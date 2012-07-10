ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 10 липня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» подає матеріал «До української Ветслужби їде ревізор», в якому пише: ветеринари Митного союзу проінспектують Держветфітослужбу України. Перш за все, фахівців цікавитиме, наскільки Держветфітослужба може гарантувати безпеку продукції тваринного походження, що експортується в МС...

http://delo.ua/business/k-ukrainskoj-vetsluzhbe-edet-revizor-180855/

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Також «Діло» публікує матеріал «Газпром» зайняв 15 місце в рейтингу найбільших компаній світу», в якому пише: російська газова монополія «Газпром» зайняла 15 місце в традиційному рейтингу Fortune Global 500, в якому всі компанії світу ранжуються за обсягом виручки за попередній рік...

http://delo.ua/business/gazprom-zanjal-15-mesto-v-rejtinge-krupnejshih-kompanij-mira-180865/

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«Діло» в матеріалі «Януковича з Днем народження привітали три президенти: Лукашенко, Путін і Ющенко» пише: своє 62-річчя президент України Віктор Янукович святкує в Криму, де він перебуває в "робочій відпустці". Станом на вечір понеділка офіційно Януковича привітали два президенти сусідніх держав і третій президент України Віктор Ющенко...

http://delo.ua/ukraine/janukovicha-s-dnem-rozhdenija-pozdravili-tri-prezidenta-lukashenko-180857/

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Видання «Комерсант-Україна» у публікації «На холостому ходу» пише: українські виробники автомобілів стрімко втрачають позиції на внутрішньому ринку. За останні півроку їх виробництво в країні скоротилося на 17%, а на окремих підприємствах - до 50%. При цьому частка імпортних автомобілів збільшилася на 10%. У компанії заявляють, що низькі мита і відсутність держпідтримки роблять імпорт автомобілів вигіднішим за виробництво. А фахівці пов'язують цю тенденцію з тим, що місцеві виробники рідко оновлюють модельний ряд, і споживачі переходять на імпортні марки...

http://www.kommersant.ua/doc/1977420

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Також «Комерсант-Україна» у публікації «Уряд відмовляється від позичок» пише: в 2013 році банкам буде складніше інвестувати в держпапери, оскільки уряд скоротить обсяг їх розміщення на 17%, у тому числі на внутрішньому ринку. Банкіри відзначають, що кредитування підприємств приносить більший дохід, ніж покупка облігацій внутрішньої держпозики. Однак держпапери є найменш ризикованим інструментом для інвестицій, а вкладення у валютні папери навіть вигідніше, ніж кредитування підприємств...

http://www.kommersant.ua/doc/1977446

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Видання «Сьогодні» у публікації «Експерти назвали причини для девальвації гривні» пише: українській валюті пора "падати", кажуть фахівці...

http://www.segodnya.ua/news/14407368.html

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Також «Сьогодні» у публікації «Світовий банк і ЄС закликали українську владу припинити агресивну податкову політику» пише: планові завдання зі збору грошей до бюджету пора викорінювати, кажуть на Заході...

http://www.segodnya.ua/news/14407338.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в матеріалі «Дешеву іпотеку гальмує недовіру» пише: перші півтора місяці програми здешевленої іпотеки, які не показали значних результатів, пішли на доопрацювання законодавства та зміну її умов. І хоча законодавці прибрали основні ризики для позичальника, знявши більшість обмежень, програму стопорить криза довіри...

http://economics.unian.net/ukr/detail/133280

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» у публікації «Рубль повернувся в кризові часи» пише: реальний курс рубля в червні знижувався так само, як під час кризової девальвації 2008-2009 рр., свідчать дані ЦБ...

http://www.vedomosti.ru/finance/news/2265321/cb_igral_na_oslablenie

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Також «Ведомости» у публікації «Зниження нафтових цін на $ 15 обійдеться бюджету в 100 млрд руб. цього року» пишуть: зниження середньої ціни нафти до $ 100 обійдеться бюджету РФ цього року в 100 млрд руб., розрахували в Мінфіні. Це не завадить уряду профінансувати всі витрати, впевнені експерти...

http://www.vedomosti.ru/finance/news/2265320/minus_100_mlrd

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Видання «Известия» в публікації «Податкові консультанти потіснять звичайних адвокатів» пише: розроблено законопроект, який робить обов'язковою участь податкових консультантів у фіскальних суперечках. Ідею вже підтримали в ФНС...

http://izvestia.ru/news/529828

(УНІАН)