За результатами перевірок підприємств Міноборони порушили 15 кримінальних справ

Військові прокурори порушили 15 кримінальних справ за результатами перевірок підприємств Міністерства оборони.

Про це повідомляється на офіційному сайті Генеральної прокуратури України.

У ході проведених військовими прокурорами перевірок встановлені численні порушення при утворенні державних підприємств Міністерства оборони, додержанні належних умов збереження та використання військового майна, яке на них зберігається, дотриманні законодавства при передачі державного майна в оренду та використанні отриманих за це коштів тощо.

За результатами перевірок керівникам органів військового управління внесено документи прокурорського реагування, з яких розглянуто з вжиттям відповідних заходів 74 акти. За наслідками розгляду документів прокурорського реагування до дисциплінарної відповідальності притягнуто 102 службові особи. Порушено 15 кримінальних справ. Відшкодовано 329 тис. грн, з них до бюджету - 289 тис. грн.

На усунення порушень закону Генеральна прокуратура України внесла подання міністру оборони України та проінформувала Кабінет Міністрів України.

Уточнюється, що військові прокурори у травні-червні 2012 року провели перевірки додержання вимог Законів України «Про управління об’єктами державної власності», «Про правовий режим майна у Збройних силах України» службовими особами Міністерства оборони та Збройних сил України щодо збереження державного (військового) майна.