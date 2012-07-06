Янукович порівняв Донецьку область з долонею, простягнутою для рукостискання

Президент України Віктор Янукович порівняв географічну конфігурацію Донецької області з долонею, простягнутою для рукостискання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Донецьку, виступаючи в Центрі слов'янської культури на урочистих зборах, присвячених 80-річчю області.

Глава держави підкреслив: «Донеччина – це локомотив економіки всієї країни, це її промислове серце».

Він нагадав, що в регіоні сьогодні проживає кожен десятий житель України, але дає цей край понад 20% всієї виготовленої продукції країни.

Перераховуючи досягнення регіону, його всебічне значення для України, В.Янукович сказав: «Якщо поглянути на карту Донецької області, то можна побачити, що за своєю конфігурацією вона нагадує розкриту долоню».

Він пояснив: «Цю аналогію не раз проводили різні автори в літературі для характеристики нашого краю, з його унікальною історією, що дбайливо зберігає свої традиції. І область відкрита для зовнішнього світу, подібно долоні, простертої для рукостискання».