Умови розміщення комерційної інформацї у рубриці «Акції. Тендери»
16:04, 06 липня 2012Різне
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У рубриці «Тендери» ви можете на комерційних умовах розмістити інформацію відповідної спрямованості.
Вартість однієї публікації – 920 грн. без ПДВ. Інформація зберігається на сайті «УНІАН-Економіка» тривалий час.
Відповіді на всі додаткові питання можна отримати у відділі маркетингу УНІАН.
Відділ маркетингу:
Керівник – Наталія ТКАЧЕНКО
т/ф. 590-45-63, 092-256-17-50, nat#unian#net
заст. керівника – Юрій Пономарьов
050 469-47-36, ICQ 270149190, yura#unian#net
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