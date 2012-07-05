Анонс на 6 липня

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* Відбудеться презентація 112-го кантонського ярмарку експортно-імпортних товарів Китайської Народної Республіки.

* Прес-конференція на тему: "Нові ініціативи Національного Банку України з регулювання ринку платіжних систем". Будуть роз'яснені законодавчі ініціативи НБУ з регулювання платіжних систем.

* Круглий стіл на тему: «Євро-2012: перші підсумки». Організатор - Інститут Горшеніна. Питання: Підведення перших підсумків проведення Чемпіонату ЄВРО-2012 в Україні. Наскільки добре Україна змогла підготуватися до Чемпіонату та провести його? Чому оцінки європейських ЗМІ не співпали з оцінками іноземних уболівальників, які відвідали нашу країну? Чи допоміг Чемпіонат «відкрити» Україну для європейців? Чи став чемпіонат ЄВРО-2012 каталізатором інфраструктурних змін в Україні? Чи готова Україна приймати Олімпіаду?. Учасники: Павло Гембськи, керівник економічного відділу Посольства Республіки Польща в Україні; Роман Шпек, старший радник ЗАТ «Альфа-Банк», радник Президента України, член Ради НБУ; Мирослав Табахарнюк, віце-президент УСПП, голова наглядової ради компанії «МТ-Інвест», Артем Франков, головний редактор видання «Футбол»; Марина Ткаченко - експерт Інституту Горшеніна.

* Прес-конференція на тему: «Тіньова приватизація Гостиного двору». Учасники: Ігор Луценко, активіст «Збережи старий Київ»; Марина Соловйова, юрист у галузі захисту культурної спадщини; Микола Пархоменко, заступник голови Українського товариства охорони пам'яток історії та культури; Ірина Карманова, інженер-будівельник, кандидат тех. наук, журналіст.

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