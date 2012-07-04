Томенко написав заяву про складення повноважень віце-спікера

Микола Томенко написав заяву про складення з себе повноважень заступника голови Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Томенко повідомив сьогодні на брифінгу у парламенті.

«Вчора я написав заяву», - сказав він.

М.Томенко наголосив, що Верховна Рада України перетворилася з представницького органу народу на інститут обслуговування політичного режиму Президента Віктора Януковича.

Крім того, додав він, ухвалення «мовного закону» поставило крапку в існуванні парламенту поточного скликання.

«Маємо не парламент, а місце для ухвалення рішень в інтересах однієї партії, одного організованого владою злочинного угруповання з його бандитською ментальністю та тюремною лексикою. Отож подальше перебування у такій президії такої Верховної Ради вважаю неможливим і неправильним», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня за ухвалення «мовного закону» в цілому майже у повному складі проголосували фракції Народної партії, Партії регіонів та КПУ. Двоє членів групи «Реформи заради майбутнього» Валерій Гацько та Євген Константинов і 10 позафракційних. Всього проголосувало 248 з 364 народних депутатів.

При цьому на сайті ВР значиться, що також проголосувала картка М.Томенка. Він заявив, що звернеться до суду і прокуратури з приводу голосування його карткою за «мовний закон».