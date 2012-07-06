Десята сесія Верховної Ради шостого скликання закрилась

Десяту сесію Верховної Ради шостого скликання закрито.

Як передає кореспондент УНІАН, закрив сесію парламенту перший заступник голови Вреховної Ради Адам Мартинюк.

На закритті сесії був присутній прем’єр-міністр Микола Азаров та члени Кабінету міністрів України.

А.Мартинюк наголосив, що наступна сесій парламенту відкриється у вівторок, 4 вересня 2012 року.

Перший заступник голови ВР побажав народним депутатам України «доброго політичного сезону». Також А.Мартинюк нагадав, що наступного тижня народні депутати України працюватимуть в комітетах, комісіях та фракціях.