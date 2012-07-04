Аптекам заборонили мати власні назви.

Як пише видання «КоммерсантЪ», брендовані аптечні мережі опинилися поза законом — згідно з новими ліцензійними умовами, що днями набули чинності.

В Україні набули чинності нові "Ліцензійні умови ведення госпдіяльності з виробництва і торгівлі лікарськими засобами", повідомили вчора в Держінспекції з контролю якості лікарських препаратів. Згідно з ними, з 1 липня на аптечних вивісках більше не може використовуватися інша інформація, окрім позначення виду діяльності ("Аптека", "Аптечний склад", "Аптечний пункт" або "Аптечний кіоск"). Дані про суб'єкта госпдіяльності дозволено розмістити лише на невеликій інформаційній табличці біля входу разом з режимом роботи точки продажу.

Такі умови держінспекція розробила після численних скарг споживачів на вивіски, що вводять їх в оману, сказали у відомстві. "Громадяни скаржилися, зокрема, на "Аптеку низьких цін" і "Соціальну аптеку". Ми визнали назви цих аптек некоректними, і профільні асоціації з нами погодилися", — уточнила прес-секретар держінспекції Олена Ліцоєва.

Утім в результаті аптечні мережі позбудуться самоідентифікації, зазначають учасники ринку. Вони заперечують, що таким чином держава не сприяє розвитку аптек, які пропонують населенню дешеві ліки, хоча в уряді не раз заявляли, що борються із завищенням аптеками цін.

"Ми вкладали значні маркетингові кошти у власний бренд. Якщо мережу позбавлять її ідентифікації, вона не може проводити акції, впроваджувати дисконтні програми", — зазначає директор консалтингової компанії "Агентство медичного маркетингу" Юрій Чертков.

За оцінками гендиректора мережі TAS Валерія Гудзенка, компанія щороку вкладає в просування близько 2 млн грн: "Якщо ми змінимо вивіски, отже всі ці гроші витрачалися даремно".

Видання також підкреслює, що якщо мережу позбавлять ідентифікації, вона не може проводити акції, впроваджувати дисконтні програми.

Міністерство охорони здоров'я вже готує поправки, згідно з якими змінювати вивіски потрібно лише тим аптекам, назви яких можуть ввести споживача в оману щодо ціни продукції або інших переваг.

"Більшості мереж не доведеться міняти вивіски. Річ у тім, що після виявлення порушення аптеці дається місяць на його усунення. За цей час поправки мають бути прийняті", — пояснює О.Ліцоєва.