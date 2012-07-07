В Україні під егідою НАТО відбудеться чергова конференція з питань нових викликів

27-28 вересня в Україні під егідою НАТО відбудеться друга міжнародна конференція з питань нових викликів.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, про це заявив під час зустрічі з главою Місії України при НАТО, Послом Ігорем Долговим помічник Генерального секретаря НАТО з питань нових викликів безпеці, Посол Габор Іклоді.

У ході зустрічі, що відбулася 6 липня, сторони обговорили актуальні питання співробітництва у науковій та науково-практичній сфері, зокрема, в рамках Програми НАТО „Наука заради миру та безпеки”. Г.Іклоді повідомив про те, що МС НАТО прийняте рішення щодо проведення в Україні під егідою НАТО другої щорічної міжнародної конференції з питань нових викликів безпеці 27-28 вересня 2012 року. Конференція буде відкрита для участі всіх країн – членів і партнерів Альянсу і матиме на меті обговорення проблематики енергетичної безпеки, кібернетичного захисту, протидії тероризму, екологічної безпеки та захисту критичної інфраструктури тощо, а також обговорення набутого досвіду та перспектив розвитку співпраці за Програмою НАТО „Наука заради миру і безпеки”. Під час зустрічі були обговорені питання щодо підготовки та організації цього важливого міжнародного заходу в Києві.

У контексті відзначення 15-ї річниці підписання Хартії про особливе партнерство між Україною та НАТО 9 липня 2012 року, було схвально оцінено роботу за спільними проектами у сфері науки та охорони довкілля. Зокрема, в Україні успішно виконуються проект „УРАН”, завдяки якому близько 1 мільйона користувачів з більш ніж 100 університетів та науково-дослідних інститутів 18 регіонів України мають доступ до єдиної високошвидкідкісної мережі Інтернет; створення нового генератора для виробництва високоенергетичного рентгенівського випромінювання у Харкові; започаткування системи моніторингу і прогнозування повеней в басейні річки Прип’ять, у чому зацікавлені Україна, а також такі прикордонні країни, як Словаччина та Білорусь, а також низки міжнародних семінарів і конференцій з актуальних питань безпеки.