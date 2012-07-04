Президент не виключає проведення дострокових парламентських виборів

Президент України Віктор Янукович не виключає проведення дострокових парламентських виборів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це він заявив на зустрічі з керівництвом парламенту та депутатських фракцій.

«Перш за все, я запросив вас для того, щоб обговорити кризовий стан ситуації в парламенті і що ми будемо робити у такому випадку», - зазначив Президент на початку зустрічі.

«Я вважаю, що ми повинні зробити все, щоб парламент працював надалі. Закінчити цю сесію і, безумовно, розпочати роботу сесії у вересні цього року. Це головне завдання», - наголосив глава держави.

В.Янукович не виключив, що у разі якщо не вдасться стабілізувати роботу парламенту, «треба буде переходити до процедури дострокових парламентських виборів».

«Але я вважаю, що перш ніж починати цю процедуру, ми повинні вичерпати всі наші можливості. Повинні бути проведені переговори у фракціях між депутатами, безумовно, повинні бути переговори з керівниками фракцій опозиції і також з головою Верховної Ради», - зазначив Президент.

«Я вважаю, поки ми не пройдемо цей процес, ми обговорювати будь-які інші питання не можемо», - додав він.

На переконання глави держави, якщо парламент сьогодні здатний працювати, всі переговори потрібно проводити в перервах, рухаючись уперед по порядку денному.

«Я ніколи не втручався і не втручаюсь в роботу Верховної Ради», - сказав Президент. «Але я зацікавлений в цілому в стабільності ситуації у країні. Тому я ніяких висновків зараз не хочу робити попередніх щодо процедури прийняття вчора закону по засади державної мовної політики», - зазначив В.Янукович.

За словами Президента, він, безумовно, вивчатиме цю ситуацію та проводитиме експертизу закону. «Все, що належить до повноважень Президента в цих питаннях, - я їх буду використовувати повністю. Тільки після того, як я вивчу всі ці питання, я буду мати можливість висловлювати свою точку зору і, відповідно, приймати певні рішення», - наголосив глава держави.

На зустрічі були присутні перший заступник голови Верховної Ради Адам Мартинюк, голова фракції Партії регіонів Олександр Єфремов, голова депутатської групи «Реформи заради майбутнього» Ігор Рибаков, голова фракції Народної партії Ігор Шаров та голова фракції КПУ Петро Симоненко, глава Адміністрації Президента Сергій Льовочкін, представник Президента у Верховній Раді Юрій Мірошниченко, секретар РНБО Андрій Клюєв.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці голова ВР В.Литвин і віце-спікер Микола Томенко подали у відставку через ухвалення «мовного закону».

Президент на 11.30 запросив керівництво парламенту та лідерів депутатських фракцій для пошуку шляхів врегулювання ситуації у Верховній Раді, що склалася у зв’язку з подіями, які відбулися на її ранковому засіданні.

З цієї причини заплановану на 11.30 прес-конференцію глави держави перенесено.

Опозиційні фракції відмовились взяти участь у зустрічі з Президентом.