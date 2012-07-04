ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 4 липня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» у публікації «Експерт: українські сільгоспвиробники нарешті запрацюють» пише: учасники зернового ринку прогнозують підвищення цін на пшеницю вище 280 доларів/тонна. Причина динаміки - погані погодні умови і зниження врожаїв у багатьох країнах - постачальниках зерна...

http://delo.ua/business/ekspert-ukrainskie-selhozproizvoditeli-nakonec-to-zarabotajut-180474/

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Також «Діло» у публікації «Самобуди по-українськи: перші підсумки нової системи легалізації» пише: спрощена система легалізації самобудів працює лише на словах. Насправді будь-яку людину, яка побудувала на приналежній їй ділянці навіть крихітний туалет, можуть оштрафувати на 10 тисяч гривень...

http://delo.ua/business/samostroi-po-ukrainski-pervye-itogi-novoj-sistemy-legalizacii-180482/

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«Діло» у публікації «Юрпрактики: на що потрібно звертати увагу під час покупки фірми» подає відповіді юристів Arzinger на питання про оподаткування, тонкощі законодавства, зміни в регулюванні підприємницької діяльності та багато іншого...

http://delo.ua/businessman/jurpraktika-na-chto-nuzhno-obraschat-vnimanie-pri-pokupke-firmy-180479/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Інструкція до застосування», в якому пише: стимулювати зростання економіки Президент пропонує за рахунок збільшення бюджетних інвестицій і поліпшення інвестиційного клімату. За оцінками експертів, запропоновані ним ініціативи можуть дати позитивний ефект лише в разі судової реформи. При цьому формулювання документа настільки розмиті, що уряд зможе спиратися на нього навіть при прийнятті протилежних рішень...

http://www.kommersant.ua/doc/1973158

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Росія качає газ і права», в якому пише: Росія намагається переконати Україну збільшити закупівлі природного газу. На останніх переговорах РФ зажадала збільшити обсяги заповнення сховищ мінімум на 8 млрд кубометрів. У Міненерго відповіли відмовою, тому що в цьому випадку Україні необхідно закупити 35 млрд кубометрів газу замість 27. Експерти прогнозують, що домовленості можуть бути досягнуті після завершення оцінки вартості української ГТС в рамках переговорів про створення газотранспортного консорціуму...

http://www.kommersant.ua/doc/1973032

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Газета «Сьогодні» в матеріалі «Нові правила реєстрації авто в Україні: плюси і мінуси» пише: тепер не буде зайвої тяганини у вигляді зняття-подачі на облік, зате можливі зловживання інспекторів ...

http://www.segodnya.ua/news/14404173.html

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Також «Сьогодні» у публікації «Продаж землі в Україні можуть дозволити вже через півроку» пише: глава МінАП Присяжнюк вважає, що країна готова до зняття мораторію...

http://www.segodnya.ua/news/14403924.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Зелена» енергетика вперлася в атом» пише: оновлена Енергостратегія України до 2030 р., на думку «зелених», суперечить своїм призначенням - позбавляє енергетику, засновану на поновлюваних джерелах, перспектив зростання. Поки це тільки проект документа...

http://economics.unian.net/ukr/detail/132671

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» у публікації «Газпром» продовжує видавати знижки європейцям заднім числом» пише: «Газпром» продовжує видавати знижки європейцям заднім числом. 3 липня підписано угоду з найбільшим європейським споживачем - німецькою E.On. Концерн поверне їй близько $ 1,3 млрд. Загальний резерв «Газпрому» по знижкам на цей рік - майже $ 7 млрд...

http://www.vedomosti.ru/companies/news/2245288/skidka_s_vostoka

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Також «Ведомости» у публікації «Пшениця рекордно подорожчала» пишуть: ціни на зерно на півдні Росії зросли до рекордних величин. В Америці засуха, в Росії дощі, Мінсільгосп знизив прогноз урожаю на цей рік, перераховують причини експерти. Слідом за зерном подорожчають корма, за кормами - м'ясо...

http://www.vedomosti.ru/companies/news/2245287/zolotoe_zerno

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Видання «Известия» в публікації «Олімпійське селище виставляють на продаж» пише: компанія Олега Дерипаски почне реалізацію житла в Сочі протягом 3-6 місяців. Експерти оцінили квадратний метр в 70 тис. рублів...

http://izvestia.ru/news/529207

(УНІАН)