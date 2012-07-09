Кармазін вніс близько 50 проектів постанов про скасування останніх рішень ВР

Народний депутат Юрій Кармазін (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”) вніс на розгляд Верховної Ради близько 50 проектів постанов з приводу скасування рішень парламенту, ухвалених в останній тиждень десятої сесії ВР шостого скликання.

Зокрема, Ю.Кармазін вніс проект постанови «Про скасування рiшення Верховної Ради України від 05.07.12 року про прийняття проекту Закону «Про внесення зміни до Закону України «Про особливості забезпечення відкритості, прозорості та демократичності виборів народних депутатів 28 жовтня 2012 року» (реєстраційний номер 10681) (щодо державних запозичень) за основу та в цілому як закон».

У пояснювальній записці зазначається, що «вказаний проект не був належним чином опрацьований, не дотримано процедуру його обговорення та не дотримано процедуру першого читання, що призвело до позбавлення прав народних депутатів та грубого порушення вимог Закону України «Про Регламент Верховної Ради України».

Крім того, питання про прийняття даного проекту було поставлено на голосування без дотримання процедури щодо надання народним депутатам тексту законопроекту (не пізніше, як за 10 днів) з відповідними порівняльними таблицями, висновками головного комітету, юридичного управління та інших супровідних документів, що не відповідає вимогам статей 98 та 117 Регламенту.

Ю.Кармазин зазначає, що «порушенням Конституції та Регламенту є також те, що за даний проект голосували народні депутати не особисто та в залі була відсутня кількість депутатів, яка необхідна для прийняття законів. Так, відповідно до результатів голосування, картками проголосували: за - 259, проти - 0, утрималось - 0, не голосували - 10, всього - 269, що не відповідає дійсності, так як у залі насправді були присутні набагато менше народних депутатів. Їхня кількість була значно меншою, ніж та, яка необхідна для прийняття рішень (законів) Верховною Радою, що унеможливлювало прийняття цього закону».

Як заявляє Ю.Кармазін, «дані про голосування за проект відрізняються від даних електронної та письмової реєстрації народних депутатів України».

Ю.Кармазин наголошує, що «деякі народні депутати, які ніби проголосували за прийняття цього рішення (відповідно до даних до проекту), були у відпустці, у відрядженні або хворіють».

«Так, з порівняння даних голосування за прийняття рішення про прийняття за основу та в цілому як закон проекту 10680 та даних електронної реєстрації, випливає, що «за» проголосували 32 народних депутати, які не були зареєстровані відповідно до даних електронної реєстрації (наприклад, Олександр Омельченко, Володимир Пилипенко, Борис Білаш, Станіслав Березкін, Дмитро Рева та інші)».

Як стверджує Ю.Кармазин, «з порівняння даних голосування за прийняття рішення про прийняття за основу та в цілому як закон проекту 10680 та даних письмової реєстрації випливає, що «за» проголосували 64 народних депутати, які не були зареєстровані відповідно до даних письмової реєстрації (наприклад, Олександр Буряк, Ігор Воротнюк, Володимир Писаренко, Ренат Ахметов, Ірина Бережна та інші)».

Як відомо, відповідно до статті 48 Регламенту ВР, рішення Верховної Ради можуть бути скасовані Верховною Радою до підписання відповідного акта головою парламенту. Також передбачено, що народний депутат, інший суб'єкт права законодавчої ініціативи має право внести проект постанови ВР про скасування рішення Верховної Ради про прийняття закону, постанови чи іншого акта Верховної Ради в цілому.

Відповідно до цієї статті, голова парламенту, перший його заступник або заступник направляє проект постанови Верховної Ради у день його внесення комітету, до предмета відання якого належать питання Регламенту, для попереднього розгляду і внесення пропозицій.

Комітет у терміновому порядку, але не пізніш як за три дні від дня одержання проекту з урахуванням календарного плану роботи сесії ВР готує висновок щодо доцільності його прийняття чи відхилення.

Після розгляду відповідного проекту постанови у комітеті Верховна Рада без голосування про включення до порядку денного розглядає його на пленарному засіданні.

Обговорення питання щодо такого проекту постанови проводиться за скороченою процедурою.

Рішення про скасування результатів голосування за закон, постанову чи інший акт Верховної Ради в цілому приймається більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу ВР.