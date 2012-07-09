Азаров розповів, про що говоритимуть Янукович та Путін у Ялті

Під час засідання Українсько-Російської міждержавної комісії президенти двох країн обговорять весь спектр питань двостороннього співробітництва.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це прем’єр-міністр України Микола Азаров заявив під час робочої поїздки до Криму.

«Порядок денний включає практично весь спектр питань, що визначають наші відносини з Російською Федерацією, існуючі проблеми, а також аналіз розвитку наших відносин у тих чи інших питаннях - усе це буде предметом обговорення глав держав Росії та України та Українсько-Російської міждержавної комісії», - сказав М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, засідання комісії під головуванням президентів двох країн Віктора Януковича і Володимира Путіна відбудеться 12 липня у Ялті.

Очікується, що засідання завершиться підписанням низки документів як політичного, так і економічного характеру.