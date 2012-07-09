ТОП-10 (9 липня)

МВФ прогнозує зниження валютних резервів НБУ майже на 5 млрд дол.

Данилишин переконаний, що газові контракти вже давно можна було змінити

"Нафтогаз" залучив у "Газпромбанку" 2 млрд дол. для оплати російського газу

Ціни виробників промпродукції в Україні у червні зросли на 0,7%

Базова інфляція в червні в Україні становила 0,1%

Кабмін визначився з обсягами запозичень на найближчі три роки

В Україні створять Держзембанк із статутним капіталом 120 млн грн

Ветеринари Митного союзу проінспектують Держветфітослужбу України

Літаки «Антонов» продовжать виконувати перевезення для НАТО за програмою SALIS

Світовій економіці прогнозують «ідеальний шторм» у 2013 році

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МВФ прогнозує зниження валютних резервів НБУ майже на 5 млрд дол.

За прогнозами Міжнародного валютного фонду (МВФ) міжнародні валютні резерви Національного банку України (НБУ) до кінця цього року скоротяться на 4,9 млрд дол. - до 24,4 млрд дол.

Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті МВФ за підсумками зустрічі виконавчої ради Фонду з українською стороною в рамках Консультацій за Статтею IV.

При цьому, за прогнозами МВФ, курс гривні до долара США на кінець 2012 року становитиме 8 грн/дол.

Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу України в 2012 році, за прогнозами МВФ, збільшиться з 5,5% у 2011 році - до 6,4% від валового внутрішнього продукту (ВВП) у 2012 році.

Як повідомляв УНІАН, міжнародні валютні резерви НБУ у червні ц.р. скоротилися на 4,7%, або на 1,441 млн дол. - до 29,318 млрд дол.

Позитивне сальдо платіжного балансу в січні-травні 2012 року, порівняно з відповідним періодом 2011 року, скоротилося більш ніж у 5 разів - до 422 млн дол.

При цьому за 5 місяців 2012 року дефіцит поточного рахунку становив 2,6 млрд дол., у абсолютних обсягах залишившись на рівні відповідного періоду минулого року, але щодо ВВП скоротившись із 4,4% до 4,0%.

Дефіцит поточного рахунку в травні 2012 року становив 684 млн дол., порівняно з 583 млн дол. у квітні ц.р.

Довідка УНІАН. Міжнародні валютні резерви Національного банку України в 2011 році скоротилися на 8%, або на 2,78 млрд дол. – до 31 млрд. 794,59 млн дол.

Дефіцит зведеного платіжного балансу України за підсумками 2011 року становив 2,448 млрд дол., порівняно з профіцитом 5,031 млрд дол. за 2010 рік.

Дефіцит поточного рахунку збільшився до 9,280 млрд дол. (5,5% від ВВП), порівняно з 3,018 млрд дол. (2,2% від ВВП) у 2010 році.

В 2011 році профіцит фінансового і капітального рахунку становив 6,8 млрд дол. (у 2010 році - 8 млрд дол.).

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Данилишин переконаний, що газові контракти вже давно можна було змінити

Екс-міністр економіки України в уряді Юлії Тимошенко Богдан Данилишин переконаний, що газові контракти від 2009 року за бажання вже дано можна було змінити, бо це передбачено у самих документах.

Про це він заявив у інтерв’ю УНІАН.

«Якщо було б велике бажання, то газові контракти можна було б розірвати давно. Для цього є всі можливості. Так само як у нинішнього уряду було достатньо часу, щоб укласти нові контракти», - зазначив Б.Данилишин.

Він підкреслив, що для зміни контрактів можна було звернутися до міжнародного арбітражного суду.

«У тому числі й арбітражний суд, це передбачено контрактами… У контрактах прописані умови як формування ціни (на газ) за європейською формулою, так і зміни ціни без штрафних санкцій (п.4 ст.4)», - сказав Б.Данилишин.

Разом з цим він підкреслив, що у формулі ціни газу треба змінити деякі складові, щоб адаптувати її до українських реалій.

«Безумовно, треба замінити деякі складові формули. До речі, я б рекомендував всім досить прискіпливо вчитатися у зміст формули ціни газу у контрактах 2009 року. Хочу наголосити – дуже уважно», - зазначив Б.Данилишин.

Він підкреслив, що газове питання в Україні занадто політизоване, і держава не має купувати газ для підприємств, які належать олігархам.

«Людей взагалі мало має цікавити ціна на російський газ. Газу власного видобутку Україні повністю вистачало для потреб населення, а російський постачався в основному на металургійні та хімічні підприємства… Держава має турбуватися про постачання газу для потреб населення та ЖКГ. Для цього є газ внутрішнього видобутку - 19-21 млрд кубометрів», - сказав Б.Данилишин.

Він підкреслив, що підписання газових угод у 2009 році було вимушеним кроком.

«Ситуація січня 2009 року була критичною: мороз до мінус 30 градусів, подача газу в реверсному режимі, припинення постачання газу в Європу і багато дечого іншого. Україна не мала резерву міцності на місяць чи два, про який зараз багато говорять. Мова йшла про лічені дні, за які міг настати повний колапс як для вітчизняного виробництва, так і для європейських споживачів газу», - нагадав Б.Данилишин.

Повний текст інтерв’ю Б.Данилишина читайте на сайті УНІАН-економіка: http://economics.unian.net/ukr/detail/133000

Як повідомляв УНІАН, Печерський районний суд Києва 11 жовтня 2011 року засудив екс-прем'єр-міністра Ю.Тимошенко до 7 років позбавлення волі, визнавши її винною у перевищенні повноважень під час підписання газових контрактів з Росією у 2009 році.

У грудні 2011 року Апеляційний суд Києва підтвердив це рішення.

Довідка УНІАН. ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» 19 січня 2009 року підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 рік; про об'єми і умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 рік.

Україна добивається перегляду газових контрактів з РФ, вважаючи ціну на газ завищеною, а на транзит - навпаки, заниженою.

У другому кварталі 2012 року ціна на російський газ для України становила 425 дол. США за 1 тис. куб. м, а в третьому складе 426 дол. США за 1 тис. куб. м.

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"Нафтогаз" залучив у "Газпромбанку" 2 млрд дол. для оплати російського газу

НАК «Нафтогаз України» залучив кредитну лінію у російського ВАТ «Газпромбанк», 41,7% якого належать російському газовому монополістові ВАТ «Газпром», з лімітом 2 млрд дол. для розрахунків за газ, який купується у «Газпрому».

Про це сказано у повідомленні компанії про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, опублікованому у «Віснику державних закупівель».

Згідно з повідомленням, кредит залучається строком на сім років (2012-2019 рр.), вартість обслуговування кредиту становитиме 1,539 млрд дол. (зокрема у 2012 році – 182,1 млн. дол.).

Як наголошується в обгрунтуванні застосування процедури закупівлі в одного учасника, «Нафтогаз» вимушений залучати кредитні кошти, зважаючи на незадовільний стан розрахунків споживачів за реалізований природний газ; виникнення термінової потреби у накопиченні достатнього обсягу фінансових ресурсів для виконання зобов'язань компанії перед ВАТ «Газпром» із оплати імпортованого в Україну природного газу.

Як прокоментував кореспондентові УНІАН незалежний експерт з енергетичних питань, колишній керівник прес-служби НАК «Нафтогаз України» Валентин Землянський, компанія вимушена залучати кредитні кошти для розрахунків за імпортований газ у зв'язку з низьким рівнем оплати газу, що поставляється внутрішнім споживачам. «НАК не може фізично зібрати гроші за поставлений газ, тому доводиться брати позикові кошти», – додав він.

У свою чергу, керівник аналітичного відділу групи «Інвестиційний капітал Україна» Олександр Вальчишен відзначив у коментарі УНІАН, що «Нафтогаз» сидить на державній підтримці. І цей кредит треба розглядати як кредит українському урядові з боку російського уряду через «Газпромбанк». Фактично це міждержавне кредитування, яке оформляється через «Нафтогаз» і «Газпромбанк». «У короткостроковій перспективі ця ситуація є непоганою, але в довгостроковій перспективі це говорить, що гострі питання консервуються, а не вирішуються», - додав експерт.

Як повідомляв УНІАН, «Нафтогаз України» неодноразово заявляв про намір скоротити імпорт російського газу в 2012 році до 27 млрд куб. м проти 40 млрд у 2011 році.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш ніж 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобуванням нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

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Ціни виробників промпродукції в Україні у червні зросли на 0,7%

В Україні зростання цін виробників промислової продукції в червні, порівняно з травнем 2012 року, становило 0,7%, із груднем 2011 року – 5,7%.

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Порівняно з червнем 2011 року ціни виробників промпродукції зросли на 4,5%.

За даними Держстату, ціни на продукцію видобувної промисловості в червні знизилися на 1,9%. У видобутку паливно-енергетичних корисних копалини продукція подешевшала на 4%, зокрема у видобутку нафти й природного газу - на 5,6%, видобутку, збагаченні й агломерації кам'яного вугілля - на 3,3%. У видобутку корисних копалин, окрім паливно-енергетичних, ціни зросли на 0,2%.

Продукція підприємств переробної промисловості подешевшала на 0,9%. Найбільше зростання цін (на 0,8%) спостерігалося у виробництві шкіри, виробів із неї та інших матеріалів, на 0,2-0,4% - у виробництві машин і обладнання, обробці деревини й виробництві виробів із неї, текстильному виробництві, виробництві одягу, хутра й виробів із хутра, виробництві іншої неметалевої мінеральної продукції. Водночас у целюлозно-паперовому виробництві, видавничій справі, виробництві коксу, продуктів нафтопереробки, виробництві гумових і пластмасових виробів, металургійному виробництві й виробництві готових металевих виробів, виробництві електричного, електронного та оптичного обладнання, виробництві транспортних засобів і обладнання ціни знизилися на 0,1-3%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів ціни знизилися на 0,3%, у т.ч. у виробництві молочних продуктів і морозива на 1,3%, виробництві цукру на 1,4%. При цьому відбулося зростання цін на продукцію (на 0,2-0,8%) у виробництві хліба й хлібобулочних виробів, напоїв, м'ясних продуктів.

У виробництві й розподілі електроенергії, газу та води зафіксовано зростання тарифів на 6,4%.

Як повідомляв УНІАН, в Україні зростання цін виробників промислової продукції в травні порівняно з квітнем 2012 року становило 0,2%.

У червні 2011 року проти травня 2011 року зростання цін виробників промпродукції становило 0,5%.

Довідка УНІАН. Ціни виробників промпродукції в 2011 році зросли на 14,2%.

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Базова інфляція в червні в Україні становила 0,1%

Базова інфляція (базовий індекс споживчих цін) в Україні в червні 2012 року проти травня становила 0,1%, із початку року (червень 2012 року до грудня 2011 року) - 0,4%.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби статистики України.

За даними Держстату, в червні 2012 року показник базової інфляції проти червня 2011 року становив 3,7%, у січні-червні 2012 року до відповідного періоду 2011 року - 5,1%.

Базова інфляція виключає короткострокові нерівномірні зміни цін під впливом окремих чинників, які носять адміністративний, подієвий, а також сезонний характер. Переважно йдеться про цінову динаміку, яка не враховує зміни цін на продовольство та енергоносії.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в червні 2012 року, порівняно з травнем 2012 року, споживчі ціни знизилися на 0,3%, проти червня 2011 року - на 1,2%

Інфляція в січні-червні 2012 року проти відповідного періоду 2011 року становила 1,2%, з початку 2012 р. (червень 2012 року до грудня 2011 року) - 0,1%.

У квітні МВФ покращив прогноз інфляції в Україні з 8,5% до 7,9% поточного року (грудень до грудня), при цьому пізніше повідомив про перегляд прогнозу до 7%. Інфляція в 2013 році очікується на рівні 5,9%.

За інформацією Держстату, в Україні в травні 2012 року, порівняно з квітнем 2012 року, споживчі ціни знизилися на 0,3%, проти травня 2011 року - на 0,5%.

Інфляція в січні-травні 2012 року проти відповідного періоду 2011 року становила 1,7%, із початку 2012 р. – 0,4%.

Інфляція в Україні в червні 2011 року проти травня 2011 року становила 0,4%, за 6 місяців 2011 року (червень 2011 року до грудня 2010 року) - 5,9%

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розраховано виходячи з урядового прогнозу інфляції в 7,9%.

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Кабмін визначився з обсягами запозичень на найближчі три роки

Уряд України планує здійснити запозичення для фінансування державного бюджету в 2012 році на рівні 98,5 млрд грн, з яких 61 млрд грн - внутрішні, 37,5 млрд грн - зовнішні. Про це йдеться у Середньостроковій стратегії управління державним боргом на 2012-2014 рр., затвердженій постановою Кабінету міністрів №607 від 10 травня 2012 р. і оприлюдненій у газеті “Урядовий кур'єр” від 7 липня 2012 року.

"У 2013-му і 2014-му роках прогнозний обсяг запозичень становитиме, відповідно, 82 млрд грн і 94,3 млрд грн", – йдеться у документі.

За розрахунками Кабміну, у поточному році очікується зростання суми державного боргу з 357,3 млрд грн до 415,3 млрд грн.

Основним чинником посилення боргового навантаження на держбюджет у найближчій і середньостроковій перспективі в уряді називають необхідність погашення боргів, що накопичилися за останні чотири роки..

У документі наголошується, що інтегровані показники валютного ризику, пов'язаного із зростанням витрат на погашення державного боргу під час девальвації національної валюти на одиницю в період 2012-2014 рр., становитимуть, відповідно, 9,75, 8,5 і 4,75 бала (максимальне значення - 12,5 бала). При цьому планується, що інтегровані показники ризику відносно частки державного боргу в іноземній валюті залишатимуться на позначці 7,25 бала протягом усього вказаного періоду.

Уряд розраховує, що реалізація стратегії дозволить до кінця 2012, 2013 і 2014 років досягти “співвідношення обсягу державного боргу до внутрішнього валового продукту - на рівні не більше ніж 30%, 25% і 25%”. При цьому частка державного внутрішнього боргу відповідно становитиме не менш як 46%, 47% і 48%, а середньозважений термін погашення державного боргу – відповідно, 4,1, 4,2 і 4,3 року.

У 2012 році уряд планує рефінансувати, орієнтовно, не більш як 20% державного боргу.

За даними Державної казначейської служби, державні запозичення на внутрішньому ринку в січні-червні становили 48,712 млрд грн (зовнішні запозичення були відсутні). Витрати з обслуговування держборгу становили 11,554 млрд грн (по внутрішньому державному боргу - 7,886 млрд грн, по зовнішньому - 3,668 млрд грн), з погашення - 32,110 млрд грн (зокрема, по внутрішньому держборгу - 18,491 млрд грн, по зовнішньому - 13,619 млрд грн).

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В Україні створять Держзембанк із статутним капіталом 120 млн грн

Кабінет Міністрів України своєю постановою №609 від 2 липня 2012 року вирішив створити Державний земельний банк.

Текст документа оприлюднено на урядовому порталі.

Згідно з постановою, створюється Публічне акціонерне товариство «Державний земельний банк» із статутним капіталом 120 млн грн. 100% статутного капіталу банку належить державі.

Для формування статутного капіталу банку планується випустити 120 млн простих іменних акцій номінальною вартістю 1 грн кожна.

Уряд доручив Міністерству аграрної політики і продовольства для формування статутного капіталу банку здійснити оплату акцій за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті України на 2012 рік.

У місячний термін міністерство має подати проект статуту банку для затвердження Кабінетом міністрів.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2011 року Мінагропрод спільно з Національним банком України створили робочу групу зі створення Державного земельного (іпотечного) банку. Головною метою створення Державного земельного (іпотечного) банку є формування системи довгострокового іпотечного кредитування аграріїв для технічного і технологічного переоснащення сільськогосподарського виробництва.

Планується, що банк видаватиме кредити за ставкою не більш як 8% річних малому і середньому бізнесу для придбання сільгоспземель, а також безпроцентні кредити на проекти, в яких зацікавлена держава.

За словами міністра аграрної політики і продовольства України Миколи Присяжнюка, передбачається почати створення банку з кінця липня 2012 року. За його оцінками, щоб створити і запустити земельний банк, потрібно не менш як 8-12 місяців.

Планується, що регулювати діяльність Державного земельного банку будуть Кабінет міністрів України і Національний банк України.

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Ветеринари Митного союзу проінспектують Держветфітослужбу України

Цього тижня фахівці ветеринарної медицини Росії, Казахстану та Білорусі почнуть вивчення ефективності інспекційної системи Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України.

Про це УНІАН повідомила прес-служба відомства.

Повідомляється, що, перш за все, фахівців Митного союзу цікавитиме, наскільки Держветфітослужба може гарантувати безпеку продукції тваринного походження, яка експортується до Росії, Казахстану й Білорусі.

Також у рамках аудиту буде проведено перевірку продукції тваринного походження українських підприємств і зацікавлених в її поставках на територію країн Митного союзу.

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Літаки «Антонов» продовжать виконувати перевезення для НАТО за програмою SALIS

Агентство NAMSA (NATO Maintenance and Support Agency), що представляє інтереси НАТО в програмі SALIS (Strategic Airlift Interim Solution), повідомило про те, що Ruslan SALIS GmbH - спільна компанія ДП «Антонов» (Україна) і групи компаній "Волга-Дніпро" ( Росія) - перемогла в тендері на виконання стратегічних авіаційних перевезень в інтересах НАТО.

Як повідомляє прес-служба ДП «Антонов», у листі від тендерного комітету, зокрема, зазначено: «Ruslan SALIS є єдиною компанією, яка повністю відповідає нашим технічним вимогам».

За даними прес-служби, в даний час починаються переговори з метою підготовки взаємовигідного контракту між NAMSA і Ruslan SALIS, який буде діяти в 2013-2014 рр. Таким чином, «Руслани» продовжать роботу з доставки вантажів в інтересах НАТО.

Довідка УНІАН. Згідно з угодою, підписаною на початку 2006 року, у виконанні стратегічних перевезень в інтересах 18 країн-учасниць програми SALIS (Бельгії, Великобританії, Угорщини, Німеччини, Греції, Данії, Канади, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Португалії, Словаччини, Словенії, Фінляндії, Франції, Чехії та Швеції) були задіяні до 6 Ан-124 «Руслан» об'єднаного флоту ДП «Антонов» і компанії «Волга-Дніпро». Для ефективної взаємодії з замовником та координації роботи спільного флоту в рамках програми, партнери створили спільну компанію «Ruslan SALIS», що базується в Лейпцигу.

У січні 2007 р. в аеропорту Лейпциг-Халле (ФРН) відкрилася база технічного обслуговування цих літаків. Завдяки цій базі, вдалося скоротити час підготовки «Руслана» до вильоту і забезпечувати готовність літака в термін менше 72 годин. Таким чином, був створений надійний механізм, що складається з літаків, екіпажів, комплексу технічного обслуговування та організації повітряних перевезень.

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Світовій економіці прогнозують «ідеальний шторм» у 2013 році

Варшава. Американський експерт, котрий передбачив cвітову фінансову кризу 2008 року, Ноель Рубіні вважає останні макропоказники з Китаю та США, а також боргові проблеми Європейського союзу підтвердженням реалізації сценарію "ідеального шторму" в світовій економіці в 2013 році.

Про це повідомляє американський бізнес-канал CNBC з посиланням на сьогоднішній запис Рубіні у його твітері.

Телеканал нагадав, що у травні Рубіні назвав чотири елементи, котрі спричинять чергову кризу в глобальній економіці в 2013 році.

Серед них він назвав послаблення американської економіки, боргові проблеми низки європейських держав, спадок темпу розвитку ринків, що розвиваються (emerging markets) - у першу чергу Китаю - та військовий конфлікт в Ірані.

"Сценарій "ідеального шторму" 2013 року, про який писав місяць тому, розгортається", - написав він, у понеділок.

CNBC нагадала, що оприлюднені сьогодні дані про інфляцію в Китаї свідчать про значно швидше "охолодження" китайської економіки, ніж очікувалося раніше, а дані про працевлаштування в США у червні показують слабкий ріст вже четвертий місяць поспіль.

Рубіні, слова якого наводить американський канала, відзначає, що провідні центрбанки світу не мають більше важелей, аби стимулювати розвиток економіки, як вони це робили в 2008 році.

Довідка УНІАН. 53-річний Ноель Рубіні, котрий викладає в Stern School of Business в Нью Йорку, став відомим завядки своїм прогнозам про колапс ринку нерухомості у США, яка приведе до світової фінансової кризи, що дійсно сталося восени 2008 року.

За його негативні прогнози розвитку світової економіки економіст отримав кличку "Доктор загибель" (Dr. Doom).

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УНІАН