Умови розміщення комерційної інформацї у рубриці «Акції. Тендери»

16:04, 06 липня 2012
Різне
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У рубриці «Тендери» ви можете на комерційних умовах розмістити інформацію відповідної спрямованості.

Вартість однієї публікації – 920 грн. без ПДВ. Інформація зберігається на сайті «УНІАН-Економіка» тривалий час.

Відповіді на всі додаткові питання можна отримати у відділі маркетингу УНІАН.

Відділ маркетингу:

Керівник – Наталія ТКАЧЕНКО

т/ф. 590-45-63, 092-256-17-50, nat#unian#net

заст. керівника – Юрій Пономарьов

050 469-47-36, ICQ 270149190,  yura#unian#net

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