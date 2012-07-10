Брюссель. Німеччина та Велика Британія найчастіше виступають проти законів ЄС.

Як повідомляє Інтернет-видання EUobserver, про це свідчать дані дослідження, здійсненого групою VoteWatch Europe на підставі схвалених рішень в Раді ЄС з липня 2009 по червень 2012 років.

Із 343 голосувань за проекти законодавства ЄС більша частина таких документів стосувалася економічних та монетарних справ, що не дивно на фоні економічної кризи, а також – захисту навколишнього природного середовища та рішень у сфері транспорту.

Дослідження свідчить про те, що країни-члени ЄС при голосуванні намагаються досягнути консенсусу. Так, із 305 законів, для схвалення яких було достатньо кваліфікованої більшості голосів, 65% були проголосовані “за” одностайно, і лише 35% - мали спротив низки країн-членів ЄС.

Дослідження також свідчить про те, що найчастіше проти тих чи інших законодавчих актів голосувала Велика Британія. Слідом за нею – Німеччина, Австрія та Данія. При цьому досить часто (в 15% випадків) Берлін та Лондон голосували по-різному за одні і ті самі проекти законів ЄС.