ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 9 липня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» подає матеріал «Спонсори про Євро-2012: не даремно витратилися», в якому пише: компанії – спонсори європейського чемпіонату з футболу підбили підсумки заходу. Вердикт – про вкладені гроші жаліти не доводиться.

http://delo.ua/business/sponsory-o-evro-2012-ne-zrja-potratilis-180734/

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Також «Діло» публікує матеріал «Що принесуть зі собою інвестиції Китаю в Україну», в якому пише: експерти переконані, що зараз Китай робить дрібні кроки, тим самим готуючись до масштабного виходу на український аграрний ринок.

http://delo.ua/world/chto-povlekut-za-soboj-investicii-kitaja-v-ukrainu-180778/

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«Діло» в матеріалі «Нафтогаз» узяв у «Газпромбанку» в кредит $2 млрд» пише: російський «Газпромбанк» відкрив «Нафтогазу» кредитну лінію у розмірі 2 млрд доларів. Ці гроші підуть на оплату російського газу.

http://delo.ua/business/naftogaz-vzjal-u-gazprombanka-v-kredit-2-mlrd-180770/

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Видання «Комерсант-Україна» в публікації «Україна пробує резерви на міцність» пише: Нацбанк прагне втримати курс гривні до долара США на рівні 8 грн/$, заради чого до кінця року витратить на ці заходи майже $5 млрд, повідомили у п'ятницю в Міжнародному валютному фонді. Тиск на курс не зменшується навіть влітку — у червні резерви НБУ скоротилися на $1,44 млрд через необхідність держави повертати свої зовнішні борги. Це зберігає високі девальваційні очікування, оскільки у населення і бізнесу немає впевненості у тому, що після парламентських виборів буде вжито заходи для втримання курсу, відзначають економісти.

http://kommersant.ua/doc/1976705

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Також «Комерсант-Україна» у публікації «Ціни їсти не просять» пише: споживчі ціни продовжують знижуватися через надмірну пропозицію на внутрішньому ринку продуктів харчування, випливає з даних Держстату. Вигідне для виробників зростання цін може початися тільки зі збільшенням аграрного експорту, що наразі малоймовірно.

http://kommersant.ua/doc/1976871

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Видання «Сьогодні» в публікації «Вандали перевірили на міцність швидкісний потяг «Хюндай» пише: невідомі жбурнули каменюку і розбили вікно вартістю 20 тис. грн.

http://www.segodnya.ua/news/14406642.html

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Також «Сьогодні» в публікації «Політолог: Росія не подарує Україні газ за «мовний» закон» пише: джерела в РФ розповіли, що закон про мови не допоможе Києву домовитися з Москвою.

http://www.segodnya.ua/news/14406504.html

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Повінь у Краснодарському краї забрала більш як 170 життів» пише: повінь у Краснодарському краї забрала більш як 170 життів, найбільше постраждали жителі Кримська, який пішов під воду. Жертв могло б бути значно менше, якби в країні існувала нормальна система сповіщення про надзвичайні ситуації, констатують експерти.

http://www.vedomosti.ru/politics/news/2260477/smertelnyj_smerch

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Також «Ведомости» у публікації «Вступ до СОТ депутати хочуть використати для підтримки бізнесу» пишуть: ратифікацію протоколу про вступ Росії до СОТ депутати збираються використовувати для підтримки бізнесу. Уряд отримає 148 рекомендацій — від заміни ПДВ податком із продажу і лляного одягу для держслужбовців до преференцій під час держзамовленні та багатомільярдних субсидій.

http://www.vedomosti.ru/companies/news/2260474/zaschityat_rossiyu

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Видання «Известия» у публікації «РЗ відкриють на вокзалах ресторани преміум-класу» пише: вечерю при свічках можна буде влаштувати і на Київському, і на Павелецькому.

http://izvestia.ru/news/529644

(УНІАН)