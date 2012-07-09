Анонс на 10 липня

* Під головуванням міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Анатолія Близнюка пройде селекторна нарада «Про стан реалізації соціальної ініціативи Президента України щодо здешевлення вартості іпотеки для громадян». Також буде обговорюватися підготовка ЖКГ до нового опалювального періоду і роботи взимку. Учасники: заступники голови Ради міністрів АРК, голови обласних (міських) держадміністрацій, міські голови обласних центрів та міст обласного значення, керівники відповідних підприємств і організацій, до компетенції яких входять зазначені питання.

* Відбудеться прес-конференція голови Київської облдержадміністрації Анатолія Присяжнюка на тему: «Підсумки соціально-економічного розвитку Київської області».

* Відбудеться прес-конференція на тему: "Презентації проекту - "Рейтинг привабливості міст-супутників Києва". Учасники: президент союзу урбаністів України, народний архітектор України, доктор архітектури, професор Микола Дьомін, керівник асоціації забудовників Ірпеня "Солідарність" Костянтин Урбановський; головний редактор ділового тижневика «Контракти» Олена Шрамко.

* Прес-конференція на тему: «Новобудови в зоні ризику». Фахівці та експерти дають оцінку рівню забезпечення та контролю за дотриманням заходів пожежної та техногенної безпеки на будівельних майданчиках і в новобудовах. Учасники: В'ячеслав Коваленко - головний експерт ДП «Укрдержбудекспертиза», Олександр Ротов - перший заступник голови Ради директорів Конфедерації будівельників України, Ігор Султанов - президент Асоціації «Виробники пінопласту» України; Євген Карапузов - к.т.н., технічний директор ТОВ "Хенкель Баутехнік (Україна)"; Василь Тимкович - дійсний член Академії будівництва України, головний інженер «УкрНДІпроектреставрація». Організатори: будівельний портал bprice.ua за участю Асоціації «Виробники пінопласту» України.

* УСПП спільно з ТОВ «Оптима Технології» проводить семінар на тему: «Енергозбереження. Методи і практичний підхід для енергозбереження у виробництві тепла, холоду, електроенергії та вентиляції для комерції та промисловості». Учасники: перший віце-президент УСПП Сергій Прохоров, представники компаній ВАТ «Нерухомість столиці», ДАК «Антонов», ТОВ «Спецмаш», «Уманський тепличний комбінат», Київського метрополітену, «Меблевий рай», «Gridin's Group LT», ТОВ «Асканія-Флора» та ін.

* 11-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Перше півріччя 2012 р. на ринку нерухомості Києва: підсумки, тенденції, знакові події». Провідні столичні агентства нерухомості «Благовіст» і Park Lane поділяться з представниками ЗМІ результатами роботи за перше півріччя 2012 року. Будуть представлені аналітичні дані щодо кількості угод купівлі-продажу та оренди об'єктів нерухомого майна та обсягу грошових коштів, інвестованих в нерухомість за даний період. Відбудеться обговорення впливу знакових для країни і ріелторського бізнесу подій на ціни, попит, інвестиційну привабливість столичної нерухомості. Будуть виділені найбільш активні сегменти, типи та категорії об'єктів. Журналісти зможуть почути думку провідних учасників ринку щодо перспектив розвитку сегмента до кінця 2012 року. Учасники: гендиректор АН «Благовіст» Ірина Луханіна і гендиректор АН Park Lane Галина Мельникова (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).

* Відбудеться Круглий стіл «Картка киянина»: 100 днів - перші підсумки і перспективи проекту ». Учасники: Р.Крамаренко – заступник голови КМДА; О.Галенко - директор Київського науково-дослідного інституту розвитку міста; Т.Костюренко - начальник ГУ соціального захисту населення; С.Каплуненко - директор КП «ГІОЦ»; М.Нестеровська - директор департаменту роздрібного бізнесу, банк «Хрещатик»; С.Георбелідзе - глава офісу Visa в Україні; О.Алійкін - керівник департаменту інноваційних продуктів Visa в країнах СНД і Південно-Східної Європи М.Нечаєв - гендиректор, УНІТА; К.Куклев - гендиректор ТОВ «Пластик Карта».

* Відбудеться прес-конференція на тему: «Продаж кавунів і динь: ціни, безпека та обсяги поставок». Учасники: експерт плодоовочевого ринку Українського клубу аграрного бізнесу Ігор Стрелюк і лікар-дієтолог Оксана Скиталінська.

* Прес-конференція не тему: "Що спільного між оцтом і вершковим маслом?». Організатор - Центр незалежних споживчих експертиз "ТЕСТ". Учасники: Валентин Безрукий - керівник Центру; Ніна Кільдій - керівник відділу тестувань Центру експертиз ТЕСТ. Будуть оприлюднені: результати перевірки 15 зразків вершкового масла (вітчизняного і білоруського), результати перевірки 10 зразків звичайного оцту; ініціатива Центру Експертиз ТЕСТ - "чорний список України" - продукти харчування з забороненими для дітей барвниками.

* Прес-конференція на тему «Жнива 2012: чи буде Україна з хлібом, а сільгоспвиробники - з доходами?». Учасники: президент Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Алекс Ліссітса, голова Аграрного союзу України Геннадій Новиков, віце-президент Асоціації фермерів і приватних землевласників України Микола Стрижак.

* Відбудеться круглий стіл на тему «Залучення інвестицій в Україну на прикладі лісової і деревообробної галузі». Учасники: керівник InvestUkraine Сергій Євтушенко, директор SigmaBleyzer Вадим Бодаєв, заступник міністра економічного розвитку та фінансової політики Володимир Бандуров, голова Держагентства лісових ресурсів України Віктор Сівець, голова Держслужби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва Михайло Бродський, представники вітчизняних та іноземних компаній, що працюють в галузі деревообробки, представники Посольств Польщі та Словаччини в Україні.

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