку проводення розрахунків з постачальниками сировини до не більш як семи банківських днів з дня отримання продукції може призвести до значного погіршення платіжного балансу переробних підприємств, оскільки технологічні умови виробництва окремих видів продукції (наприклад, сирів) потребують певного часу для набуття товарності. Також це створює ризик вимивання оборотних коштів переробних підприємств, збільшення їхньої кредиторської заборгованості перед банками, зменшення виробництва продукції внаслідок скорочення обсягів закупівлі сировини. Це у свою чергу позначиться на собівартості готової продукції та спричинить підвищення цін на продукцію у роздрібній мережі.

Крім цього, Президент наполягає, що віднесення недодержання форми договору до числа адміністративних правопорушень не узгоджується з Кодексом України про адміністративні правопорушення, за яким адміністративна відповідальність установлюється за діяння, що за своїми ознаками є суспільно небезпечними (частина перша статті 9). Факт же недодержання письмової форми договору не містить ознак суспільної небезпечності для охоронюваних Кодексом про адміністративні правопорушення правовідносин. На його думку, не відповідає кодексу і пропоноване законом запровадження адміністративної відповідальності для юридичних осіб, оскільки за кодексом суб'єктом адміністративної відповідальності є лише фізичні особи (статті 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17 кодексу).

З огляду на ці та інші підстави Президент пропонує Закон «Про внесення змін до статті 3 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» щодо регулювання закупівельних цін на молоко» відхилити.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей закон 7 червня.

Документом передбачено включити молоко та молочні продукти до видів сільськогосподарської продукції, які є об‘єктами державного цінового регулювання.

Також встановлюється, що підприємства оптової та роздрібної торгівлі, переробні підприємства і заготівельні організації, фізичні особи - підприємці, які здійснюють заготівельну діяльність, проводять розрахунки з постачальниками об'єктів державного цінового регулювання у строк не більше семи банківських днів з дня отримання продукції.

Закон містить також норму, відповідно до якої підприємствам оптової та роздрібної торгівлі, переробним підприємствам, заготівельним підприємствам та організаціям, фізичним особам - підприємцям, які здійснюють заготівельну діяльність, забороняється здійснювати закупівлю молока і молочних продуктів у постачальників без укладених у письмовій формі договорів купівлі-продажу зазначеної продукції.

Фізичні та юридичні особи, винні у порушенні цієї норми, несуть відповідальність згідно із Кодексом України про адміністративні правопорушення.

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Обов'язкову перевірку транспорту під час держреєстрації скасовано

Кабінет Міністрів скасував обов'язкову перевірку транспортних засобів під час їх державної реєстрації (перереєстрації) або зняття з обліку.

Відповідну постанову ухвалено 27 червня.

Згідно з постановою, також скасовано збереження за транспортним засобом номерного знаку при перереєстрації його на іншого власника в межах одного регіону.

Документ також передбачає скасування обов'язкового пред'явлення транспортного засобу при його перереєстрації у зв'язку зі зміною місця проживання власника й при відновленні втрачених або зіпсованих документів.

Крім того, постановою передбачено можливість прямої перереєстрації транспортного засобу з одного власника на іншого при його відчуженні, а також проведення добровільного експертного обстеження транспортного засобу винятково на письмову вимогу власника.

Власники транспортних засобів можуть зареєструвати або перереєструвати їх незалежно від місця своєї реєстрації або проживання або регіону реєстрації транспортного засобу.

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УНІАН