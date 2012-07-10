На засіданні Міждержавної українсько-російської комісії можуть підписати до 10 угод

До засідання Міждержавної українсько-російської комісії, яка відбудеться 12 липня, підготовлено близько 10 угод.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег Волошин.

За його словами, в рамках 5-го засідання міждержавної комісії на рівні Президентів України та РФ будуть доповідати керівники всіх підкомісій про проведену роботу, зокрема в питанні демаркації кордону, делімітації морської ділянки кордону в Азовському та Чорному морях і Керченській протоці, питанні захисту громадян.

За словами О.Волошина, в ході засідання до підписання заплановано низку документів. «Планується достатньо результативна зустріч, добрий десяток угод підготовлено», - сказав він.

«Ми серйозно розраховуємо на те, що це засідання надасть нової динаміки українсько-російським відносинам», - додав О.Волошин, наголосивши, що українська сторона завжди була зацікавлена, щоб засідання відповідної комісії відбувалося максимально часто.

Як повідомляв УНІАН, засідання комісії під головуванням Президентів двох країн Віктора Януковича і Володимира Путіна відбудеться 12 липня у Ялті.

Очікується, що засідання завершиться підписанням низки документів як політичного, так і економічного характеру.