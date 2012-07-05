Анонс на 5 липня

* Прес-конференція на тему: «Ринок нерухомості: підсумки півріччя та прогнози до кінця року». Учасники: президент Союзу фахівців із нерухомості України Олександр Рубанов і голова національної ради Ріелторської палати України Олександр Бондаренко.

* Круглий стіл на тему: «Доходи бюджету і новий Митний кодекс: основні ризики збереження стабільності». Ініціатор - ГО «Ліга фінансового розвитку» за підтримки проекту USAID «Розвиток фінансового сектору» FINREP та тижневика «Дзеркало тижня. Україна». Питання: Ключові переваги та недоліки митного кодексу - з точки зору бізнесу та влади. Як митна вартість імпорту впливає на платіжний баланс і споживчу активність? Пост-аудит імпортованих товарів - якими будуть наслідки для бізнесу і бюджету?

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