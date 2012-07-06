Фракція ПР вважає передчасним розгляд питання про відставку Литвина - Єфремов

Фракція Партії регіонів вважає передчасним розгляд питання про відставку Володимира Литвина з посади голови Верховної Ради і не голосуватиме за це рішення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив лідер фракції ПР Олександр Єфремов.

Він підкреслив, що розуміє В.Литвина як людину, в якої є своя точка зору, зокрема, щодо мовного питання.

У той же час додав, що він може з цим погодитися, але не може погодитися з його діями як керівника парламенту.

«Адже окрім своєї точки зору, в нього ще є обов'язки керівника, відповідальність за роботу всього парламенту і відповідальність за політичну ситуацію в нашій державі», - підкреслив О.Єфремов.

Він додав, що «якби я Володимира Михайловича знав усього кілька днів, я б можливо і не виходив до трибуни виступати. Але історія наших стосунків триває тривалий проміжок часу на різних посадах у різних ситуаціях».

О.Єфремов підкреслив, що він «глибоко впевнений, що те рішення, яке він (В.Литвин – УНІАН) прийняв, це його рішення. Але це рішення прийняте в результаті емоційного підходу. Воно, як мені здається, не до кінця продумане. І це рішення не може бути підтримане нами в тій ситуації, в якій воно приймалося».

Він підкреслив, що, враховуючи дані чинники, «фракція Партії регіонів вважає передчасним розгляд цього питання на порядку денному на сьогоднішній сесії і голосувати за включення до порядку денного вказаного питання не буде».

Як відомо, відповідно до Регламенту ВР (ст. 77), якщо особиста заява голови ВР про його відкликання з посади не задовольняється ВР, він має право припинити виконання посадових обов'язків голови ВР через 15 днів після дня розгляду цього питання ВР.

Як повідомляє УНІАН, сьогодні це питання не було включене до порядку денного парламенту.