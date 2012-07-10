Співпраця України та Росії стає все більш широкою і максимально конкретною - Азаров

Співпраця України та Росії стає все більш широкою і максимально конкретною.

Про це прем’єр-міністр України Микола Азаров заявив у коментарі, розміщеному на Урядовому порталі.

М Азаров зазначив, що порядок денний відносин двох країн є набагато ширшим «газового питання».

«Сьогодні ми маємо поглиблювати співпрацю у таких знакових для економіки сферах, як енергетика, зокрема – атомна, судно- та літакобудування, а також освоєння космосу. Ці завдання поставив перед нами Президент України, й уряд працюватиме на їхнє виконання», - підкреслив прем’єр-міністр.

Напередодні зустрічі Президента України Віктора Януковича та Президента Російської Федерації Володимира Путіна, яка запланована на 12 липня, М.Азаров наголосив на необхідності вчасного та всебічного виконання рішень, прийнятих за підсумками ІХ засідання Комітету з питань економічного співробітництва Українсько-російської міждержавної комісії, яке відбулося 27 червня.

Він також нагадав, що на розширення двосторонньої кооперації спрямовані Програма економічного співробітництва на 2011-2020 роки і План заходів з реалізації Програми міжрегіональної і прикордонної співпраці на 2011-2016 роки.

Як повідомляв УНІАН, засідання Українсько-російської міждержавної комісії під головуванням В.Януковича і В.Путіна відбудеться 12 липня у Ялті.

Очікується, що засідання завершиться підписанням низки документів як політичного, так і економічного характеру.

За даними МЗС України, до засідання комісії підготовлено близько 10 угод.