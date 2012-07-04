ТОП-10 (4 липня)

Президент не виключає проведення дострокових парламентських виборів

"Нафтогаз" розпочав реорганізацію «Укртрансгазу» і «Укргазвидобування»

Україна і Росія найближчим часом обговорять питання про зняття торгових обмежень

Оприлюднено концепцію держпрограми розвитку автодоріг на 227 млрд грн

Standard and Poor’s очікує стабілізації ситуації в зоні євро

Експерти: обмежена гривнева ліквідність заважає інвестиціям банків в ОВДП

ВР дозволила уряду залучити до 3 млрд дол. від Ексімбанку Китаю - закон

Shell готова використовувати українські труби, якщо вони відповідатимуть стандартам

ВР планує вдосконалити процес перевірок суб’єктів господарювання

У травні обсяг роздрібної торгівлі в Європі зріс на 0,6%

***

Президент не виключає проведення дострокових парламентських виборів

Президент України Віктор Янукович не виключає проведення дострокових парламентських виборів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це він заявив на зустрічі з керівництвом парламенту та депутатських фракцій.

«Перш за все, я запросив вас для того, щоб обговорити кризовий стан ситуації в парламенті і що ми будемо робити у такому випадку», - зазначив Президент на початку зустрічі.

«Я вважаю, що ми повинні зробити все, щоб парламент працював надалі. Закінчити цю сесію і, безумовно, розпочати роботу сесії у вересні цього року. Це головне завдання», - наголосив глава держави.

В.Янукович не виключив, що у разі якщо не вдасться стабілізувати роботу парламенту, «треба буде переходити до процедури дострокових парламентських виборів».

«Але я вважаю, що перш ніж починати цю процедуру, ми повинні вичерпати всі наші можливості. Повинні бути проведені переговори у фракціях між депутатами, безумовно, повинні бути переговори з керівниками фракцій опозиції і також з головою Верховної Ради», - зазначив Президент.

«Я вважаю, поки ми не пройдемо цей процес, ми обговорювати будь-які інші питання не можемо», - додав він.

На переконання глави держави, якщо парламент сьогодні здатний працювати, всі переговори потрібно проводити в перервах, рухаючись уперед по порядку денному.

«Я ніколи не втручався і не втручаюсь в роботу Верховної Ради», - сказав Президент. «Але я зацікавлений в цілому в стабільності ситуації у країні. Тому я ніяких висновків зараз не хочу робити попередніх щодо процедури прийняття вчора закону по засади державної мовної політики», - зазначив В.Янукович.

За словами Президента, він, безумовно, вивчатиме цю ситуацію та проводитиме експертизу закону. «Все, що належить до повноважень Президента в цих питаннях, - я їх буду використовувати повністю. Тільки після того, як я вивчу всі ці питання, я буду мати можливість висловлювати свою точку зору і, відповідно, приймати певні рішення», - наголосив глава держави.

На зустрічі були присутні перший заступник голови Верховної Ради Адам Мартинюк, голова фракції Партії регіонів Олександр Єфремов, голова депутатської групи «Реформи заради майбутнього» Ігор Рибаков, голова фракції Народної партії Ігор Шаров та голова фракції КПУ Петро Симоненко, глава Адміністрації Президента Сергій Льовочкін, представник Президента у Верховній Раді Юрій Мірошниченко, секретар РНБО Андрій Клюєв.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці голова ВР В.Литвин і віце-спікер Микола Томенко подали у відставку через ухвалення «мовного закону».

Президент на 11.30 запросив керівництво парламенту та лідерів депутатських фракцій для пошуку шляхів врегулювання ситуації у Верховній Раді, що склалася у зв’язку з подіями, які відбулися на її ранковому засіданні.

З цієї причини заплановану на 11.30 прес-конференцію глави держави перенесено.

Опозиційні фракції відмовились взяти участь у зустрічі з Президентом.

***

"Нафтогаз" розпочав реорганізацію «Укртрансгазу» і «Укргазвидобування»

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» ухвалили План заходів щодо реорганізації дочірніх компаній «Укртрансгаз» і «Укргазвидобування» у публічні акціонерні товариства.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міненерговугілля.

Згідно з повідомленням, рішення ухвалене на виконання розпорядження Кабінету міністрів України від 13 червня 2012 р. № 360-р «Про реорганізацію дочірніх компаній Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».

Розпорядження уряду передбачає реорганізацію дочірньої компанії «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України» шляхом перетворення на публічне акціонерне товариство «Укргазвидобування» і реорганізацію дочірньої компанії «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» - на ПАТ «Укртрансгаз». У документі наголошується, що управління корпоративними правами щодо публічних акціонерних товариств здійснює НАК «Нафтогаз України» за узгодженням з Міністерством енергетики і вугільної промисловості України відповідно до законодавства.

Нагадаємо, 12 травня 2012 року набрав чинності закон «Про внесення змін до Закону України «Про трубопровідний транспорт» щодо реформування нафтогазового комплексу», який було прийнято Верховною Радою України 13 квітня і підписано Президентом України 28 квітня 2012 року.

Закон було прийнято з метою забезпечення реалізації заходів щодо адаптації законодавства України до законодавства ЄС у зв'язку з приєднанням України до Договору про заснування Енергетичної Співдружності, і реформування нафтогазового комплексу, а також створення ринкових умов, які сприятимуть залученню інвестицій для розширення можливостей і вдосконалення існуючої інфраструктури комплексу, подальшого його розвитку та інтеграції в європейську систему.

Нагадаємо, Україна є повноправним членом Енергетичної співдружності з 1 лютого 2011 року.

***

Україна і Росія найближчим часом обговорять питання про зняття торгових обмежень

Міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко найближчим часом планує обговорити зі своїм російським колегою Андрієм Бєлоусовим питання про зняття обмежень під час взаємної торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції.

Зокрема П.Порошенко уточнив, що планує обговорити питання зняття обмежень з експорту до Росії української трубної продукції.

Російська сторона, відзначив він, запропонує для розгляду питання по спеціальному режиму для окремих виробників флоат-скла, а також експорту сірників.

«Моя позиція принципова. Я не раз робив на ній акцент. Я впевнений, що в нашій взаємній торгівлі ми зацікавлені в ліквідації будь-яких обмежень, будь-яких квот, будь-яких захисних мит», - сказав П.Порошенко

Він зазначив, що переговори з російським колегою хоче провести до засідання українсько-російської міждержавної комісії, яку планують провести 12 липня в Криму.

***

Оприлюднено концепцію держпрограми розвитку автодоріг на 227 млрд грн

Міністерство інфраструктури України представило концепцію державної програми розвитку автодоріг загального користування на 2013-2018 роки вартістю 227,15 млрд грн.

Згідно з концепцією, розміщеною на сайті відомства, за розрахунками Державного дорожнього науково-дослідного інституту ім. М.П.Шульгіна (ДерждорНДІ), зокрема, мінімально необхідні витрати на експлуатаційне утримання і поточний середній і дрібний ремонт автомобільних доріг і штучних споруд складуть 108,365 млрд грн, на капітальний ремонт автомобільних доріг і штучних споруд — 19,273 млрд грн., на будівництво і реконструкцію автодоріг і штучних споруд — 96,89 млрд грн, на проектні роботи — 2,44 млрд грн, на інформаційне забезпечення дорожньої галузі 182 млн грн.

Крім того, на погашення зобов'язань за кредитами необхідно буде направити 37,403 млрд грн.

Довідка УНІАН. Згідно з даними, наведеними на сайті Мінінфраструктури, обсяг фінансування дорожніх робіт за останні 10 років склав 14-34% від потреби, визначеній ученими Державного дорожнього науково-дослідного інституту ім. М.П.Шульгіна (далі — ДерждорНДІ). Зокрема, на 1 січня 2012 року з початку реалізації держпрограми розвитку автодоріг на 2007-2011 роки на виконання заходів було спрямовано 62,2 млрд грн - 93% від орієнтовних обсягів фінансування, зокрема надходження спеціального фонду держбюджету склали 115,7% плану, надходження коштів місцевих бюджетів — 56,4%, надходження з інших джерел — 84%.

Довжина української мережі автомобільних доріг загального користування становить 169,5 тис. км. На автодорогах налічується 16,172 тис. мостів і шляхопроводів загальною довжиною 381,9 тис. погонних метрів.

***

Standard and Poor’s очікує стабілізації ситуації в зоні євро

Брюссель. Рейтингове агентство Standard and Poor’s очікує стабілізації ситуації в зоні євро.

Про це повідомляє інтернет-версія бельгійської газети “Le Soir”.

Рейтингове агентство вважає, що рішення, схвалені наприкінці червня лідерами зони євро, можуть сприяти стабілізації ситуації.

При цьому Standard and Poor’s не має наміру найближчим часом переоцінювати рейтинги європейських країн.

Як повідомляв УНІАН, лідери країн-членів зони євро в ніч з 28 на 29 червня погодилися надати можливість використання європейських фондів допомоги для прямої підтримки банків і викупу цінних паперів тих країн-членів зони, які здійснюють необхідні реформи, утім продовжують відчувати тиск ринків і не можуть дістати доступ до дешевих запозичень.

Крім того, напередодні засідання саміту єврозони, лідери ЄС погодили новий пакт зростання і зайнятості, котрий, зокрема, передбачає спрямування на розвиток економіки додаткові 120 млрд євро.

***

Експерти: обмежена гривнева ліквідність заважає інвестиціям банків в ОВДП

На сьогоднішній день основною перешкодою для інвестування банками в держоблігації є обмежений обсяг гривневої ліквідності, відзначають аналітики «ІНГ Банк Україна».

Крім того, вони вважають, що брак попиту на пропоновані Мінфіном гривневі держоблігації обумовлений також небажанням уряду підвищувати ставки відсікання.

Як відзначають аналітики банку, основними причинами браку надходжень на вчорашньому аукціоні є плани Мінфіну з продажу виключно середньострокових облігацій, а також брак у липні погашень раніше випущених паперів. «При цьому аукціон не тільки не приніс надходжень, але, судячи з того, що інвестори не розмістили жодної заявки, був ще й для них абсолютно непривабливим», - наголошують аналітики.

«На нашу думку, у найближчі тижні брак ринкового попиту на аукціонах визначатиметься саме цими чинниками. Проведення наступного аукціону заплановане на 10 липня. З огляду на те, що уряд планує запропонувати аналогічний набір боргових інструментів, ми не чекаємо щодо них якогось ринкового попиту», - кажуть в «ІНГ Банк Україна».

Як повідомляв УНІАН, 3 липня на аукціоні з продажу ОВДП не було попиту на урядові папери, не було подано жодної заявки.

Мінфін у липні планує провести тільки один аукціон з пропозицією валютних ОВДП.

Згідно з графіком розміщень ОВДП на липень, аукціони з продажу держпаперів планується провести 3, 10, 17, 24 і 31 липня.

На цих аукціонах Мінфін запропонує гривневі ОВДП з терміном обігу 2, 5 і 7 років. При цьому на аукціоні 17 липня інвесторам додатково будуть запропоновані трирічні валютні ОВДП.

Довідка УНІАН. У результаті продажу ОВДП на первинних аукціонах, номінованих як у національній, так і в іноземній валютах, до державного бюджету України за січень-травень 2012 року надійшло 17,3 млрд грн, 1,2 млрд дол. і 276,3 млн. євро.

***

ВР дозволила уряду залучити до 3 млрд дол. від Ексімбанку Китаю - закон

Верховна Рада України дозволила уряду здійснити запозичення до спеціального фонду держбюджету в розмірі до 3 млрд дол. (еквівалент 24,3 млрд грн) від Експортно-імпортного банку Китаю.

Як передає кореспондент УНІАН, за законопроект, що вносить відповідні поправки до державного бюджету на 2012 рік, в середу проголосували депутати.

"Умови запозичень, запропоновані Експортно-імпортним банком Китаю, достатньо для нас позитивні, тому що ставка буде шестимісячний Libor плюс 4,5, термін погашення – до 15 років", – сказав перший заступник міністра фінансів України Анатолій М’ярковський, який представляв законопроект у сесійному залі.

Він пояснив, що запозичення вважатимуться здійсненими після підписання індивідуальних, так званих, локальних кредитних угод упродовж року. Згідно з рішенням уряду здійснюватиметься фінансування на умовах як безпосередньої державної підтримки в сільському господарстві, так і на кредитній поворотній основі нашого аграрного сектору.

Як повідомляв УНІАН, меморандум про співпрацю між Міністерством аграрної політики та продовольства України і Експортно-імпортним банком Китаю з підтримки пріоритетних проектів у сільському господарстві було підписано 28 червня 2012 року.

Для його фінансування до Верховної Ради уряд 3 липня ц.р. подав законопроект про внесення змін до держбюджету 2012. Згідно з документом, пропонується здійснити запозичення у розмірі 24,3 млрд грн (3 млрд дол.) з відповідним коригуванням граничного рівня дефіциту держбюджету і граничного рівня державного боргу, при цьому їх абсолютні розміри після зміни в законопроекті не вказуються.

«Законопроект розроблено з метою забезпечення реалізації проектів у сфері сільського господарства, а саме - закупівлі китайських засобів захисту рослин, насіння для сільськогосподарських культур, сільськогосподарського інвентарю та іншої сільгосппродукції для України або продажу українських злакових культур до Китаю, будівництва заводу засобів захисту рослин, переробки органо-мінеральних добрив та інших будівельних проектів в Україні, культивації землі, висадки тощо...», - говориться в пояснювальній записці до законопроекту.

***

Shell готова використовувати українські труби, якщо вони відповідатимуть стандартам

Shell готова використовувати українські труби, якщо вони відповідатимуть стандартам.

Про це сказав на прес-конференції у Харкові керівник компанії Shell в Україні Грехем Тайлі, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН про можливість використання компанією Shell труб українського виробництва під час видобування газу в Україні.

«Ми зобов'язалися працювати з місцевим виробником за умови, що вони (труби – УНІАН) відповідатимуть стандартам Shell. Ми їм всіляко в цьому допомагаємо», – сказав Г.Тайлі.

Він відзначив, що Shell спільно з українськими трубовиробниками і Міністерством економічного розвитку та торгівлі України зараз обговорюють можливість використання труб вітчизняного виробництва під час видобування газу в Україні. «Можливо, зустріч для обговорення цього питання відбудеться сьогодні», - відзначив Г.Тайлі.

Крім того, керівник Shell в Україні відзначив хороші умови для ведення бізнесу в енергетичній сфері.

«Як для людини, яка працює в енергетичному бізнесі, я бачу дуже хороше середовище для цієї діяльності в Україні. Процес конкурсу з укладення угоди про розподіл продукції був проведений прозоро і чесно. Конкурс був проведений за участю міжнародних компаній. Ми дуже щасливі стати переможцями», - сказав Г.Тайлі.

За його словами, проведення чесного конкурсу «підсилить подальші інвестиції в енергетичний сектор України».

Як повідомляв УНІАН, на початку травня Міжвідомча комісія з організації і проведення конкурсів на укладення угод про розподіл продукції (УРП) визначила компанію Shell переможцем конкурсу по Юзівській площі (Донецька і Харківська області) із запасами сланцевого газу.

Компанія Shell планує почати розвідувальне буріння у 2013 році, а дослідницько-промислову розробку (ДПР) - у 2015 році.

Прогнозні ресурси Юзівської площі оцінюються у більш ніж 4 трильйони кубометрів газу. На етапі геологічного вивчення планується залучити понад 1,6 млрд грн інвестицій і 30 млрд грн - на етапі промислової розробки.

***

ВР планує вдосконалити процес перевірок суб’єктів господарювання

Верховна Рада України ухвалила за основу проекту закону «Про внесення змін до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» щодо впорядкування перевірок суб'єктів господарювання.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 260 народних депутатів з 268 зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроект передбачає посилення ролі Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” у регулюванні правовідносин у цій сфері. Для цього передбачається обмеження кола сфер, на які дія цього Закону не поширюється. У новій запропонованій редакції частини другої статті 2 цього Закону, якою врегульовується це питання, пропонується залишити лише ті сфери, щодо яких діє спеціальне законодавство про порядок здійснення державного нагляду (контролю).

Запроваджується заборона на проведення перевірок та відволікання від підприємницької діяльності суб’єктів господарювання за анонімними, а також іншими необґрунтованими заявами, невідворотності відповідальності осіб за подання таких заяв.

Встановлюється, що державний нагляд (контроль) може здійснюватись лише за наявності підстав та у порядку, визначених законом. При цьому не допускається дублювання заходів державного нагляду (контролю) різними його органами з одного і того ж питання щодо суб’єкта підприємницької діяльності.

Передбачається, що планові заходи мають здійснюватись органами державного нагляду (контролю) лише комплексно і на підставі їх спільного рішення. Не допускається проведення протягом одного року більш, як одного, заходу державного нагляду (контролю) щодо одного суб’єкта господарювання.

Встановлюється неприпустимість проведення частіше, ніж раз на п’ять років, планових та позапланових перевірок суб’єктів господарювання, які є виробниками промислової та сільськогосподарської продукції і протягом останніх п'яти років не скорочують обсяги виробництва основної продукції та робочі місця, збільшують суми сплачуваних ними податків та зборів, своєчасно проводять розрахунки з державним та місцевими бюджетами.

У зв’язку із цим посилюється відповідальність органів державного нагляду (контролю) та їх посадових осіб за шкоду та інші збитки, заподіяні суб'єкту господарювання внаслідок порушення вимог законодавства, перешкоджання його діяльності, зокрема шляхом вилучення оригіналів документів, комп’ютерів, необґрунтованого накладення арешту на майно, рахунки в банках чи у інший спосіб у ході проведення перевірки.

Чітко визначається, що заходи державного нагляду (контролю) щодо суб’єктів господарювання можуть здійснюватись лише у межах предмету та питань, прямо визначених посвідченням (направленням) на проведення такого заходу.

Під час проведення заходів державного нагляду (контролю) не допускається вилучення у суб’єктів господарювання оригіналів їх фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів, а також комп’ютерів, за винятком випадків, передбачених кримінально-процесуальним законом.

При цьому пропонується розмежувати застосування санкцій за результатами перевірки зупинення чи обмеження діяльності суб’єктів підприємницької діяльності. Встановлюється, що зупинення або обмеження виробництва (виготовлення), або реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг допускається лише у виняткових випадках і за вмотивованим письмовим рішенням керівника органу державного нагляду (контролю) чи його заступника у разі, якщо така діяльність спричиняє загрозу життю та здоров’ю людей, навколишньому природному середовищу, виникнення техногенних ситуацій або пожеж, а також, якщо така діяльність здійснюється за відсутності дозволу на її проведення за умов наявності такого дозволу, передбаченого законодавством.

Визначається, що у інших випадках зупинення чи обмеження діяльності суб’єктів господарювання можливе лише в судовому порядку за зверненням органу державного нагляду (контролю).

Важливе значення матиме і запровадження норми, за якою, якщо за результатами здійснення планового або позапланового заходу не виявлено порушень вимог законодавства, посадовою особою органу державного нагляду (контролю) складається не акт, а довідка, один примірник якої вручається суб’єкту господарювання або уповноваженій ним особі, а другий – зберігається в органі державного нагляду (контролю).

Таким чином, основні положення цього Закону повніше узгоджуються з вимогами Податкового кодексу України.

Пропонуються також деякі редакційні уточнення до Закону з метою забезпечення однозначного розуміння та однакового застосування його положень.

***

У травні обсяг роздрібної торгівлі в Європі зріс на 0,6%

Обсяг роздрібної торгівлі в єврозоні у травні 2012 року порівняно з квітнем зріс на 0,6%, в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) – також на 0,6%.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

У травні-2012 порівняно з травнем-2011 обсяг роздрібної торгівлі знизився на 1,7% у єврозоні, та на 0,3% у ЄС-27.

У травні роздрібна торгівля «продуктами харчування, напоями і тютюном» порівняно з квітнем зросла на 0,2% в зоні євро та в ЄС -27. Непродовольчий сектор зріс на 1,0% в єврозоні та на 0,9% в ЄС-27.

Найбільше зростання обсягів роздрібної торгівлі у травні-2012 порівняно з квітнем-2012 було зафіксоване в Австрії (3,1%), Португалії (2,9%), Латвії (2,1%) Фінляндії (1,9%) та Ірландії (1,7%). Найбільше зниження обсягів роздрібної торгівлі – в Польщі (-1,3%), Словенії (-1,0%), Болгарії та Німеччині (по -0,3%).

У травні 2012 року порівняно з травнем 2011 року роздрібна торгівля продовольчими товарами знизилася на 1,1% у єврозоні та на 0,4% в ЄС-27. Непродовольчий сектор знизився на 1,5% у єврозоні, але зріс на 0,5% у ЄС-27.

Найбільше зростання обсягів роздрібної торгівлі зареєстроване в Естонії (10,4%), Латвії (7,4%) та Румунії (5,9%). Найбільше зниження зареєстроване в Мальті (-7,3%), Португалії (-5,1%) та Іспанії (-4,8%).

У квітні 2012 року обсяг роздрібної торгівлі порівняно з березнем 2012 року знизився на 1,4% в обох зонах.

***

Більше інформації за передплатою в УНІАН-бізнес-онлайн. Відділ маркетингу: т. (044) 590-45-63

УНІАН