Анонс на 9 липня

* Розпочнуться громадські слухання, присвячені обговоренню нової редакції Енергетичної стратегії України на період до 2030 р. Організатор - Асоціація учасників ринку альтернативних видів палива та енергії України (АПЕУ).

* Відбудеться презентація звіту Світового банку та Європейського Союзу щодо ефективності управління державними фінансами України. Звіт підготовлений спільно групою експертів Світового банку та Європейського Союзу. Учасники: Чімяо Фан, директор Світового банку в Україні, Білорусі та Молдові; Івор Бізлі, провідний спеціаліст Світового банку з питань державного сектора, Олексій Балабушко, економіст Світового банку з питань державного сектора.

* 10-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Птахофабрики отруюють екологію і загрожують життю людей по всій Україні?". Мова піде про один із найбільших агрохолдингів України, з результатами виробничої діяльності якого вже багато років борються жителі Київської, Черкаської, Херсонської областей та АР Криму. Чому підприємства, розташовані в небезпечній близькості до житлових будинків, досі працюють з порушенням санітарно-екологічних норм? Як це впливає на навколишнє середовище і здоров'я місцевих жителів? Хто з чиновників буде нести відповідальність за байдужість і можливу екологічну катастрофу в Криму та інших областях України? Будуть представлені документи фото/відеоматеріали та оприлюднено Звернення до Президента України. Після прес-конференції постраждалі жителі проведуть акції біля КМУ і АПУ. У прес-конференції візьмуть участь: екс-голова Макарівської сільради (Київської області) Геннадій Здольник, представники громади АР Крим (с. Перово, с. Молочне Залісся) і жителі з інших постраждалих областей (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал) .

* Біля центрального офісу Партії регіонів відбудеться акція "Одеський базар до Азарова на "базар". За сприяння КУПР підприємці одеських ринків прийдуть до лідера ПР на конкретний базар з яйцями, помідорами та ін.

* Прес-конференція на тему: «Прогнози врожаю зернових». Учасники: директор консалтингової компанії «ПроАгро» Микола Верницький і начальник відділу агрометеорології Українського гідрометеорологічного центру Тетяна Адаменко.

* Круглий стіл, присвячений обговоренню прогнозів Розвитку відновлюваної енергетики до 2030 року, закладених в проекті оновленої Енергетичної стратегії України до 2030 року.

* Прес-конференція на тему: "Чи втримає Нацбанк курс гривні?». Організатор - ГолосUA. Учасники: народний депутат, представник фракції Компартії України Олександр Голуб, екс-заступник голови Нацбанку України Сергій Яременко, директор Інституту економіки та прогнозування НАН України Валерій Геєць , керівник інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні Микола Івченко.

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