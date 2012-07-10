Столичне Головне управління з підготовки Євро-2012 реформують в Управління туризму

Київська міська державна адміністрація пропонує депутатам Київради внести зміни до структури КМДА, утворивши на базі Головного управління з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу нову структуру, яка опікуватиметься туристичною сферою – Управління туризму КМДА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА з посиланням на заступника голови міськадміністрації Олександра Пузанова, у разі, якщо депутати Київради підтримають зазначений проект рішення, функції відділу туризму та відділу готельного господарства Головного управління комунального господарства КМДА будуть передані новоствореному профільному структурному підрозділу.

«Київ гідно провів Євро-2012. Усі заходи, пов’язані з чемпіонатом, пройшли на високому організаційному рівні. У цьому є заслуга фахівців профільного управління. Однак після завершення чемпіонату з метою оптимізації структури міська влада ініціюватиме створення Управління туризму на базі Головного управління з підготовки до Євро. Я впевнений, що кадровий потенціал цього управління зможе забезпечити реалізацію Стратегії розвитку Києва до 2025 року в частині покращення туристичної привабливості столиці», – прокоментував О.Пузанов.

Він додав, що у зазначеному управлінні працювали досвідчені фахівці, переважна більшість яких володіє іноземними мовами, має досвід роботи з міжнародними організаціями, проведення міжнародних виставок, промоційних заходів тощо.