Анонс на 11 липня

* Агентство по рефінансуванню житлових кредитів та Проект USAID «Розвиток фінансового сектору» (FINREP) проведуть круглий стіл «Забезпечені іпотечні облігації - шлях до розвитку житлового фінансування».

* Під головуванням Прем'єр-міністра України Миколи Азарова відбудеться засідання Кабінету Міністрів України. Під час засідання планується проведення брифінгів за участю міністра аграрної політики і продовольства М.Присяжнюка, а також Почесного Президента Національної академії аграрних наук М.Безуглого.

* Відбудеться засідання секції Архітектурно-містобудівної ради. Планується розглянути: Проект реконструкції ЦУМу; Консультативний розгляд проекту будівництва житлового комплексу з підземним паркінгом Круглоуніверситетська,8 у Печерському районі м. Києва.

* Відбудеться виїзне засідання Колегії Державної податкової служби України під головуванням Олександра Клименка на тему: "Перше півріччя 2012 року як базовий етап реформування податкової служби. Законодавчі ініціативи у контексті прийнятого законопроекту №10224".

* Відбудеться прес-конференція на тему: «Україна-Росія: нові перспективи, нові ризики», присвячена засіданню українсько-російської міжурядової комісії, яке відбудеться 12 липня в Криму. Учасники: політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва Володимир Горбач, директор Інформаційно-аналітичного центру "Перспектива" Павло Рудяков.

* Прес-конференція на тему: «Роздрібне кредитування-2012: новий портрет позичальника, перспективи зростання, посткризові та кризові реалії». Учасники: Ігор Дурицький, ген.директор «КредитМаркет» (ТОВ «ФК «Центр Фінансових Рішень»), Андрій Камінський, директор з розвитку бізнесу (АТ «Міжнародне бюро кредитних історій»), Денис Раковський, директор з продажів «КредитМаркет» (ТОВ «ФК «Центр Фінансових Рішень»).

* Відбудеться презентація стратегічного плану МЦПД на 2013-2015 роки "Синергія для реформування України". Учасники: президент МЦПД Віра Наневська, старший аналітик Центру Ігор Шевляков; президент міжнародної громадської організації «Київський міжнародний енергетичний клуб» («Q-Club») Олександр Тодійчук, директор Київської школи економіки (KSE) Том Купе, керівник громадської організації «Центр спільних дій» («Центр UA») Олег Рибачук.

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