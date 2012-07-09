Курс НБУ на 10.07.12

Офіційний курс НБУ на 10.07.12 100 USD США - 799.3000 (на 9 липня - 799.3000) 100 EUR - 982.5795 (на 9 липня - 989.2936) 10 RUR - 2.4228 (на 9 липня - 2.4500)

Офіційний курс НБУ на 10.07.12 100 USD США - 799.3000 (на 9 липня - 799.3000) 100 EUR - 982.5795 (на 9 липня - 989.2936) 10 RUR - 2.4228 (на 9 липня - 2.4500) Облікові курси банківських металів на 10.07.12 за 10 тройських унцій (грн) 959 XAU 10 Золото - 126369.33 (на 9 липня - 127228.58) 961 XAG 10 Срібло - 2177.29 (на 9 липня - 2183.69) 962 XPT 10 Платина - 115099.20 (на 9 липня - 117257.31) 964 XPD 10 Паладій - 46279.47 (на 9 липня - 46439.33)

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