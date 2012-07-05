ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 5 липня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» у публікації «Державіаслужба назвала найнепунктуальніші українські аеропорти» пише: Державіаслужба надала перелік непунктуальних українських аеропортів. Перше місце в цьому списку зайняв аеропорт Севастополя, найбільш ненадійними виявилися аеропорти "Київ" і "Бориспіль", а першість в пунктуальності отримав луганський аеропорт...

http://delo.ua/business/gosaviasluzhba-nazvala-samye-nepunktualnye-ukrainskie-aeroporty-180565/

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Також «Діло» у публікації «Профучасникам фондового ринку заборонили рекламу майбутніх доходів» пише: парламент прийняв законопроект, що забороняє компаніям фондового ринку публікувати інформацію про майбутні доходи та використовувати порівняльну рекламу як інструмент недобросовісної конкуренції...

http://delo.ua/finance/profuchastnikam-fondovogo-rynka-zapretili-reklamu-buduschih-dohodov-180569/

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«Діло» у публікації «У 2012 році світ поставить сільгоспрекорд» пише: виробництво соняшнику в світі стане рекордним і досягне 39,1 млн тонн. Вклад України - близько 9 млн тонн...

http://delo.ua/business/v-2012-godu-mir-postavit-selhozrekord-180568/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Вирішуйте самі», в якому пише: скориставшись відсутністю опозиції в сесійній залі, парламентська більшість звільнила державні підприємства від проведення тендерних процедур у випадку, якщо закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється за власні кошти. Експерти констатують, що громадськість не зможе контролювати постачальників і вартість закуповуваних товарів, а держпідприємства отримають можливість виводити прибуток на законних підставах...

http://www.kommersant.ua/doc/1973887

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Credit Agricole збільшується в обсязі», в якому пише: через вісім років роботи на українському ринку французька група Credit Agricole початку об'єднання своїх "дочок" - Креді Агріколь Банку та КІБ "Креді Агріколь". Учасники ринку, які пройшли через процес злиття, кажуть, що ця процедура погано регулюється законодавством, а найбільш витратною є реорганізація IT-системи...

http://www.kommersant.ua/doc/1973713

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Газета «Сьогодні» в матеріалі «Київстар» і МТС погодилися знизити ціни на дзвінки» пише: АМКУ не вірить операторам і стверджує, що зв'язок подешевшає лише на папері...

http://www.segodnya.ua/news/14405034.html

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Також «Сьогодні» у публікації «Суслов: падіння гривні вже почалося» пише: екс-міністр вважає, що влада вже почала виконувати вимоги МВФ...

http://www.segodnya.ua/news/14405052.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Запити роботодавця та безробітного: «... і разом їм ніколи не зійтися» пише: в поточному кварталі більшість компаній не планує поповнювати штат персоналу, навпаки, вважає ймовірним його скорочення. Найбільш дефіцитними посадами є інженери, технологи, IT-фахівці...

http://economics.unian.net/rus/detail/132787

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» у публікації «Російські залізниці знизили швидкість перевезення вантажів до темпів велосипедистів» пише: Російські залізниці сповільнюються: минулого року середня швидкість вантажних потягів впала на 10% до 10,3 км/год - з урахуванням стоянок на станціях. Це в шість разів нижче, ніж в Китаї, нижче, ніж швидкість велосипедистів...

http://www.vedomosti.ru/companies/news/2250195/polzkom_po_relsam

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Також «Ведомости» у публікації «Євро-2012 встановив антирекорд за кількістю телеглядачів» пишуть: останній чемпіонат Європи з футболу зібрав в Росії найменше за 10 років число телеглядачів. Але справа не в поганій грі збірної РФ і не в падінні інтересу до футболу взагалі. Просто футбол тепер дивляться не тільки вдома на дивані і не тільки по ефірному телебаченню: є, наприклад, паби та Інтернет...

http://www.vedomosti.ru/tech/news/2250194/poshli_po_pabam

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Видання «Известия» в публікації «Ініціаторам закону про «іноземних агентів» заборонять в'їзд до країн ЄС і США» пише: правозахисники підкажуть американським і європейським політикам, перед ким із високопоставлених російських чиновників і депутатів поставити шлагбаум на кордоні...

http://izvestia.ru/news/529393

(УНІАН)