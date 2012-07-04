Напередодні прес-конференції Януковича депутати заблокували Український дім

Журналісти поки можуть потрапити до Українського дому, де сьогодні відбуватиметься підсумкова прес-конференція Президента Віктора Януковича і де з учорашнього дня проходить акція на захист української мови.

Як передає кореспондент УНІАН, міліція оточила службовий вхід до Українського дому і залишила маленький прохід, через який пропускає журналістів.

Центральний вхід заблокований мітингувальниками.

В ці хвилини на майданчику біля Українського дому присутні лідер «Фронту Змін» Арсеній Яценюк, лідер партії «УДАР» Віталій Кличко, лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок, лідер фракції БЮТ-Батьківщина Андрій Кожем’якін, народні депутати від опозиції.