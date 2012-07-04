Курс НБУ на 04.07.12

Офіційний курс НБУ на 04.07.12 100 USD США - 799.2500 (на 3 липня - 799.2500) 100 EUR - 1005.0569 (на 3 липня - 1006.4955) 10 RUR - 2.4608 (на 3 липня - 2.4571)

Офіційний курс НБУ на 04.07.12 100 USD США - 799.2500 (на 3 липня - 799.2500) 100 EUR - 1005.0569 (на 3 липня - 1006.4955) 10 RUR - 2.4608 (на 3 липня - 2.4571) Облікові курси банківських металів на 04.07.12 за 10 тройських унцій (грн) 959 XAU 10 Золото - 128559.36 (на 3 липня - 127580.28) 961 XAG 10 Срібло - 2231.51 (на 3 липня - 2186.75) 962 XPT 10 Платина - 117249.98 (на 3 липня - 115251.85) 964 XPD 10 Паладій - 46596.28 (на 3 липня - 46356.50)

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