Курс НБУ на 10.07.12
19:25, 09 липня 2012Різне
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Офіційний курс НБУ на 10.07.12 100 USD США - 799.3000 (на 9 липня - 799.3000) 100 EUR - 982.5795 (на 9 липня - 989.2936) 10 RUR - 2.4228 (на 9 липня - 2.4500)
Офіційний курс НБУ на 10.07.12
100 USD США - 799.3000 (на 9 липня - 799.3000)
100 EUR - 982.5795 (на 9 липня - 989.2936)
10 RUR - 2.4228 (на 9 липня - 2.4500)
Облікові курси банківських металів на 10.07.12 за 10 тройських унцій (грн)
959 XAU 10 Золото - 126369.33 (на 9 липня - 127228.58)
961 XAG 10 Срібло - 2177.29 (на 9 липня - 2183.69)
962 XPT 10 Платина - 115099.20 (на 9 липня - 117257.31)
964 XPD 10 Паладій - 46279.47 (на 9 липня - 46439.33)
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