ТОП-10 (6 липня)

Золотовалютні резерви НБУ в червні скоротилися на 4,7%

У червні в Україні зафіксована дефляція 0,3%

"Нафтогаз" заявляє, що до кінця року російський газ подешевшає

Україна за 6 місяців скоротила імпорт газу з Росії на 55% - до 16 млрд куб. м

Україні в 2012 р. необхідно 68,156 млрд куб. м газу, зокрема 27 млрд куб. м імпортного

МВФ знизить прогноз розвитку світової економіки - Лагард

Експерти знизили прогноз експорту зерна з України на 11%

Ф'ючерси на зерно на СВОТ за тиждень істотно зросли

Кабмін збільшив нормативну площу житла за своєю іпотечною програмою

Міжнародні екологічні вимоги до транспортних засобів впровадять поетапно

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Золотовалютні резерви НБУ в червні скоротилися на 4,7%

Міжнародні валютні резерви НБУ в червні ц.р. скоротилися на 4,7%, або на 1,441 млн дол. - до 29,318 млрд дол.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

"Зміна обсягів резервів в основному зумовлена виплатами уряду за зовнішніми зобов'язаннями України, - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті регулятора. - Зокрема, в червні уряд України погасив кредит і відсотки за ним банку ВТБ обсягом 1,1 млрд дол. і єврооблігації України (в основному випущені до 2007 року) на суму майже 600 млн дол".

Сальдо інтервенцій Нацбанку на міжбанківському валютному ринку було негативним на рівні 704 млн дол.

За даними регулятора, за січень-травень резерви скоротилися на 7,8%, або на 2,477 млрд дол.

У тому числі, резерви в іноземній валюті на кінець червня становили 27,628 млрд дол., золото - 1,670 млрд дол

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році золотовалютні резерви НБУ зменшилися на 8% - до 31,795 млрд дол.

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У червні в Україні зафіксована дефляція 0,3%

В Україні в червні порівняно з травнем 2012 року споживчі ціни знизилися на 0,3%, проти червня 2011 року — на 1,2%, говориться в повідомленні Державної служби статистики.

За інформацією Держстату, інфляція в січні-червні 2012 року проти відповідного періоду 2011 року становила 1,2%, з початку 2012 р. (червень 2012 року проти грудня 2011 року) – 0,1%.

Згідно з повідомленням, основне зниження цін в червні проти травня сталося на молоко, сир твердий і яйця — на 3,2% (у червні 2012 р. проти червня 2011 р. — зростання 3,9%), зокрема молоко подешевшало на 2,3% (зростання цін - 3%), сир твердий і сир — на 1,5% (зростання цін - 7,2%), а яйця — на 13,5% (зниження цін — 6,3%). Також зафіксовано зниження цін на овочі — на 2,9% (зниження цін — 60,1%), цукор — на 1,5% (зниження цін — 36,6%), а також на паливо і масла — на 2,5% (зростання цін — 6,2%) .

При цьому минулого місяця зафіксовано зростання цін на послуги залізничного пасажирського транспорту — 4,1% (зростання цін — 7,7%), на алкогольні напої, тютюнові вироби - на 0,5% (зростання цін — 7,8%), квартплата — на 0,5% (зростання цін — 7,8%), послуги ресторанів і готелів — на 0,6% (зростання цін — 4,5%).

Як повідомляв УНІАН, у квітні МВФ покращив прогноз інфляції в Україні з 8,5% до 7,9% в поточному році (грудень проти грудня), при цьому пізніше повідомив про перегляд прогнозу — до 7%. Інфляція в 2013 році очікується на рівні 5,9%.

За інформацією Держстату, в Україні в травні 2012 року порівняно з квітнем 2012 року споживчі ціни знизилися на 0,3%, проти травня 2011 року — на 0,5%.

Інфляція в січні-травні 2012 року проти відповідного періоду 2011 року становила 1,7%, з початку 2012 р. – 0,4%.

Інфляція в Україні в травні 2011 року проти квітня 2011 року становила 0,4%, за 6 місяців 2011 року (червень 2011 року до грудня 2010 року) — 5,9%

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розрахований, виходячи з урядового прогнозу інфляції в 7,9%.

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"Нафтогаз" заявляє, що до кінця року російський газ подешевшає

Згідно з оцінками фахівців Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», в четвертому кварталі 2012 року ціни на імпортований за контрактами з Російською Федерацією газ знизяться до 417 дол. США за 1 тис. кубометрів.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні по зв'язках з громадськістю НАК "Нафтогаз України".

Згідно з повідомленням, таке зниження зумовлене падінням цін на нафту на світових ринках.

Наголошується, що навіть відносно невелике зниження ціни на російський газ дасть змогу НАК "Нафтогаз України" заощадити додаткові кошти, оскільки в цей час обсяги закупівель газу будуть значними у зв'язку із зростанням споживання в зимовий період.

Як повідомляв УНІАН, 2 липня в Москві відбулася робоча зустріч міністра енергетики і вугільної промисловості України Юрія Бойка з головою правління ВАТ «Газпром» Олексієм Міллером.

За інформацією прес-служби Міненерговыгілля, сторони обговорили питання тактичної і стратегічної співпраці в газовій сфері.

Подробиць зустрічі прес-служба не повідомила.

Нагадаємо, що в другому кварталі 2012 року ціна російського газу для України склала 425 дол. США за 1 тис. куб. м, а в третьому складе 426 дол. США за 1 тис. куб. м.

Україна вже тривалий час добивається перегляду газових контрактів з РФ, вважаючи ціну на газ завищеною, а на транзит - навпаки, заниженою.

Довідка УНІАН. Згідно з підписаним 19 січня 2009 року контрактом між російським газовим гігантом «Газпром» і НАК «Нафтогаз України», ціна на російський газ встановлюється поквартально залежно від динаміки світових цін на нафту.

Ціна природного газу для України в I кварталі 2011 року становила близько 264 дол. за тис. куб. м, у ІІ – 295,6 дол., у ІІІ – 354 дол., у IV – близько 400 дол.

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Україна за 6 місяців скоротила імпорт газу з Росії на 55% - до 16 млрд куб. м

Україна за 6 місяців 2012 року скоротила імпорт газу з Російської Федерації до 16 млрд куб. м, що на 55% менше показників аналогічного періоду минулого року.

Про це йдеться в повідомленні компанії «Укртрансгаз».

З початку 2012 року транзит природного газу через територію України до країн Західної Європи становив 43 млрд куб. м. Транзит природного газу до країн СНД залишається на рівні 1,6 млрд куб. м.

У першому півріччі 2012 року споживачам України транспортовано майже 28 млрд куб. м, що на 4% менше аналогічного періоду минулого року. За червень цей показник становив 1,9 млрд куб. м, що також на 4% менше показників 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, Україна в січні-травні скоротила імпорт газу з Росії на 49% – до 12,8 млрд куб. м.

Довідка УНІАН. ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» є оператором газотранспортної системи України. Компанія експлуатує 37,1 тис. км магістральних газопроводів і газопроводів-відведень.

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Україні в 2012 р. необхідно 68,156 млрд куб. м газу, зокрема 27 млрд куб. м імпортного

Обсяг природного газу який, згідно з прогнозним балансом надходження і розподілу газу на 2012 рік, буде необхідний Україні в 2012 році, становить 68,156 млрд куб. м, з яких газ власного видобутку - 20,727 млрд куб. м, імпортний газ – 35,124 млрд куб. м, газ, відібраний з підземних сховищ – 12,305 млрд куб. м.

Баланс газу затверджено розпорядженням Кабінету міністрів №431 від 20 червня і розміщено на сайті уряду.

Згідно з документом, НАК "Нафтогаз України" в 2012 р. імпортує 27 млрд куб. м газу, Ostchem Holding Limited – 8,124 млрд куб.м.

Згідно з балансом, споживачам України в 2012 році буде спрямовано 49,809 млрд куб. м газу, зокрема промисловості – 23,629 млрд куб. м, населенню і релігійним організаціям – 17,1 млрд куб м, підприємствам теплокомуненерго – 8,15 млрд куб. м, бюджетним організаціям – 0,93 млрд куб м.

На виробничо-технологічні потреби планується спрямувати 4,397 млрд куб. м газу, закачати в ПСГ – 13,135 млрд куб. м.

Експорт природного газу до Польщі з ресурсу ДК "Укргазвидобування" в 2012 році становитиме 0,09 млрд куб. м.

Витрати газу видобутку ПАТ "Укрнафта" як технологічної сировини для виробництва аміаку на потужностях "Дніпроазоту" становитимуть 0,577 млрд куб. м.

На виробництво зрідженого газу і стабільного бензину в поточному році планується спрямувати 0,148 млрд куб. м газу.

ДК "Укргазвидобування" планує в 2012 році добути 15,01 млрд куб. м газу, ПАТ "Укрнафта" – 2,13 млрд куб. м, ДАТ "Чорноморнафтогаз" – 1,171 млрд куб. м, інші газодобувні підприємства – 2,416 млрд куб. м.

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МВФ знизить прогноз розвитку світової економіки - Лагард

Як «глобальну кризу» охарактеризувала ситуацію у світовій економіці глава Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард, пообіцявши найближчим часом знизити прогноз Фонду щодо глобального економічного зростанню через слабкий притік інвестицій і високого безробіття.

У своєму виступі в столиці Японії Токіо керівник МВФ зазначила, що зниження темпів економічного зростання торкнулося як розвинених економік світу, так і лідерів країн, що розвиваються, – Китаю, Індії і Бразилії.

«За останні місяці економічний прогноз став, на жаль, менш оптимістичним. Багато індикаторів економічної активності – інвестиції, безробіття, промислове виробництво – погіршилися. І не тільки в Європі і США, але також на ключових ринках, що розвиваються: у Бразилії, Китаї, Індії», - йдеться в обнародуваному МВФ тексті промови К.Лагард.

«МВФ планує обнародувати нову оцінку світової економіки через десять днів. Цей прогноз буде дещо меншим, ніж ми прогнозували три місяці тому. І навіть ця знижена оцінка залежатиме від правильної економічної політики», - додала глава МВФ.

У квітні МВФ підвищив прогноз щодо зростання світової економіки на поточний рік на 0,2 процентних пункти – до 3,5%, на 2013 рік – до 4,1%.

Тоді ж Фонд погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України в 2012 році з 4,8% до 3%.

Як повідомляв УНІАН, за прогнозами МВФ, зростання ВВП України в 2013 році очікується на рівні 3,5%.

При цьому МВФ поліпшив прогноз інфляції в Україні з 8,5% до 7,9% цього року (грудень до грудня). Інфляція в 2013 році очікується на рівні 5,9%.

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Експерти знизили прогноз експорту зерна з України на 11%

Інформаційна компанія "ПроАгро" переглянула у бік зниження прогноз експорту зернових з України в 2012/13 маркетинговому році (МР, липень 2012 - червень 2013 р.) - до 20,9 млн тонн, що на 11% нижче в порівнянні з травневим прогнозом.

Зокрема, "ПроАгро" прогнозує, що експорт пшениці складе 4,6 млн тонн, що на 9% менше в порівнянні з 5,3 млн тонн в 2011/12 МР, ячменю - 1,8 млн тонн, що на 28% нижче , і кукурудзи - 14 млн тонн (без змін).

Зниження прогнозу експорту пов'язано, перш за все, зі зниженням пропозиції зернових в результаті падіння валового збору на 22% в порівнянні з 2011/12 МР.

Тим не менше, нинішній розвиток ситуації на світовому ринку зерна дозволяє прогнозувати, що зниження експорту зерна з України не означатиме для нашої країни падіння надходжень від торгівлі зерном. Світові ціни, швидше за все, будуть на 10-15% вищі, ніж у попередньому сезоні, що компенсує зниження обсягів.

Директор інформаційної компанії "ПроАгро" Микола Верницький вважає, що географія експорту зерна в новому сезоні з України практично не зміниться. "Україна змогла довести зарубіжним покупцям, що її зерно варте їхньої уваги. Падіння ставок океанського фрахту буде тільки сприяти розширенню географії нашого експорту, і якщо ще років п'ять тому поставки в Південно-Східну Азію були скоріше екзотикою, то тепер Україна успішно завойовує ринки зерна Південної Кореї, Японії, Китаю. Але традиційні ринки збуту, на які припадає левова частка експорту, залишаться колишніми - це південь Європи, Північна Африка і Близький Схід".

"Уряд заявляє, що не збирається вводити обмеження на експорт зерна в новому сезоні. Якщо він стримає свої обіцянки, навіть з урахуванням падіння валового збору та експорту Україна зможе зберегти свої позиції на світовому ринку зерна. Нормальний розвиток експорту також стане гарантією того, що новий зерновий сезон для українських аграріїв буде успішним", - зазначив М.Верницький.

Експорт гороху, згідно з новим прогнозом компанії "ПроАгро", в 2012/13 МР знизиться до 100 тис. тонн (150 тис. тонн в 2011/12 МР), сорго - зросте майже вдвічі - до 335 тис. тонн (170 тис. тонн ); проса буде експортовано близько 100 тис. тонн.

В "ПроАгро" зазначають, що експерти переглянули в бік зниження прогноз валового збору зернових і зернобобових в Україні в 2012 р. - до 43,03 млн тонн, або на 9% нижче травневого прогнозу.

Зокрема, за основними зерновими культурами компанія "ПроАгро" прогнозує, що в 2012 р. Україна збере 12,7 млн тонн пшениці за врожайності 22,8 ц/га у вазі після доробки, 6 млн тонн ячменю (18 ц/га), 22,1 млн тонн кукурудзи (49,2 ц/га).

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Ф'ючерси на зерно на СВОТ за тиждень істотно зросли

У період з 29 червня по 5 липня 2012 року ф'ючерсні котирування на аграрну продукцію на американській біржі СВОТ зросли, повідомляють експерти Інформаційної компанії "ПроАгро".

Повідомляється, що липневий контракт на червонозерну м’якозерну озиму пшеницю зміцнився в ціні на 30,5 дол./т - до 302,03 дол./т EXW.

Підтримку ринку надавала інформація про сильну засуху в США, подорожчання кукурудзи і дані про погіршення перспектив урожаю в Причорноморському регіоні.

На думку експертів, посуха в США є найсильнішою за останні чверть століття.

Після червневих дощів покращилися перспективи виробництва пшениці в Західній Європі. Аналітики відзначають, що тепер потрібна суха сонячна погода, щоб уникнути втрат врожаю, зниження врожайності і погіршення якості зерна.

Підвищувальний вплив також надала інформація про те, що Міжнародна рада по зерну (IGC) знизила прогноз світового виробництва пшениці в 2012/13 МР на 6 млн тонн - до 665 млн тонн. Це пов'язано з несприятливими погодними умовами у низці країн, у тому числі в Росії.

Ціна ф'ючерса на кукурудзу підвищилася на 37,79 дол./т - до 302,34 дол./т EXW.

Основний підвищувальний вплив на ринок кукурудзи має інформація про посуху в США, яка призвела до значного погіршення перспектив виробництва в країні. За останні 2 тижні ця культура подорожчала майже на 30%.

За даними Міністерства сільського господарства США, станом на 2 червня в доброму та відмінному стані перебували 48% посівів кукурудзи, що на 8% менше показника тижневої давності.

Експерти компанії Cropcast знизили прогноз врожайності кукурудзи в США з 153,3 бушель/акр до 150,6 бушель/акр. Прогноз виробництва зменшено на 2,4% - до 13,179 млрд бушелів (334,8 млн тонн).

Ф'ючерс на сою подорожчав на 41,89 дол./т - до 597,45 дол./т EXW. Факторами підтримки були побоювання щодо посухи і хороший попит на американські боби у зв'язку з низьким пропозицією південноамериканської продукції.

Згідно з інформацією Мінсільгоспу США, стан 45% посівів бобів оцінюється як гарний і відмінний. Тижнем раніше частка таких посівів становила 53%.

Cropcast зменшила прогноз врожайності сої з 40,6 бушель/акр до 40 бушель/акр. Прогноз врожаю переглянутий у бік зниження на 1,7% - до 2,962 млрд бушелів (80,6 млн тонн).

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Кабмін збільшив нормативну площу житла за своєю іпотечною програмою

Кабінет Міністрів України своєю постановою №598 від 27 червня 2012 року вніс зміни до Порядку здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, що потребують покращення житлових умов.

Текст документа обнародувано на урядовому порталі.

Зокрема, кредити в рамках програми можуть надавати банки, що звернулися до головного розпорядника коштів, Ради міністрів АРК, обласних, Київської і Севастопольської міських держадміністрацій (раніше — банки першої та другої групи згідно із розподілом Нацбанку).

Документом доповнено п. 5 порядку, згідно з яким обов'язковий власний внесок позичальника не перевищує 25% суми кредиту. Тепер розмір першого внеску може бути зменшено у разі надання додаткової застави за кредитним договором згідно з внутрішніми правилами банку.

При цьому договори поручительства укладають з кожним дієздатним членом сім'ї, який проживає разом із позичальником, на якого розраховується нормативна площа житла. Позичальник також може укладати договори поручительства з іншими поручителями і надавати додаткову заставу за кредитним договором.

Згідно з документом, щомісячний платіж за кредитом з урахуванням часткової компенсації відсотків на момент одержання кредиту не має перевищувати 50% (раніше — 40%) сукупного середньомісячного доходу сім'ї.

При цьому з порядку виключено положення про те, що середньомісячний дохід позичальника і членів його сім'ї не може перевищувати п'ятиразового розміру середньомісячної зарплати у відповідному регіоні, а також пункт про необхідність щорічної подачі податкової декларації про доходи позичальника і його сім'ї.

Змінами до порядку збільшено нормативну площу житла, яка до 1 січня 2013 року визначається, виходячи з розрахунку 40 кв. м загальної площі на самотнього громадянина або сім'ю з двох чоловік і 18 кв. м на кожного наступного члена сім'ї, але не більш як 76 кв. м (раніше — 58 кв. м), а для індивідуальних житлових будинків — не більш як 94 кв.м.

Згідно зі змінами, для населених пунктів, розташованих на відстані від 5 до 15 км від меж Києва, Севастополя, Сімферополя і обласних центрів, розрахункова вартість житла може бути збільшена на 10%.

При цьому для населених пунктів, розташованих у 5-кілометровій зоні від меж Києва, Севастополя, Сімферополя і обласних центрів, розрахункова вартість житла визначається в розмірі, встановленому для цих міст.

Вартість загальної площі житла, що перевищує нормативну площу та/або розрахункову вартість, оплачується за рахунок власних коштів позичальника без нарахування часткової компенсації відсотків.

Перелік документів для укладення договору на часткову компенсацію доповнено документами, які підтверджують, що позичальник потребує покращення житлових умов.

Порядок уточнює, що після надання банком розпоряднику бюджетних коштів нижчого рівня розрахунку чергових платежів, що призначаються до виплати, за кредитним договором і інформацією про відсутність заборгованості за таким договором за попередній місяць розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня вносить на спеціальний поточний рахунок позичальника кошти часткової компенсації відсотків.

Позичальник вносить на свій спеціальний поточний рахунок платіж, передбачений кредитним договором, за винятком суми часткової компенсації відсотків.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України своєю постановою №343 від 25 квітня ц.р. затвердив Порядок здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують покращення житлових умов.

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Міжнародні екологічні вимоги до транспортних засобів впровадять поетапно

Верховна Рада ухвалила Закон “Про внесення змін до Закону України “Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів”, внесений Кабінетом міністрів України.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 248 із 267 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Даним законом доповнено преамбулу нині діючого закону формулюванням про поетапне запровадження міжнародних екологічних вимог до транспортних засобів, встановлено конкретні строки поетапного ведення екологічних норм, уточнено порядок визначення екологічних норм, методів випробування, позначення рівня екологічних норм, процедур підтримання відповідного екологічного рівня колісних транспортних засобів протягом всього терміну їхньої експлуатації.

Пропозиції стосуються тракторів колісних для перевезення напівпричепів (сідельних тягачів), автобусів та легкових автомобілів – коди товарних позицій 8701 20, 8702 та 8703 згідно з УКТЗЕД, а також вантажних автомобілів та автомобілів спеціального призначення – коди товарних позицій 8704 та 8705 згідно з УКТЗЕД.

Законом передбачено, що пропуск на митну територію України з метою вільного обігу та першу реєстрацію в Україні транспортних засобів за кодами товарних позицій 8701 20, 8702, 8703, 8704, 8705 згідно з УКТЗЕД як вироблених в Україні, так і ввезених на митну територію України, нових і таких, що були в користуванні, здійснюють за умови їх відповідності екологічним нормам: не нижче рівня “ЄВРО-3” - з 1 січня 2013 року, але не раніше, ніж через 100 днів з дня набрання чинності цим законом, за винятком транспортних засобів, вироблених в Україні або ввезених на митну територію України до дати введення екологічних норм не нижче рівня “ЄВРО-3” як обов’язкових; не нижче рівня “ЄВРО-4” - з 1 січня 2014 року, але не раніше, ніж через 100 днів з дня набрання чинності цим законом, за винятком транспортних засобів, вироблених в Україні або ввезених на митну територію України до дати введення екологічних норм не нижче рівня “ЄВРО-4” як обов’язкових; не нижче рівня “ЄВРО-5” - з 1 січня 2016 року, за винятком транспортних засобів, вироблених в Україні або ввезених на митну територію України до 31 грудня 2015 року включно; не нижче рівня “ЄВРО-6” - з 1 січня 2018 року, за винятком транспортних засобів, вироблених в Україні або ввезених на митну територію України до 31 грудня 2017 року включно.

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