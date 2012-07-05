ТОП-10 (5 липня)

Україна на Євро-2012 витратила 5 млрд дол., заробила - 1 млрд дол.

ВР направила до КС законопроект про обмеження депутатської недоторканності

Гостинний двір виключили з переліку культурних пам'яток, що не підлягають приватизації

Парламент ухвалив президентський закон про адвокатуру та адвокатську діяльність

S&P підвищило рейтинг Криму з «В-» до «В»

Україна планує підписати своп із Росією, заявив голова НБУ

Парламент ухвалив закон про зайнятість населення

Парламент вніс зміни до Податкового кодексу

ЄЦБ скоротив облікову ставку до історичного мінімуму - 0,75%

Кабмін схвалив залучення 450 млн дол. Світового банку для будівництва автодоріг

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Україна на Євро-2012 витратила 5 млрд дол., заробила - 1 млрд дол.

Україна витратила на підготовку до Чемпіонату з футболу Євро-2012 5 мільярдів доларів, а дохід від його проведення оцінюється в 1 мільярд доларів. Про це заявив віце-прем'єр-міністр – міністр інфраструктури України Борис Колесніков в інтерв'ю італійському виданню «Il Sole 24 Ore», повідомляється на офіційному сайті чемпіонату.

Коментуючи деякі заяви про витрати на підготовку турніру у розмірі 6,5 млрд дол., Б.Колесніков сказав: “Це завищені цифри: загальна вартість витрат становила близько 5 мільярдів доларів. Найбільше коштів пішло на будівництво доріг. Від 800 до 850 мільйонів доларів було направлено на будівництво стадіонів.”

За його словами, згідно з попередніми підрахунками, за час чемпіонату Україну відвідали 1,8 мільйона осіб. З розрахунку, що під час перебування в Україні одна людина, в середньому, витратила 400 дол., враховуючи інші доходи, на даний момент можна сказати, що захід повернув витрати у розмірі 1 мільярда доларів.

Кажучи про виконану роботу, Б.Колесніков нагадав, що за 18 місяців в Україні було збудовано чотири аеропорти, які відповідають найвищим світовим стандартам. У Києві була добудована злітно-посадочна смуга і новий термінал. 50 млн. євро було направлено на операційні витрати, серед яких – перекладачі, підбір і підготовка обслуговуючого персоналу.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Микола Азаров 3 липня спростував звинувачення опозиції в нецільовому використанні українським урядом 10 млрд дол. на підготовку до Євро-2012, оскільки, за його словами, на вказані цілі було витрачено близько 40 млрд грн, або близько 5 млрд дол.

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ВР направила до КС законопроект про обмеження депутатської недоторканності

Верховна Рада України направила до Конституційного Суду проект закону «Про внесення змін до Конституції України (щодо гарантії недоторканності для окремих посадових осіб)» (№3251).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 236 із 270 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Не голосували в повному складі фракції «БЮТ-Батьківщина» та НУ-НС, оскільки на знак протесту проти ухвалення мовного закону вони ще у вівторок, 3 липня, залишили сесійну залу і беруть участь в акції на захист української мови біля Українського дому.

Також за дане рішення проголосував лише один народний депутат з групи «Реформи заради майбутнього».

Даним законопроектом передбачено внести зміни до статті 80 Конституції України. Згідно з пропозицією, народні депутати не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах.

Водночас законопроектом передбачається, що народний депутат без згоди Верховної Ради не може бути затриманим чи заарештованим до набуття чинності обвинувального вироку суду стосовно нього.

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Гостинний двір виключили з переліку культурних пам'яток, що не підлягають приватизації

Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння іпотечному кредитуванню».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 256 із 268 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Перехідними положеннями закону передбачено внести зміни до Переліку пам'яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації, виключивши з нього Гостинний двір у Києві (Контрактова площа, 4, охоронний номер 872).

Законом встановлюється, що в державному бюджеті на 2013 та наступні роки передбачаються видатки на компенсацію процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла.

Компенсація процентів за такими кредитами здійснюється відповідно до порядку здешевлення вартості іпотечних кредитів, встановленого Кабінетом міністрів України.

Також встановлюється, що фінансування об’єктів незавершеного будівництва, що здійснюється за бюджетними програмами, які передбачають надання громадянам державної підтримки для будівництва (придбання) житла, зокрема шляхом сплати частини його вартості, надання пільгового іпотечного кредиту, компенсації процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла, може здійснюватися шляхом укладення між замовниками будівництва (власниками, управителями) та громадянами договорів купівлі-продажу майнових прав.

У прикінцевих положеннях зазначається, що даним законом вносяться зміни до Земельного кодексу України, якими передбачено, що право оренди земельної ділянки посвідчується договором оренди землі, зареєстрованим відповідно до закону, або договором оренди землі та договором відчуження права оренди землі, зареєстрованими відповідно до закону.

Під час набуття права оренди на земельну ділянку на підставі договору відчуження права оренди землі первинний договір оренди землі, право оренди на яку відчужується, додається до договору відчуження права оренди землі в кожному такому разі відчуження.

На договорі оренди земельної ділянки орган державної реєстрації речових прав на нерухоме майно робить відмітку про перехід права оренди земельної ділянки із зазначенням документа, на підставі якого відбувся такий перехід.

Право постійного користування земельною ділянкою посвідчується державним актом на право постійного користування земельною ділянкою, крім земельних ділянок площею понад 50 га для розміщення відкритих спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд).

Також передбачено, що ціна земельної ділянки площею понад 50 га для розміщення відкритих спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд визначається за нормативною грошовою оцінкою, вказаною в технічній документації.

Внесено зміни до статті 55 Бюджетного кодексу України, якими передбачено, що захищеними видатками державного бюджету визначаються видатки загального фонду на компенсацію процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла.

Вносяться зміни до статті 37 Закону “Про іпотеку”. Ними передбачено, що до особи, яка на підставі договору про задоволення вимог іпотекодержателя або застереження про задоволення вимог іпотекодержателя, включене до іпотечного договору, набула право власності на предмет іпотеки (об’єкт нерухомого майна, об’єкт незавершеного будівництва та майнові права на них), розміщений на земельній ділянці, яка перебуває в оренді іпотекодавця, переходить право оренди на таку земельну ділянку, а вказаний договір про задоволення вимог іпотекодержателя або застереження про задоволення вимог іпотекодержателя, включене до іпотечного договору є документом, що посвідчує перехід права оренди земельної ділянки до нового власника предмета іпотеки і заміну особи орендаря у договорі оренди землі та підлягає державній реєстрації у встановленому законодавством порядку.

Статтю 81 Закону “Про оренду землі” викладено в новій редакції. Передбачено, що право на оренду земельної ділянки державної або комунальної власності не може бути відчужено її орендарем іншим особам, внесено до статутного капіталу, передано у заставу, крім передбачених частиною другою цієї статті випадків.

Право на оренду земельної ділянки державної або комунальної власності, наданої для будівництва житлового будинку, може бути відчужене орендарем за згодою орендодавця у разі, якщо таке будівництво розпочате, на строк та на умовах, визначених первинним договором оренди, або якщо таке відчуження передбачено первинним договором оренди.

Орендар, що має намір відчуження права оренди земельної ділянки за згодою орендодавця, подає особисто або надсилає рекомендованим листом орендодавцеві відповідну заяву.

Орендодавець у місячний строк з дня отримання заяви письмово надає орендарю згоду на відчуження права оренди земельної ділянки або вмотивовану відмову в наданні такої згоди.

У разі, якщо в установлений цією статтею строк орендодавець не надав згоди на відчуження права оренди земельної ділянки або мотивовану відмову в її наданні, орендар може відчужувати право оренди земельної ділянки через десять робочих днів з дня закінчення цього строку.

Відчужене право оренди земельної ділянки підлягає державній реєстрації у встановленому законодавством порядку.

Також вносяться зміни до статті 8-1 Закону “Про цінні папери та фондовий ринок”. Передбачено, що договір купівлі-продажу цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва, укладається сторонами на основі типового договору.

Крім того, внесено зміни до Закону “Про регулювання містобудівної діяльності”.

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Парламент ухвалив президентський закон про адвокатуру та адвокатську діяльність

Верховна Рада України ухвалила закон України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (№10424), внесений Президентом України.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 265 із 269 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Законом передбачено створення органів адвокатського самоврядування та визначено повноваження рад адвокатів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва, Севастополя (регіонів), кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Ради адвокатів України.

Вищими органами адвокатського самоврядування у державі є з’їзд адвокатів України, а у регіонах – відповідні конференції адвокатів. Також передбачається формування ревізійних комісій адвокатури регіонів та Вищої ревізійної комісії адвокатури.

До складу рад і комісій входять виключно адвокати, що має забезпечити незалежність адвокатури України від органів державної влади та місцевого самоврядування.

Завданнями адвокатського самоврядування визначено: забезпечення незалежності адвоката, захист від втручання у здійснення адвокатської діяльності, підтримання високого кваліфікаційного рівня адвокатів, створення сприятливих умов для здійснення адвокатської діяльності, забезпечення відкритості інформації про адвокатуру та адвокатську діяльність, забезпечення ведення Єдиного реєстру адвокатів України та ін.

Органи адвокатського самоврядування самостійно вирішують питання формування високопрофесійного адвокатського корпусу, встановлення професійних стандартів та етичних вимог до здійснення адвокатської діяльності, представництва та захисту спільних інтересів адвокатів, співпраці адвокатури з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними і фізичними особами, фінансування діяльності органів адвокатського самоврядування.

Відповідно до закону, для посилення статусу органів адвокатського самоврядування та підвищення ефективності їх роботи передбачено адміністративну відповідальність за неправомірну відмову в наданні на запит кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, її палат і членів інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, яка необхідна для виконання покладених на комісію завдань.

Крім того, законом передбачено створення Національної асоціації адвокатів України.

Законом розширено існуючі види адвокатської діяльності, професійні права і гарантії адвокатської діяльності, визначено зміст адвокатської таємниці та ефективний правовий механізм її захисту.

Заборонено будь-який вплив на адвоката, втручання у його професійну діяльність, у тому числі з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, органів адвокатського самоврядування, юридичних і фізичних осіб.

Законом встановлення обов'язковості адвокатського запиту.

Врегульовано питання щодо направлення адвокатом адвокатського запиту: визначено коло питань та адресатів, стосовно яких може складатися та надсилатися адвокатський запит. Запроваджено обов’язковість вимог адвокатського запиту щодо органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, об’єднань громадян. У проекті також установлено строк надання відповіді на адвокатський запит та адміністративну відповідальність за відмову в наданні інформації на адвокатський запит, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності.

Передбачено створення та функціонування Єдиного реєстру адвокатів України.

Єдиний реєстр адвокатів України ведеться Радою адвокатів України з метою збирання, зберігання, обліку та надання достовірної інформації про чисельність і персональний склад адвокатів України, адвокатів іноземних держав, які набули право на зайняття адвокатською діяльністю в Україні, обрані адвокатами форми здійснення адвокатської діяльності. Внесення відомостей до Реєстру здійснюється радами адвокатів регіонів та Радою адвокатів України.

Проектом передбачено, що інформація, внесена до Єдиного реєстру адвокатів України, є відкритою на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів України.

У законі впорядковано підстави та порядок здійснення дисциплінарного провадження стосовно адвокатів. Право на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури зі заявою (скаргою) щодо поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, надається кожному, кому відомі такі факти. При цьому дисциплінарне провадження щодо адвоката здійснюється на засадах змагальності, що створює його учасникам рівні можливості.

Видами дисциплінарних стягнень, що можуть застосовуватися до адвоката, передбачено: попередження, зупинення права на зайняття адвокатською діяльністю на строк від одного місяця до одного року, позбавлення права на зайняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України – для адвокатів України або виключення з Єдиного реєстру адвокатів України – для адвокатів іноземних держав.

Законом передбачено допуск адвокатів іноземних держав до здійснення адвокатської діяльності на території України. Адвокат іноземної держави набуває право на зайняття адвокатською діяльністю на території Україні з моменту включення відомостей про нього до Єдиного реєстру адвокатів України. З цією метою адвокат іноземної держави звертається з відповідною заявою до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, перед якою повинен довести отримання права на зайняття адвокатською діяльністю у відповідній іноземній державі.

Адвокат іноземної держави, відомості про якого включено до Єдиного реєстру адвокатів України, здійснює адвокатську діяльність на території України без обмежень, у тому числі щодо можливих видів адвокатської діяльності. На адвоката іноземної держави поширюються всі встановлені законом професійні права і обов’язки адвоката, гарантії адвокатської діяльності.

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S&P підвищило рейтинг Криму з «В-» до «В»

Служба кредитних рейтингів Standard&Poor's підвищила довгостроковий кредитний рейтинг Автономної Республіки Крим з «В-» до «В». Прогноз за рейтингами - "стабільний".

Про це йдеться в повідомленні S&P, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, одночасно рейтинг АР Крим за національною шкалою підвищений з «uaВВВ» до «uaA-».

У повідомленні вказують, що підвищення рейтингів зумовлене проведенням консервативної боргової політики, оскільки обсяг боргових зобов'язань АР Крим в 2011 р. виявився менше очікуваного, крім того, республіка не планує здійснювати запозичення в 2012-2013 рр.

Рейтинги АР Крим відображають думку Standard&Poor's про обмежену передбачуваність доходів і в цілому невелику фінансову гнучкість доходів і видатків бюджету республіки, високу частку міжбюджетних перерахувань та акцизних платежів у структурі доходів і значних потреб у витратах в рамках волатильної і недофінансованої української системи міжбюджетних відносин; також враховується низький рівень добробуту регіону.

«Крим проводить консервативну боргову політику: республіка не планує збільшувати боргове навантаження. Згідно з нашим базовим сценарієм, повний борг Криму залишиться нижче 10% доходів до 2014 р., що оцінюється як низький показник. У 2011 р. республіка випустила облігації обсягом всього 133 млн грн для фінансування проектів з переробки відходів. Вона не планує здійснювати запозичення в 2012-2013 рр. Як наслідок, ми очікуємо, що рівень витрат на обслуговування і погашення боргових зобов'язань Криму в 2012-2013 рр. буде дуже невисоким - менше 1%. Тому в нашому базовому сценарії дефіцит, з урахуванням капітальних витрат, складе в середньому лише 2-3% доходів. Ми очікуємо, що в 2012 р. Крим буде використовувати надходження від облігацій, випущених в 2011 р., тому в 2012 р. дефіцит, з урахуванням капітальних витрат, складе 3-4%», - йдеться в повідомленні рейтингового агентства.

Також повідомляється, що прогноз «стабільний» відображає очікування S&P, що доходи бюджету Криму будуть зростати через сприятливе географічне положення цього регіону та зростання, що спостерігається в туристичному секторі, і що республіка як і раніше буде проводити консервативну боргову політику, що зумовить високі бюджетні показники.

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Україна планує підписати своп із Росією, заявив голова НБУ

Україна планує підписати договір своп із Росією. Про це заявив голова Національного банку України Сергій Арбузов в інтерв'ю, оприлюдненому на сайті регулятора.

“Ми плануємо підписати своп із Росією. Ми маємо величезний товарооборот із цим партнером. Якщо ми переведемо всі розрахунки, товарооборот приблизно 50 млрд дол., то це буде величезний своп між нашими банками”, - сказав С.Арбузов.

Також Нацбанк планує відновити переговори про можливе підписання договору своп із Білоруссю.

С.Арбузов також зазначив, що в разі потреби сума підписаного договору своп із Народним банком Китаю може бути збільшена.

“Ця сума вся буде задіяна нашими підприємствами. Якщо не вистачить, ми зможемо збільшити суму цього контракту. На сьогодні ми підписали контракт на суму 20 млрд грн, це близько 15 млрд юанів, або 2,3 млрд дол., - сказав С.Арбузов. - Ця сума з'явилася після опитування, яке ми провели спільно з комерційними банками... Це приблизно та сума, яка необхідна нашій економіці”.

За його словами, сума може бути збільшена в рамках уже підписаного контракту.

“Це дуже зручно для нашої країни, тому ми продовжуватимемо підписувати свопи з нашими бізнес-партнерами”, - сказав С.Арбузов.

Говорячи про взаємовідносини з Китаєм, голова Нацбанку зазначив, що є домовленість довести обсяг товарообороту з цією країною до 10 млрд дол. і угода своп цьому сприятиме, оскільки підприємства обох країн не наражатимуться на валютні ризики, пов'язані з курсом третьої валюти.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2012 року Національний банк України і Народний банк Китаю в Пекіні підписали трирічну валютну угоду своп на загальну суму 15 млрд юанів (2,36 млрд дол.).

“Ця угода ставить завдання покращити двосторонню фінансову кооперацію, сприятиме розвитку торгівлі та інвестиціям, і підтримує регіональну фінансову стабільність”, - йдеться в повідомленні центробанку Китаю.

Нагадаємо, що в листопаді 2011 року українська делегація в ході візиту до Китаю домовилася про підписання угоди про здійснення угод валютний своп.

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Парламент ухвалив закон про зайнятість населення

Верховна Рада України ухвалила закон про зайнятість населення.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 265 народних депутатів із 270, зареєстрованих у сесійній залі.

По суті, під час розгляду законопроекту в другому читанні ВР повернулося до редакції закону, ухваленій під час першого читання, що була запропонована Кабінетом міністрів України. Депутати відхилили низку поправок, які запропонувала робоча група за участю профспілкових організацій.

Як зазначив на засіданні парламенту голова Комітету ВР з питань соціальної політики та праці Василь Хара, зміни до закону, які були внесені сьогодні, по суті перетворюють Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на «департамент при Кабінеті міністрів України».

Він наголосив, що звертатиметься до Президента України Віктора Януковича з проханням ветувати даний закон.

Законом передбачено, зокрема, що роботодавцю, який працевлаштовуватиме на новостворені робочі місця молодь на перше робоче місце, осіб віком від 50 років та інших з числа неконкурентоспроможних громадян на ринку праці строком не менше ніж на два роки компенсуватимуться витрати, пов’язані зі сплатою єдиного соціального внеску без обмеження у розмірі заробітної плати протягом першого року.

Встановлено, що роботодавець, який протягом року забезпечував створення робочих місць та забезпечував виплату заробітної плати у розмірі не нижче трьох мінімальних заробітних плат, у наступному році має право на зменшення розміру єдиного соціального внеску.

Законі передбачено стимулювання місцевої влади до покращення інвестиційного клімату в регіоні, створення нових робочих місць шляхом внесення зміни до Бюджетного кодексу України в частині збільшення нормативу відрахувань від податку на доходи фізичних осіб, що зараховується до доходів бюджетів сіл, селищ, міст районного значення з 25% до 100%.

Передбачено, що суб’єкт малого підприємництва, який створює нові робочі місця та працевлаштовує на них безробітних строком не менше ніж на два роки, протягом першого року отримає щомісячну компенсацію у розмірі мінімального страхового внеску.

Для студентів денної форми навчання ВНЗ та ПТУ буде запроваджено стажування з відкриттям трудової книжки.

Молодим працівникам, які погодилися працювати у сільській місцевості надаватимуться «стартові виплати».

Особи, віком від 45 років (страховий стаж більше 15 років), матимуть право на одноразове отримання „ваучера” на професійне навчання.

Законом також передбачено встановити статус безробітного особі, яка не працює, з першого дня звернення до Державної служби зайнятості.

Одночасно, з урахуванням міжнародного досвіду визначається правовий статус Державної служби зайнятості як центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції. Бюджет Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та основні напрями державної політики у сфері зайнятості населення на середньостроковий період затверджуватиметься урядом. При цьому зберігається принцип соціального партнерства щодо управління загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття.

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Парламент вніс зміни до Податкового кодексу

Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо Державної податкової служби та у зв’язку із проведенням адміністративної реформи в Україні)».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 262 із 267 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Даним законом приводиться Податковий подекс у відповідність із Конституцією України в частині перерозподілу повноважень між Президентом України та Кабінетом міністрів у зв’язку з проведенням адміністративної реформи.

Передбачено, що платники податку на прибуток (крім новостворених, виробників сільськогосподарської продукції, неприбуткових установ (організацій) та платників податків, у яких доходи, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, за останній річний звітний податковий період не перевищують 10 мільйонів гривень) щомісяця сплачують авансовий внесок з податку на прибуток у порядку і в строки, які встановлені для місячного податкового періоду, у розмірі не менше 1/12 нарахованої до сплати суми податку за попередній звітний (податковий) рік без подання податкової декларації.

Платники податку, які зареєстровані на протязі звітного (податкового) року (новостворені) сплачують податок на прибуток на підставі річної податкової декларації за період діяльності у звітному (податковому) році без подання податкової декларації за звітні (податкові) періоди (календарний квартал, півріччя та дев’ять місяців) без сплати авансового внеску.

Платники податків, у яких доходи, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, за останній річний звітний (податковий) період не перевищують десять мільйонів гривень та неприбуткові установи (організації) сплачують податок на прибуток на підставі податкової декларації, яку подають до органів державної податкової служби за звітний (податковий) рік без сплати авансового внеску.

У разі, якщо платник податку, який сплачує авансовий внесок, за підсумками першого кварталу звітного (податкового) року не отримав прибуток або отримав збиток має право подати податкову декларацію та фінансову звітність за перший квартал.

Такий платник податку авансових внесків у другому – четвертому кварталах звітного (податкового) року не здійснює, а податкові зобов’язання визначає на підставі податкової декларації за підсумками першого півріччя, трьох кварталів та за рік, яка подається до органу державної податкової служби в порядку, передбаченому кодексом.

Платник податку, який за підсумками минулого звітного (податкового) року не отримав прибутку, податкові зобов’язання не нараховував і не мав базового показника для визначення авансових внесків у наступному році, а за підсумками першого кварталу отримує прибуток має подати податкову декларацію за перше півріччя, три квартали звітного (податкового) року та за звітний (податковий) рік для нарахування та сплати податкових зобов’язань.

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ЄЦБ скоротив облікову ставку до історичного мінімуму - 0,75%

Європейський центральний банк (ЄЦБ) знизив діючу облікову ставку до історичного мінімуму - на 0,25 пунктів до 0,75%.

Відповідне рішення було схвалено сьогодні у Франкфурті-на-Майні.

Крім того, банк знизив дві інші свої ставки: ставку депозитів овернайт до 0,00% і ставку кредитування з 1,75% до 1,50%.

Таким чином, нині діючі процентні ставки Європейського центрального банку є найменшими за всю історію існування цієї фінансової установи, починаючи з 1999 року.

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Кабмін схвалив залучення 450 млн дол. Світового банку для будівництва автодоріг

Кабінет міністрів України схвалив залучення 450 млн дол. позики Світового банку (СБ) для реалізації інвестиційного проекту “Другий проект покращення автомобільних доріг і безпеки руху”.

Відповідне розпорядження №424 від 4 липня розміщено на сайті уряду.

«Визнати за доцільне залучення позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (СБ - УНІАН) для реалізації інвестиційного проекту “Другий проект покращення автомобільних доріг і безпеки руху” в розмірі 450 млн доларів США», - йдеться в документі.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2011 р. Президент України Віктор Янукович підписав Закон України «Про ратифікацію Кредитної угоди (Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на під'їздах до м. Київ (пан’європейські коридори) між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку».

З цією метою передбачається залучити кредитні ресурси від ЄБРР обсягом 450 млн євро (загальна сума кредиту 900 млн євро, на умовах співфінансування ЄІБ у розмірі 450 млн євро) на реалізацію масштабного проекту з реконструкції та капітального ремонту ділянок шести автомобільних доріг, що ведуть до міста Київ. Серед доріг, які ввійшли до проекту «Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на під'їздах до м. Київ», такі: М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі, М-05 Київ – Одеса, М-06 Київ – Чоп, М-07 Київ – Ковель – Ягодин, Н-01 Київ – Знам’янка, Р-02 Київ – Іванків – Овруч.

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