ТОП-10 (10 липня)

Закон щодо реструктуризації заборгованості єдиного соцвнеску набув чинності

З 11 липня запрацюють нові правила виплат вкладів радянського Ощадбанку

Активи українських банків у червні зросли на 2,3%

На засіданні Міждержавної українсько-російської комісії можуть підписати до 10 угод

Рівень довіри інвесторів до України залишається стабільно низьким - дослідження ЄБА

ЄС зберіг антидемпінгові мита на українські безшовні труби

Мінфін у вівторок залучив 19,98 млн дол. від незапланованого розміщення валютних ОВДП

Fitch підтвердило рейтинги України на рівні "B" зі "стабільним" прогнозом

Податкова у ІІІ кварталі зменшить кількість планових перевірок

Рада ЄС затвердила рекомендації щодо економічної політики

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Закон щодо реструктуризації заборгованості єдиного соцвнеску набув чинності

У вівторок, 10 липня, набирає чинності закон, що передбачає внесення змін до Закону «Про збір і облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» щодо стимулювання сплати поточних платежів і погашення заборгованості перед Пенсійним фондом України (ПФУ).

Текст відповідного закону (регістр. №10028 від 9 лютого 2012 року) оприлюднено в газеті «Урядовий кур’єр» (№120 від 10 липня ц.р.).

Зокрема, в Закон «Про збір і облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» внесено такі положення: платникам, які протягом 6 місяців із дня набрання чинності цього закону подали відповідну заяву до ПФУ, надається право розстрочки сум заборгованості зі сплати страхових внесків за період до 31 грудня 2010 року у випадку, якщо на день подачі заяви у платника немає заборгованості зі сплаті єдиного внеску. Заборгованість зі сплаті страхових внесків підлягає сплаті рівними частинами протягом 24 календарних місяців, починаючи з дня подачі заяви до ПФУ.

Фонд, у свою чергу, в 10-денний термін після подачі заяви укладає з платником договір про розстрочку заборгованості, який може бути розірваний у випадку, якщо платник порушує умови сплати страхових платежів.

Крім того, закон передбачає, що штрафи і пеня, нараховані й несплачені, або які підлягають нарахуванню, можуть бути списані у випадку, якщо платник згідно з угодою погасить заборгованість за страховими платежами і не допустить виникнення нової заборгованості зі сплати єдиного внеску.

У пояснювальній записці до закону, розміщеної на офіційному сайті Верховної Ради, зазначається, що сума заборгованості зі сплати страхових платежів до бюджету ПФУ на 1 листопада 2011 року становила 1,783 млрд грн, за фінансовими санкціями - 474,6 млн грн, заборгованість економічно активних підприємств становила 696,9 млн грн, за фінансовими санкціями - 247,7 млн грн.

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З 11 липня запрацюють нові правила виплат вкладів радянського Ощадбанку

З 11 липня набуває чинності Закон «Про внесення змін до Закону України «Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України», що передбачає перереєстрацію вкладників Ощадбанку СРСР.

Текст закону (реєстр. № 10335 від 17 квітня 2012 року) опубліковано в газеті «Урядовий кур’єр» №120 від 10 липня 2012 року.

Документом передбачається проведення компенсації вкладникам Ощадбанку СРСР і власникам цінних паперів у готівковій або безготівковій формі через установи «Ощадбанку» після внесення даних про них до системи «Реєстр вкладників заощаджень громадян».

Також закон визначає, що компенсація громадянам здійснюється не тільки в грошовій формі за рахунок держбюджету, а й в інших формах. Так, у разі смерті спадкоємці або особи, які взяли на себе організацію похорону, можуть за пред'явленням ощадної книжки одержати в «Ощадбанку» частину проіндексованого внеску для організації похорону. Розмір компенсації визначає Кабінет міністрів, він не може бути нижче за розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Нагадаємо, з 1 червня 2012 року почалися виплати вкладникам радянського Ощадбанку у відділеннях «Ощадбанку». Внески будуть відшкодовані близько 6 млн. громадян, які не встигли одержати компенсацію в 2008 році. Для отримання компенсації громадяни мають перереєструватися у відділеннях «Ощадбанку».

За інформацією АТ «Ощадбанк», в системі «Реєстр вкладників заощаджень громадян» на початок 2012 року внесено дані про знецінені заощадження більш як 11,8 млн. громадян України, з яких тільки близько 6,16 млн. осіб вже одержали компенсацію в межах 1000 гривень.

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Активи українських банків у червні зросли на 2,3%

Активи українських банків у червні 2012 р. зросли на 2,3%, з початку ц.р. - збільшилися на 4,6%, - до 1,107 трлн грн.

Про це йдеться в інформації, оприлюдненій на сайті Національного банку України.

Згідно з повідомленням, загальні активи минулого місяця збільшилися на 1,8% - до 1,252 трлн грн.

У структурі загальних активів кредитні операції становлять 66,5%, вкладення в цінні папери - 8,3%, кореспондентські рахунки в інших банках — 5,9%, готівкові кошти і кошти в Нацбанку - 4,2%, основні засоби і нематеріальні активи — 4,5%.

Зобов'язання банків минулого місяця зросли на 2,3% - до 942,4 млрд грн, з яких кошти фізичних осіб становили 337,9 млрд грн, або 35,9%, кошти суб'єктів господарювання — 173,9 млрд грн, або 18,5%, міжбанківські кредити і депозити — 164,4 млрд грн, або 17,4%.

Капітал банків у червні збільшився на 2,5% - до 164,7 млрд грн і становив 14,9% пасивів банків. Сплачений зареєстрований статутний капітал банків збільшився на 2,2% - до 179,5 млрд грн.

Станом на 1 червня 2012 року ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 176 банків України.

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На засіданні Міждержавної українсько-російської комісії можуть підписати до 10 угод

До засідання Міждержавної українсько-російської комісії, яка відбудеться 12 липня, підготовлено близько 10 угод.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег Волошин.

За його словами, в рамках 5-го засідання міждержавної комісії на рівні Президентів України та РФ будуть доповідати керівники всіх підкомісій про проведену роботу, зокрема в питанні демаркації кордону, делімітації морської ділянки кордону в Азовському та Чорному морях і Керченській протоці, питанні захисту громадян.

За словами О.Волошина, в ході засідання до підписання заплановано низку документів. «Планується достатньо результативна зустріч, добрий десяток угод підготовлено», - сказав він.

«Ми серйозно розраховуємо на те, що це засідання надасть нової динаміки українсько-російським відносинам», - додав О.Волошин, наголосивши, що українська сторона завжди була зацікавлена, щоб засідання відповідної комісії відбувалося максимально часто.

Як повідомляв УНІАН, засідання комісії під головуванням Президентів двох країн Віктора Януковича і Володимира Путіна відбудеться 12 липня у Ялті.

Очікується, що засідання завершиться підписанням низки документів як політичного, так і економічного характеру.

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Рівень довіри інвесторів до України залишається стабільно низьким - дослідження ЄБА

У II кварталі 2012 року індекс інвестиційної привабливості України залишився майже на такому ж низькому рівні - 2,19 балів із п'яти можливих - порівняно з 2,18 у I кварталі.

Про це йдеться в повідомленні Європейської Бізнес Асоціації, з посиланням на результати дослідження настроїв інвесторів, яке проводиться за підтримки компанії InMind із 2008 року.

Згідно з повідомленням, рівень привабливості країни для інвесторів продовжує знаходитися на найнижчих позиціях за всю історію дослідження.

На думку респондентів - 115 топ-менеджерів компаній-членів ЄБА, основними причинами стабільно низького рівня інвестиційної привабливості країни є посилення тиску на бізнес із боку владних структур, фаворитизм, складне адміністрування податків і корупція.

Серед нечисленних позитивних моментів були названі: будівництво інфраструктурних об'єктів, пов'язане з чемпіонатом Євро-2012, підвищення репутації країни на світовій арені після успішного проведення чемпіонату, певне покращення митних процедур у контексті ухвалення нового Митного кодексу. «Але говорити про радикальні зміни на кращий ще зарано», - зазначають в Асоціації.

Відповідаючи на запитання про негативні зміни, які відбулися за останні три місяці в інвестиційному полі України, 17% опитаних назвали тиск на бізнес із боку влади, 13% поскаржилися на фіскальну політику й оподаткування, причому особливо проблемними залишаються питання відшкодування ПДВ і перенесення збитків минулих періодів. 16% відзначили непередбачуваність регуляторної політики, загальну нестабільність, конфлікт із опозицією та незрозумілий вектор зовнішньої політики України.

Коментуючи позитивні зміни в інвестиційному кліматі за останні 3 місяці, практично три чверті опитаних (73%) відзначають відсутність таких зрушень. 10% інвесторів назвали позитивним моментом проведення Євро-2012, а саме будівництво інфраструктурних об'єктів, інформування міжнародного співтовариства про Україну, успішний прийом туристів. 7% вважають позитивними змінами продовження спрощення певних митних процедур. 6% повідомили про позитивні зміни в певних галузях: нафтогазовидобувній сфері (3%) й IT-бізнесі (3%). 3% інвесторів як і раніше вважають позитивним утримання стабільного курсу національної валюти. На подальше спрощення податкових процедур указують 2% експертів ринку.

Також повідомляється, що декілька нових питань у рамках опитування стосувалися впливу законодавчої реформи, а саме нових Митного і Кримінально-процесуального кодексу, змін до Податкового кодексу й поправки до Закону про дозволи, на умови ведення бізнесу. Переважно негативні оцінки впливу інвестори дали змінам до Податкового кодексу (19% позитивних оцінок проти 49% негативних) і новому Кримінально-процесуальному кодексу (15% позитивних оцінок проти 29% негативних).

Водночас, Митний кодекс і поправки до Закону про дозволи отримали переважно позитивні оцінки (36% позитивних проти 23% негативних і 33% позитивних проти 17% негативних відповідно).

«Це дослідження показує, що європейські компанії й члени Асоціації не відчули реального покращення бизнес- та інвестиційного клімату в Україні за останні місяці. Я не здивований, але водночас розчарований, адже багато питань усе ще залишаються невирішеними, незважаючи на постійні заклики до дії з боку ЄС і ЄБА, а також зобов'язання, прийняті українським урядом для покращення бізнес-клімату», - зазначив посол, голова представництва Європейського Союзу в Україні Жозе Мануель Пінту Тейшейра.

На його думку, «якщо українська влада хоче збільшити приплив іноземних інвестицій, у чому є безумовна необхідність, - то вона повинна прислухатися до бізнес-спільноти й вжити заходи для вирішення ключових проблем бізнесу найближчим часом».

Довідка УНІАН. Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА), неурядова організація, що об'єднує близько 900 європейських, міжнародних і вітчизняних компаній, які працюють в Україні.

ЄБА була створена в 1999 році. Ініціатором її створення була Європейська комісія, яка зацікавлена в підтримці європейського бізнесу в Україні й налагодженні двосторонніх відносин Україна-ЄС. Зважаючи на пріоритети України щодо євроінтеграції в Європейський союз, основною метою діяльності Асоціації є налагодження відносин європейського бізнесу з представниками влади в Україні для співпраці щодо створення сприятливих умов ведення бізнесу й залучення прямих іноземних інвестицій в економіку держави.

Оцінка індексу інвестиційної привабливості України проводиться ЄБА за підтримки дослідницької компанії InMind. Індекс розраховується на основі регулярного моніторингу оцінок інвестиційного клімату України першими особами компаній-членів Асоціації.

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ЄС зберіг антидемпінгові мита на українські безшовні труби

Європейський Союз зберіг дію антидемпінгових мит щодо імпорту українських безшовних труб.

Згідно з прес-релізом Єврокомісії, яким розташовує УНІАН, відповідне рішення Ради ЄС було ухвалене на початку липня за результатами п'ятирічного перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту безшовних труб з України, Росії та Хорватії.

Крім того, згідно з повідомленням, дію мит збережено і на імпорт безшовних труб із Росії.

Для імпорту труб з Хорватії дію мит скасовано.

Нагадаємо, що остаточні антидемпінгові мита становлять: для ВАТ «Дніпропетровський трубний завод» – 12,3%; ЗАТ «Ніко-Тьюб, Нікопольський завод безшовних труб» і ЗАТ «Ніжньодніпровський трубопрокатний завод» (обидва належать «Інтерпайп») – 17,7%; ЗАТ «Нікопольський завод сталевих труб ЮТіСТ» і всіх інших компаній – 25,7%.

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Мінфін у вівторок залучив 19,98 млн дол. від незапланованого розміщення валютних ОВДП

На аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики у вівторок, 10 липня, Міністерству фінансів України вдалося залучити до держбюджету 19,98 млн дол. у результаті продажу валютних ОВДП, розміщення яких спочатку не планувалося.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

Згідно з повідомленням, Мінфін задовольнив єдину заявку на купівлю валютних ОВДП терміном обігу 1 рік. Середньозважена дохідність склала 9,3%.

Також повідомляється, що Мінфін не задовольнив єдину заявку на купівлю дворічних гривневих держпаперів обсягом 80 млн грн.

Попит на п'ятирічні та семирічні гривневі ОВДП на сьогоднішньому аукціоні був відсутній.

Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів інвестиційної компанії Dragon Capital Сергій Фурса перед проведенням аукціону повідомив, що швидше за все попит на держпапери буде відсутній і продовжиться «жарке липневе затишшя».

Він вважає, що на сьогодні Мінфін не відчуває гострої потреби в коштах, «ринок не налаштований купувати».

У свою чергу аналітики «ІНГ Банк Україна» зазначали, що рівень ліквідності українських банків усе ще недостатній для відновлення попиту на пропоновані Мінфіном ОВДП.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня на аукціоні з продажу ОВДП був відсутній попит на урядові папери, не була подана ні одна заявка.

Мінфін у липні планує провести тільки один аукціон із пропозицією валютних ОВДП.

Згідно з графіком розміщень ОВДП на липень, аукціони з продажу держпаперів планується провести 3, 10, 17, 24 і 31 липня.

На даних аукціонах Мінфін запропонує гривневі ОВДП з терміном обігу 2, 5 і 7 років. При цьому на аукціоні 17 липня інвесторам додатково будуть запропоновані трирічні валютні ОВДП.

Довідка УНІАН. В результаті продажу ОВДП на первинних аукціонах, номінованих як у національній, так і в іноземній валютах, в державний бюджет України за січень-травень 2012 надійшло 17,3 млрд грн, 1,2 млрд дол і 276,3 млн євро.

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Fitch підтвердило рейтинги України на рівні "B" зі "стабільним" прогнозом

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента ("РДЕ") України в іноземній і національній валюті на рівні "B" зі "стабільним" прогнозом, говориться в повідомленні агентства.

Також Fitch підтвердило короткостроковий рейтинг дефолту емітента на рівні "B" і рейтинг країнової стелі України на рівні "B".

Підтвердження рейтингів, говориться в повідомленні агентства, відображає тонкий баланс у галузі зовнішнього фінансування. Валютні резерви Національного банку України були стабільними в період з січня по квітень 2012 року на рівні близько 31 млрд дол. (що відповідає трьом місяцям від платежів за рахунком поточних операцій), а потім сталося зниження в травні й червні, яке частково було викликано великими виплатами за зовнішнім боргом. Тиск на резерви, за прогнозом Fitch, може знову виникнути з 3-го кварталу 2012 року.

Fitch чекає, що дефіцит рахунку поточних операцій досягне 6% ВВП у 2012 році, проте основний тиск припадає на рахунок капіталу. Попит на іноземну валюту з боку населення, що призвело до скорочення резервів у 4 кварталі 2011 року, судячи з усього, посилився в червні та може ще підвищитися, повідомляє агентство.

Україна має один із найнижчих показників зовнішньої ліквідності серед суверенних емітентів, що рейтингуються Fitch: у 2012 році цей показник очікується на рівні 55%. На зовнішній борг приватного сектора припадає значна частка обслуговування боргу, проте на агрегованій основі рівні пролонгації після кризи становлять більш як 100%. Обмежена здатність країни рефінансувати зовнішній держборг, на думку агентства, створює ризики тиску на обмінний курс і зниження резервів.

Fitch повідомляє, що Україну чекають погашення і виплати відсотків МВФ у розмірі 6,4 млрд дол. у 2013 році, включаючи виплати і від уряду, і від НБУ. Fitch вважає, що уряд, ймовірно, знову вийде на ринки єврооблігацій і залучатиме фінансування від МВФ в 2013 році, що дозволить йому рефінансувати виплати, що належать МВФ, проте для цього доведеться піти на непопулярний захід: підвищити тарифи на газ для населення. Водночас, майбутні погашення боргу на зовнішніх ринках перебувають на відносно низькому рівні: 1 млрд дол. на частину 2012 року, що залишилася, і 1 млрд дол. в 2013 році.

Прогноз Fitch за обмінним курсом на кінець року відображає ризики девальвації, які можуть призвести до завищення валютного курсу з урахуванням крихкої довіри до гривні. У разі послаблення гривні підвищиться навантаження за зовнішнім боргом, включаючи держборг. Fitch відзначає, що більш гнучкий обмінний курс допоміг би Україні абсорбувати зовнішні потрясіння і пристосуватися до змін валютних курсів у торгових партнерів. Обмінний курс демонструє більш високу гнучкість з травня, дещо послабшавши щодо рівня після кризи в 8 грн/дол.

Fitch чекає, що зростання реального ВВП сповільниться до 2,4% в 2012 році, але відновиться до 3,5% у 2013 році. Економічні показники залежать від високоциклічного сталеливарного сектора, і зростання є чутливим до таких чинників, як спад у світовій економіці або шоки для зростання в єврозоні.

На думку агентства, нестійкі баланси банків роблять їх уразливими у разі девальвації або відновлення уповільнення економіки з потенційними витратами для держави, яка вже внесла до 9% капіталу до банків з 2009 року. Водночас, зважаючи на зниження доларизації кредитів і скорочення значущості зовнішнього фондування, ризик для банків у разі девальвації менший, ніж у 2008 році.

У повідомленні Fitch зазначається, що на уряд, очолюваний Партією регіонів, очікують парламентські вибори 28 жовтня 2012 року на тлі зниження популярності партії, яка, проте, як очікується, одержить більшість голосів. Це створить умови для посилення податково-бюджетної політики і дій за взятими на себе зобов'язаннями перед МВФ. Якщо в результаті виборів зменшиться керованість і здатність уряду робити необхідні політичні кроки, це може збільшити тиск на суверенний рейтинг.

Найближчим часом прогноз щодо рейтингів значною мірою залежатиме від здатності України витримувати зовнішні та внутрішні потрясіння і одержувати зовнішнє фінансування. Якщо фінансування від МВФ не буде одержано до початку 2013 року або не буде підвищено довіру достатньою мірою, щоб держава знову мала доступ до зовнішніх ринків на тривалий період, це може призвести до зменшення резервів і різкого падіння гривні. В цьому разі Fitch, ймовірно, знизить суверенний рейтинг. Успішне рефінансування і зміцнення в майбутньому державних фінансів можуть привести до позитивної рейтингової дії, відзначає Fitch.

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Податкова у ІІІ кварталі зменшить кількість планових перевірок

Державна податкова служба України у ІІІ кварталі планово перевірить лише 1,7 тис. підприємств.

Про це УНІАН повідомила прес-служба ДПСУ.

Згідно з повідомленням, порівняно з ІІ кварталом кількість підприємств, які потрапили до плану-графіку документальних перевірок на липень-вересень, зменшилася на 300 суб’єктів господарювання. У минулому кварталі було перевірено 2 тис. підприємців.

На думку експертів податкової, такі цифри є результатом удосконалення процедури планування перевірок. «Сьогодні концентрація податкової уваги зосереджується виключно на ризикових підприємствах. Це дало змогу протягом першого півріччя включати щоквартально до планових документальних перевірок не більше 2 тис. підприємств, а у третьому навіть зменшити їх до 1,7 тис.», - зазначають у ДПСУ.

Загалом у 2012 році плановими перевірками буде охоплено не більше 8 тисяч суб’єктів господарювання.

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Рада ЄС затвердила рекомендації щодо економічної політики

Рада міністрів з питань економіки та фінансів ЄС затвердила рекомендації щодо провадження економічної політики для кожної з 27-ми країн-членів.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення схвалено сьогодні на засіданні Ради.

Крім того, окремо, міністри затвердили рекомендації щодо економічної політики для всіх країн-членів зони євро в цілому.

Так, серед рекомендацій, які схвалені для всіх країн-членів зони євро, пропонується посилити співпрацю в рамках Єврогрупи, в тому числі для обговорення та обміну інформацією щодо бюджетних планів країн-членів, основних запланованих реформ, посилення фіскальної дисципліни та фіскальних інституцій.

Крім того, міністри висловились за здійснення кроків для покращення функціональності та стабільності фінансової системи зони євро в цілому, а також за прискорення роботи над створенням "більш інтегрованої фінансової архітектури", яка має включати нагляд за банками та транскордонне вирішення проблем.

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УНІАН