ВР планує вдосконалити процес перевірок суб’єктів господарювання

Верховна Рада України ухвалила за основу проекту закону «Про внесення змін до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» щодо впорядкування перевірок суб'єктів господарювання.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 260 народних депутатів з 268 зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроект передбачає посилення ролі Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” у регулюванні правовідносин у цій сфері. Для цього передбачається обмеження кола сфер, на які дія цього Закону не поширюється. У новій запропонованій редакції частини другої статті 2 цього Закону, якою врегульовується це питання, пропонується залишити лише ті сфери, щодо яких діє спеціальне законодавство про порядок здійснення державного нагляду (контролю).

Запроваджується заборона на проведення перевірок та відволікання від підприємницької діяльності суб’єктів господарювання за анонімними, а також іншими необґрунтованими заявами, невідворотності відповідальності осіб за подання таких заяв.

Встановлюється, що державний нагляд (контроль) може здійснюватись лише за наявності підстав та у порядку, визначених законом. При цьому не допускається дублювання заходів державного нагляду (контролю) різними його органами з одного і того ж питання щодо суб’єкта підприємницької діяльності.

Передбачається, що планові заходи мають здійснюватись органами державного нагляду (контролю) лише комплексно і на підставі їх спільного рішення. Не допускається проведення протягом одного року більш, як одного, заходу державного нагляду (контролю) щодо одного суб’єкта господарювання.

Встановлюється неприпустимість проведення частіше, ніж раз на п’ять років, планових та позапланових перевірок суб’єктів господарювання, які є виробниками промислової та сільськогосподарської продукції і протягом останніх п'яти років не скорочують обсяги виробництва основної продукції та робочі місця, збільшують суми сплачуваних ними податків та зборів, своєчасно проводять розрахунки з державним та місцевими бюджетами.

У зв’язку із цим посилюється відповідальність органів державного нагляду (контролю) та їх посадових осіб за шкоду та інші збитки, заподіяні суб'єкту господарювання внаслідок порушення вимог законодавства, перешкоджання його діяльності, зокрема шляхом вилучення оригіналів документів, комп’ютерів, необґрунтованого накладення арешту на майно, рахунки в банках чи у інший спосіб у ході проведення перевірки.

Чітко визначається, що заходи державного нагляду (контролю) щодо суб’єктів господарювання можуть здійснюватись лише у межах предмету та питань, прямо визначених посвідченням (направленням) на проведення такого заходу.

Під час проведення заходів державного нагляду (контролю) не допускається вилучення у суб’єктів господарювання оригіналів їх фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів, а також комп’ютерів, за винятком випадків, передбачених кримінально-процесуальним законом.

При цьому пропонується розмежувати застосування санкцій за результатами перевірки зупинення чи обмеження діяльності суб’єктів підприємницької діяльності. Встановлюється, що зупинення або обмеження виробництва (виготовлення), або реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг допускається лише у виняткових випадках і за вмотивованим письмовим рішенням керівника органу державного нагляду (контролю) чи його заступника у разі, якщо така діяльність спричиняє загрозу життю та здоров’ю людей, навколишньому природному середовищу, виникнення техногенних ситуацій або пожеж, а також, якщо така діяльність здійснюється за відсутності дозволу на її проведення за умов наявності такого дозволу, передбаченого законодавством.

Визначається, що у інших випадках зупинення чи обмеження діяльності суб’єктів господарювання можливе лише в судовому порядку за зверненням органу державного нагляду (контролю).

Важливе значення матиме і запровадження норми, за якою, якщо за результатами здійснення планового або позапланового заходу не виявлено порушень вимог законодавства, посадовою особою органу державного нагляду (контролю) складається не акт, а довідка, один примірник якої вручається суб’єкту господарювання або уповноваженій ним особі, а другий – зберігається в органі державного нагляду (контролю).

Таким чином, основні положення цього Закону повніше узгоджуються з вимогами Податкового кодексу України.

Пропонуються також деякі редакційні уточнення до Закону з метою забезпечення однозначного розуміння та однакового застосування його положень.