ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 6 липня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» в публікації «Чиновники навмисно завищують дані про врожай-2012» пише: аграрії обурюються заявами чиновників про задовільний урожай, тоді як реальні показники врожайності зернових нижчі за середні. Версії розбіжності – від "ще не підрахували" до параноїдального "розорити і скупити землю".

http://delo.ua/business/chinovniki-namerenno-zavyshajut-dannye-ob-urozhae-2012-180650/

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Також «Діло» в публікації «Рада запровадила щомісячний аванс податку на прибуток» пише: Верховна Рада з 1 січня 2013 року запровадила річний звітний період щодо податку на прибуток і зобов'язала підприємства з річним доходом понад 10 млн. грн сплачувати щомісячні авансові внески за ним.

http://delo.ua/ukraine/rada-vvela-ezhemesjachnyj-avans-naloga-na-pribyl-180660/

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«Діло» в публікації «Мінфіну передали низку повноважень Податкової» пише: Верховна Рада позбавила Державну податкову службу більшості функцій і повноважень у сфері нормативно-правового регулювання, передавши їх Міністерству фінансів та іншим державним органам.

http://delo.ua/ukraine/minfinu-peredali-rjad-polnomochij-nalogovoj-180661/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Держава вловлює зв'язок», у якому пише: в Україні може подорожчати інтернет-доступ, кабельне телебачення і фіксований зв'язок. Держрегулятор ухвалив законопроект, яким запроваджується 3,5% надбавки до тарифів операторів. Кошти від цих платежів оцінюються у більш ніж 1,6 млрд грн на рік і будуть спрямовані на розвиток зв'язку в сільських і гірських районах та компенсацію збитків від надання послуг за державними тарифами. Оператори побоюються, що ці кошти отримає "Укртелеком" – найбільший оператор фіксованого зв'язку.

http://www.kommersant.ua/doc/1974629

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Депутати працюють у селі та в місті», в якому пише: Верховна Рада затвердила єдину для всієї країни процедуру земельних аукціонів, а також лібералізувала ринок послуг бюро технічної інвентаризації (БТІ). І якщо перший прийнятий закон місцеві органи влади оцінили позитивно – він збільшить доходи від продажу землі, то другий, на думку експертів, навряд чи матиме значний вплив на ринок. Приватним БТІ, які можна буде створювати з капіталом мінімум 10 млн. грн, буде важко конкурувати за ціною з комунальними.

http://www.kommersant.ua/doc/1974543

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Газета «Сьогодні» в матеріалі «У міжнародних потягах тепер вимагатимуть паспорт» пише: Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до статті 22-1 Закону України «Про залізничний транспорт».

http://www.segodnya.ua/news/14405631.html

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Також «Сьогодні» в публікації «Закон про поліцію в Україні: що зміниться у роботі МВС і житті громадян» пише: копам обіцяють дати більше грошей, а затриманим – право на дзвінок.

http://www.segodnya.ua/news/14405523.html

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Сайт «УНІАН-економіка» у матеріалі «Послання Президента матеріалізує мрії МВФ» пише: у Посланні до ВР Президент спрогнозував прискорення інфляції та ініціював відмову від прив'язки курсу гривні до курсу долара. Одне тільки бентежить – що всі його «повчання» дуже нагадують рекомендації МВФ для відновлення кредитування, які пророкують зростання тарифів на газ...

http://economics.unian.net/ukr/detail/132994

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Мінфін пропонує колосальне скорочення держвидатків» пише: доходи бюджету РФ у 2013 р. становитимуть 12,4 трлн руб., у 2014 р. – 13,6 трлн, у 2015 р. – 15,2 трлн. Мінфін уперше розрахував їх, виходячи не з прогнозу ціни на нафту на найближчі три роки, а з її середньої ціни за останні декілька років.

http://www.vedomosti.ru/finance/news/2254779/sekvestr_medvedeva

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Також «Ведомости» в публікації «Телефони можуть замінити проїзні у московському метро до кінця року» пишуть: уже до кінця цього року пасажири московського метро, можливо, зможуть оплачувати проїзд за допомогою мобільного телефона.

http://www.vedomosti.ru/tech/news/2254768/predyavite_mobilnyj

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Видання «Известия» у публікації «Бізнес просить захисту від чорних списків на митниці» пише: підприємці вказують на орієнтування, які діють щодо сотень компаній. У ФМС і Мінекономрозвитку все спростовують.

http://izvestia.ru/news/529460

(УНІАН)